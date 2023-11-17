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«КАМАЗ» тестирует полностью беспилотный грузовик «Атлант 49»

Будущее из фантастических фильмов постепенно наступает. Сначала появились летающие автомобили, а теперь и беспилотные. Ранее в некоторых странах уже тестировали беспилотные такси и грузовики, а в России с этого года пока только грузовики, и то в присутствии испытателя. Но недавно наметился прорыв. Рассмотрим эту новость подробнее.
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Недавно появилась новость об испытаниях в России нового полностью автономного грузовика «Атлант 49», производства ПАО «КАМАЗ» (ранее называвшегося «КамАЗ»), сейчас входящего в концерн Ростех (Государственную корпорацию «Ростех»). Этот самосвал планируется применять в угольных карьерах. Интересный факт, что самые первые фотографии необычной машины появились в телеграм-канале «Еду в Татарстан». А уже потом фото своей новинки опубликовала и сама компания-производитель.

Фото блогера, на котором перевозят «Атлант 49» (слева сверху).

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В комментариях к фотографии руководитель пресс-службы ПАО «КАМАЗ» Олег Афанасьев написал пояснение к необычной ситуации. Оказалось, что на фотографии блогера, изображён «Атлант 49» с установленной самосвальной платформой, который ехал в научно-технический центр компании для дальнейшей доработки. А позднее он будет тестироваться в угольном карьере в Кемерово, проверяя текущие наработки компании в реальных условиях. К сожалению, остальные детали автопроизводитель пока не раскрывает, что возможно говорит о сырости данной технологии (поскольку его даже показывать никому не собирались).

Стоит отметить, что это уже не первая подобная российская разработка. Так ранее в СМИ появлялись новости о гибридах, сочетавших в себе «Камаз-54901» с полноценным рулём и автопилот, который мог действовать относительно автономно. Относительность заключалась в постоянном присутствии человека (инженера-испытателя) в кабине, для предотвращения ДТП, и в невозможности автопилота осуществлять развороты. В июне 2023 года 3 таких беспилотных гибридных грузовика тестировались для перевозки грузов на трассе М-11 «Нева», ведущей из Санкт-Петербурга в Москву. А уже в июле компания X5 Group организовала регулярные перевозки тремя подобными беспилотниками (тоже на основе «Камаз-54901») по данной трассе.

Гибридные грузовики на трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург

Рассмотрим эти новости подробнее.

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В июньских испытаниях во всех трёх грузовиках сидели испытатели, а сами машины ещё имели руль и полноценную водительскую кабину. Они начали тестовую поездку с 679 километра трассы М-11 «Нева» из Санкт-Петербурга в Москву, по информации издания «Фонтанка». Машины доставляли коммерческие грузы, и параллельно собирали информацию о трассе.

Беспилотные грузовики на тестировании в июне 2023 года.

Инженеры-испытатели контролировали маршрут автопилота и брали на себя управление во время объезда участка трассы под Тверью и заезда на заправку. Перевозка коммерческих грузов по трассе М-11 «Нева» пока ещё частично беспилотными грузовиками происходила в рамках проекта «Беспилотные логистические коридоры», согласно сообщению Министерства транспорта. Правительство одобрило данную программу ещё в октябре 2022 года. А в самом проекте принимают участие компании «КАМАЗ», «СтарЛайн», «Глобалтрак Лоджистик», «Магнит», Х5 Logistics и «Автодор».

Также стало известно, по информации ТАСС, что беспилотные грузовики были выполнены на базе магистрального тягача «Камаз-54901». Для допуска к испытаниям они проходили проверку на безопасность в лаборатории ФГУП «НАМИ». И на тот момент данную процедуру полностью завершил только «КАМАЗ». Хотя ранее планировались испытания и беспилотных грузовиков компании «СберАвтоТех».

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Изображение с официального сайта «СберАвтоТех».

