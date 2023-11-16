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Руководство ЕС давит на Венгрию, требуя отказаться от российских энергоносителей

Западная политика никогда не отличалась честностью и гуманностью. Свежим примером стали требования от руководства Евросоюза, чтобы Венгрия отказалась от сотрудничества с Россией. Рассмотрим саму новость и её возможные последствия.
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Недавно выяснилось, что далеко не все европейские страны придерживаются антироссийских санкций. Ярким примером стала Венгрия (и возможно скоро станет Словакия), руководство которой не пошло на поводу у США и Англии, продолжив открыто сотрудничать с Россией, приобретая у неё энергоносители. И это, не смотря на постоянное давление США и её неофициальных колоний (фактически лишённых внешнеполитической и экономической самостоятельности).

Справа представлена модель проекта «Пакш-2» информация с сайта РОСАТОМ.

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Стало известно, что, начиная почти с самого начала СВО, власти Европейского союза требовали от Будапешта строго соблюдать общеевропейский курс антироссийских санкций. Например, комиссар по энергетике Европейской комиссии Кадри Симсон предложила руководству Венгрии более активно работать над прекращением закупок российских энергоносителей. Видимо подразумевая поступать, как остальные европейские страны, которые пользуются параллельным импортом, закупая российские нефть и газ через посредников.

Схемы газопроводов из России, а также доля российского газа в общем объёме потребления.

Согласно информации крупного американского издания Politico, по мнению Кадри Симсон, регулярное приобретение российских нефти и газа противоречит интересам Будапешта. Получается, что в руководство Еврокомиссии лучше всех знает, что выгодно для Венгрии, а что нет.

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Также «дальновидная» еврокомиссар выразила своё сожаление по поводу планов на строительство атомной электростанции «Пакш-2». Её проектированием и постройкой будут заниматься инженеры из Венгрии и России, а запуск планируется на 2030 год. Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия отказывается поддерживать западные санкции против российской ядерной энергетики и поставок нефти и газа в Европу.

Уточним, что проект АЭС «Пакш-II» реализуется согласно российско-венгерскому межправительственному соглашению от 14 января 2014 года. Сама атомная электростанция будет располагаться недалеко от города Пакш, в венгерском регионе Тольна. Она будет иметь 2 энергоблока суммарной мощностью 2 400 МВт (2 х 1200 МВт). Тип используемого реактора ВВЭР-1200 (поколение безопасности |||+).

На сегодняшний день на АЭС «Пакш», построенной ещё в советское время и по советскому проекту. Началось строительство в 1974 году, а первый энергоблок был введён в эксплуатацию 28 декабря 1982 года. На ней работают 4 энергоблока с реакторами типа ВВЭР-440. В 2009 году Парламент Венгрии одобрил сооружение 2 новых энергоблоков АЭС.

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Краткая информация по энергоблокам АЭС «Пакш». А 5 и 6 энергоблоки относятся к проекту «Пакш-2».

Примечательно, что на сегодняшний день, санкции касаются только поставок нефти и газа, а атомную энергетику пока не затрагивают. Но Евросоюз уже рвётся включить этот пункт в новый пакет антироссийских санкций.

Речь идёт в частности о Балканском потоке, магистральном газопроводе Газпрома (ПАО «Газпром»), ответвляющимся от «Турецкого потока» и идущего из Турции в Венгрию через Болгарию и Сербию, с перспективой протянуться до самой Австрии через территорию Словакии. «Турецкий поток» позволяет России снабжать газом Турцию, Венгрию, Болгарию, Сербию и Словакию в обход Украины.

Мощность трубопроводов и прогнозируемые объёмы потребления газа в европейских странах.

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При этом объём поставок только одного газа в Венгрию составляет 4,5 миллиарда кубометров в год. Кроме Венгрии, официально сотрудничать с Россией собирается и Словакия. А остальные страны ЕС поддерживают американские санкции против РФ, но при этом закупают российские энергоносители через посредников, уже с наценкой, нанося вред собственной экономике. Вот такая политика двойных стандартов в ущерб собственного населения.


Выводы

Напомним, что Венгрия является небольшой европейской страной с населением чуть более 9,5 миллионов человек и по территории она на 108 месте (93 036 км²). Поэтому серьёзно повлиять на антироссийские санкции эта маленькая страна просто не в состоянии. Но она уже стала примером грамотной и патриотичной политики венгерского правительства.

Изначально правительство любой страны выбирается населением для защиты его интересов и процветания всего государства. Вот только многие западные политики спешат поскорее набить свои карманы и слепо подчиняются диктатуре США. А власти Венгрии действуют строго в интересах своего народа, который не должен отказываться от относительно дешёвых российских энергоносителей. Последствия отказа уже наглядно показали многие страны Евросоюза, когда счета за коммунальные услуги выросли в несколько раз, а тысячи небольших компаний стремительно обанкротились.

Сейчас же, руководство ЕС требует от правительства Венгрии обречь свой народ сначала мёрзнуть зимой от нехватки недорогих энергоносителей, а затем страдать от экономического кризиса.

Напомним, что наглядным примером «доброты» Евросоюза стала Греция, которая веками славилась маленькими семейными компаниями. А после вступления в ЕС большинство этих компаний разоряется, не выдержав конкуренции с пришедшими в страну корпорациями.

Отсюда простой вывод – руководство Евросоюза кормится с рук западных олигархов, ставя многие страны в зависимость от поставок продовольствия и полезных ископаемых. И вполне возможно, что защита интересов западных корпораций изначально была приоритетной задачей ЕС, ради которых оно и создавалось. А большинство стран Евросоюза фактически являются колониями США и Англии, всегда действуя в интересах метрополии, в ущерб собственным.

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Если вспомнить историю СССР, то уровень жизни в республиках наоборот ощутимо опережал уровень жизни во многих регионах России. А колонии США и европейских государств всегда сильно отставали по всем пунктам от своих метрополий.

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