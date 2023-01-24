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Карачун или Корочун, являлся в славянской мифологии злым духом, сокращавшим жизнь и олицетворяющим смерть в раннем возрасте. По мнению некоторых исследователей, это было божество нижнего мира, повелевающее морозами, холодом и мраком.

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В карпато-балканских землях слово Карачун означало рождественский календарный цикл и связанные с ним обряды.

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По мнению астронома Д. О. Святского, в Древней Руси слово Корочюн означало день зимнего солнцестояния. Также считается, что в славянской мифологии Карачуном называли зимний солнцеворот и посвящённый ему праздник.

По мнению литературоведа Р. Г. Назирова, имя Кощей появилось в русских народных сказках только примерно с 18 века, а ранее аналогичный по описанию персонаж назывался Карачун. Назиров в своём мнении в качестве источника приводит авантюрно-рыцарскую повесть М. И. Попова «Славенские древности, или Приключения славенских князей» 1770 года. А по мнению фольклориста Е. А. Костюхина, Карачун не был персонажем народных сказок, а был просто выдуман Михаилом Поповым. А позднее просто разошёлся по учебникам русского фольклора.

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Отметился Карачун и в Молдавии, где использовался для обозначения праздника Рождества (рум. и молд. Crӑciun, Крэчун). По мнению Ю. В. Поповича, у древних молдаван Карачун был божеством, отвечавшим за плодородие и урожай в наступающем году.





В игре Мир танков, ранее World of Tanks, танк Карачун стал копией прокачиваемого O-Ho без фугасного орудия. Только были добавлены тематические украшения, стилизованные под броню Кощея Бессмертного. Кстати, сам Кощей Бессмертный изначально был аналогом Аида. Согласно фольклору, Кощей был злым чародеем и некромантом, а его смерть была спрятана в нескольких, вложенных друг в друга, волшебных животных и предметах, правда кто именно её так спрятал остаётся неизвестным. Также Кощей Бессмертный предстаёт царём, колдуном, иногда всадником на волшебном говорящем коне. В сказках он часто похищает невесту главного героя, а изображён как худой высокий старик. Встречается он даже у Пушкина («там царь Кащей над златом чахнет»).





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Кроме русских народных сказок, Кощей отметился в чешской сказке «Меднобородый» и в польской «Пять овечек», но там он назван Кощеем Меднобородым, и его называют хозяином подземного царства. Он вылезает из водной сферы и имеет медную бороду, (что уже напоминает пришельца в скафандре, прилетевшем на неизвестном транспорте).





Вернёмся к нашему танку, O-Ho стал потомком сверхтяжёлого японского танка Mi-To с улучшенной бронезащитой. У танка имелось хорошее вооружение, позволяющее вести круговой обстрел. По официальной версии, проект машины японское командование свернуло в связи с окончанием Второй Мировой войны. Сам танк в итоге построен не был, и в реальных боевых действиях не использовался.

История создания

Стимулом для создания целого семейства тяжёлых танков стали поражения японской Императорской армии возле озера Хасан (в 1938 году) и на Халхин-Голе (в 1939 году). Внезапно японское командование осознало, что их войска заметно отстают от РККА (Рабоче-крестьянской Красной армии) по уровню вооружений, особенно в танках, и решило это исправить. Так одним из новых направлений становится проект по созданию сверхтяжёлых танков, которые ранее у Японии отсутствовали, и даже не разрабатывались.

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Началом разработки сверхтяжелых танков в Японии считается вторая половина 1939 года. На тот момент их бронесилы вели активные боевые действия, но отличались низкой эффективностью. Основными танками на то время были модели Тип 89 (средний танк) и Тип 95 «Ха-Го» (лёгкий танк), обладавшие довольно посредственными боевыми характеристиками (это сейчас Япония стала передовой страной по части военной и бытовой техники).

Согласно официальной истории, до 1939 года японская промышленность не выпускала тяжёлых танков. Но в 1931 году в Осаке был разработан и собран опытный образец 18-тонного танка Тип 91. Но на самом деле он тяжёлым не был, хотя японцы его таковым и считали (всё познаётся в сравнении, как говорится). Уже 1935 году его конструкцию доработали, получив 26-тонный трёхбашенный танк (Тип 95) с лобовым бронированием 30–35 мм. Машина имела 70-мм основную пушку и габариты 6,5 х 2,7 х 2,9 метра. Однако проект заглох после постройки 4 прототипов, видимо имелись многочисленные проблемы или подвело финансирование.

В период 1939—1945 годов Япония всё же разрабатывает семейство сверхтяжёлых танков O-I (по первым буквам слов «большой и первый»). Они планировались применяться для нападения на СССР и Китай, а также для береговой обороны (в качестве мобильных ДОТов - долговременных огневых точек). Если верить книге «Танки и танковые битвы», сотрудники компании Mitsubishi назвали один из новых танков Mi-To (от слов Mitsubishi-Tokyo (столица Японии)). К 1943 году был готов первый 120-тонный опытный образец из конструкционной стали, ещё не имевший башни. Во время испытаний произошла поломка ходовой части, а в конце 1944 года (когда уже намечалось окончание войны), танк разобрали на металлолом. Планировалось что Mi-To получит 150-мм гаубицу. Фотографий прототипа к сожалению, не сохранилось, а в серию он так и не поступил.

В 1942 году японские военные признали сверхтяжелый танк O-I (Type 100 O-I, ранее именовавшийся Mi-To) уже морально устаревшим. Ввиду этого проект был изменён. Было усилено бронирование, установлена длинноствольная 100-миллиметровая пушка, добавлено дополнительное вооружение, установлена кормовая башенка. Танк получил хорошее вооружение, и мог вести круговой обстрел, что было актуально для боя в степях и на побережье.

Ещё был О-Ho (Type 120 O-I), ставший довольно интересным тяжёлым танком. Например, он позволял продавливать противника в наступлении, мог успешно удерживать направление, наносить и сдерживать сильные повреждения, одним словом он комфортно чувствовал себя на поле боя. Но имелась и обратная сторона медали, это огромные габариты и большой вес (тяжёлые танки намного чаще застревают по бездорожью), которые дополняла скромная скорость передвижения, в итоге поставив под сомнение его боевую эффективность и целесообразность серийного выпуска. Аналогично своим предшественникам, проект грозного танка свернули под конец войны. Машина в завершённом виде так и не была построена, в боевых действиях участия не принимала.

В компьютерных играх

Серия японских сверхтяжёлых танков O-I представлена в игре World of Tanks (сейчас Мир танков). Так 150-тонный вариант (Mi-To) именуется O-I (6 уровень), далее идёт выдуманный разработчиками экспериментальный танк O-I Exp. (5 уровень), затем Type 100 O-I (O-Ni 7 уровня) и Type 120 O-I — O-Ho (8 уровня).

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