В июле 2023 года компания X5 Group (владелец брендов «Перекрёсток», «Пятёрочка», «Чижик») запустила регулярные грузоперевозки гибридными беспилотниками на трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург. Их машины выполнены также на базе тягача «Камаз-54901», но имеют собственную расцветку. Они начнут курсировать между крупными распределительными центрами компании в Московской и Ленинградской областях. А доставлять товары в сетевые магазины им видимо пока не доверяют.

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Грузоперевозки беспилотниками от X5 Group в июле 2023 года.

Также сообщалось, что беспилотные тягачи оснащались полуприцепами — рефрижераторами. В тестовом режиме будут работать всего 3 таких прицепа, как уточнили журналистам в компании X5 Group. Относительно автономно, почти без помощи водителя, машины будут ехать примерно 600 км, а затем, после прибытия на специальный хаб, полуприцеп будет перецепляться уже на обычный тягач и продолжать свой маршрут.

О полной автономности на трассе пока речи не идёт, поскольку в кабине беспилотника сидит инженер-испытатель, выполняющий развороты на некоторых участках. Все данные с датчиков камер, а также прочая информация о маршруте в режиме реального времени передаётся в главный офис «КАМАЗа». Оттуда разработчики следят за экспериментом.

Аналогичные коммерческие беспилотные грузоперевозки по этой же трассе организовал и «Сберавтотех». А его партнёром стал перевозчик грузов Globaltruck (ПАО "Глобалтрак Менеджмент").

Выводы

Идея с беспилотными грузовиками вещь хорошая, особенно для владельцев бизнесов, поскольку у них будет экономия на водителях. А вот государству через несколько лет придётся думать, куда трудоустроить тысячи безработных шоферов. Россия страна большая и в грузоперевозках задействовано много людей. Пострадают также кафе и мотели для дальнобойщиков, у которых будет дефицит клиентов.

Другой нюанс – несоблюдение правил дорожного движения и купленные права, когда новоиспечённый водитель может даже половины правил не знать, а ездить как в некоторых азиатских странах, иначе говоря, как придётся. Для таких новичков беспилотные грузовики первое время будут источниками повышенной угрозы ДТП на дорогах.

И последним фактором станет сложность российских дорог, которые зачастую в колдобинах, постоянно ремонтируются, но этого становятся только хуже с каждым годом. Например, сейчас автопилоту сложно осуществлять разворот, а если он будет на сложной трассе и в это время его будет подрезать такси или маршрутка, которые по манере езды дадут фору даже японским лётчикам-камикадзе периода Второй мировой войны, или арабским фанатикам-шахидам, атаковавшим американские войска в разных военных конфликтах.

Российский беспилотный карьерный самосвал Юпитер-30 или КАМАЗ-6559

Хотя и плюсы у беспилотных грузовиков тоже будут. Например, автопилот не будет уставать и засыпать за рулём. Так регулярно это делают живые водители, не соблюдающие график отдыха и пытающиеся заработать побольше денег, проводя за рулём больше времени, чем положено.

Другой плюс, автопилот всегда будет включать габаритные огни во время остановки на обочине. Чего часто не делают живые водители, в итоге в них врезаются легковые авто, зачастую с летальным исходом для всех, кто в них находился.

Автопилот не будет давать взятки инспекторам ДПС, а значит поощрять коррупцию. И такие машины не будут останавливаться на обочинах, потому что водителю захотелось подкрепиться или сходить в туалет.

Также автопилотируемые машины выгодно использовать в зоне СВО. Для сведения к минимуму человеческих потерь в случае нападения на колонну. Такие машины проще бронировать и их можно использовать в качестве тарана, если трасса будет перекрыта транспортом противника.

Также по неподтверждённым данным, полностью беспилотные грузовики уже тестируются в США и ещё некоторых странах. Учитывая их лидерство в робототехнике, в которой вперёд вырвались США, Англия и Япония, технологии беспилотных автомобилей опережают российские минимум на несколько лет. 

Западные беспилотные грузовики.

Напишите своё мнение в комментариях, что вы думаете о беспилотных грузовиках и вообще о самоходных авто, типа такси и службы доставки.

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