Президент РФ Владимир Путин по итогам визита в Казахстан назвал Россию одной из трёх стран, которые развивают суверенный искусственный интеллект.

Владимир Путин недавно вернулся из рабочего визита в Казахстан. По его итогам он назвал Россию одной из трёх стран, развивающих суверенный ИИ и добавил, что партнёрам из ЕАЭС стоит скоординировать свои усилия.

Источник изображения: РИА Новости. Государственный визит президента РФ Владимира Путина в Казахстан. 28 мая 2026

Президент отметил, что в промышленности, в науке и в образовании применяется искусственный интеллект, и для России очень важно сохранять свой суверенитет. Для этого РФ нужно иметь свою собственную формулу, свои собственные базы.

Также он добавил, что партнёрам (из ЕАЭС и других стран), разделяющим интерес к разработкам, стоит объединять усилия для повышения эффективности развития ИИ-технологий.

ЕАЭС — это Евразийский экономический союз, международная организация для налаживания взаимовыгодного сотрудничества между различными регионами Европы. Он обеспечивает единое экономическое пространство, гарантируя свободу движения товаров, услуг и ценных специалистов между странами-участницами, максимально уменьшая бумажную волокиту при оформлении документов и различной отчётности.

Недавно Владимир Путин высказался, что у России имеется несколько конкурентных преимуществ в разработке собственного ИИ. Мы можем обеспечить нейросети (дата-центры или ЦОД) необходимым количеством энергии. Мы понимаем риски внедрения ИИ-технологий и их интеллектуальный потенциал в сфере образования. Так в апреле 2026 года президент поручил правительству проработать план внедрения искусственного интеллекта во все ключевые области, включая экономику и образование.

