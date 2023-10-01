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Материалы баллистической защиты: кевлар и СВМПЭ - что и в каких ситуациях подходит лучше

Даже на войне человеческая жизнь остаётся самой большой ценностью. Спасением жизней солдат занимается бронетехника и личные средства защиты. О них сегодня и пойдёт речь, рассмотрим кевлар и СВМПЭ, и в каких ситуациях что из них лучше подойдёт.
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В условиях боевых действий на первое место выходит выживаемость бойца. Поскольку технику можно восстановить, а человека уже не вернуть. Средства индивидуальной бронезащиты (СИБЗ) стремительно развивались последние десятилетия. теперь они защищают не только жизненно важные органы, но и большую часть тела бойца.

Различные вариации бронезащиты для бойца.

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Согласно мировой военной статистике, на 30% пулевых ранений личного состава приходится 70% осколочных ранений. Высокой противоосколочной защитой обладают средства амуниции и индивидуальной защиты, созданные из тканей на основе арамидных волокон, собранных в пакет в составе шлема бойца, комбинезона и бронежилета.

Относительно недавно в России появился новый способ производства арамидных нитей. Их разработали и освоили производство на одном из предприятий в Подмосковье, что позволило ощутимо улучшить их характеристики. Речь идёт о нити третьего поколения «Русар-С», обладающей существенными преимуществами по сравнению с нитью-предшественницей «Руслан». Испытания и всесторонние исследования показали, что ткань из «Русар-С» на 33% прочнее ткани из нити «Руслан», лучше защищает и композитная броня из этих нитей нового поколения. Так её противоосколочная стойкость повысилась на 13%.

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Краткая базовая информация по различным средствам индивидуальной бронезащиты.

Значительно повышает выживаемость бойцов применение композитной брони на основе волокон из СВМПЭ. В ней, благодаря свойствам этих нитей, энергия пули (или осколка) рассеивается намного лучше. Соответственно, это позволяет снизить массу шлема или бронепанели (примерно на 15%) при сохранении защитных свойств, или при старой массе, увеличить защищённость бойца. 

Наглядное сравнение вариантов комплектации СИБЗ. С площадью защиты, общей массой и перечислением защитных элементов.

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Бронеэлементы на основе СВМПЭ нитей неплохо защищают не только от осколков и пистолетных пуль, но и от попаданий из длинноствольного оружия со стальным сердечником. Также ввиду низкой плотности сверхвысокомолекулярного полиэтилена, шлем из него обладает плавучестью. Что является большим плюсом для морских пехотинцев.

Знакомство с кевларом и СВМПЭ 

Арамид (кевлар) он же по-научному полипарафенилен-терефталамид, является сверхпрочным материалом, в пять раз превышающим прочность стали. Но при этом он имеет относительно малый вес (плотность составляет 1.44 г/см³), что актуально для постоянного ношения и длительных марш-бросков.

 

Кевлар или Арамид.

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Если простыми словами, то СВМПЭ представляет собой многослойный прессованный бутерброд из тканевых кусков. А кевлар изготавливается с добавлением эпоксидной смолы, придающей ему жёсткость. Поэтому запреградное воздействие у кевлара ниже, а значит в случае со шлемом выше шансы избежать перелома костей и выжить. А в случае с бронежилетом (и дополнительными его модулям), он забирает больше кинетической энергии удара. 

Вскрытая СВМПЭ плита.

Не стоит забывать про демпфер КАПы у бронежилета, который почти полностью поглощает остаточную энергию пули. Без него возможны переломы костей, осколки которых могут поразить сосуды и внутренние органы.

Демпфер КАПы для бронежилета нужны для минимизации заброневой травмы, предотвращения разрыва внутренних органов и переломов рёбер при попадании пули.

Когда пуля на высокой скорости врезается в бронепластину (или баллистический пакет) появляется эффект незначительного прожигания брони, нескольких её верхних слоёв, после чего пуля остывает до своей обычной температуры. Это нивелируется добавлением нескольких дополнительных слоёв СВМПЭ или пары слоёв арамида, который более устойчив к температурному воздействию. Арамид горит при температуре 450 градусов, а у СВМПЭ температура плавления (135-190 °С).

Воздействие влаги

Арамид (даже с пропиткой) при сильном намокании частично теряет свою прочность. А СВМПЭ влаги не боится. Поэтому если предстоит преодоление водоёмов или длительное нахождение под открытым небом, то бронеплиты с СВМПЭ предпочтительнее.

Чем отличаются кевлар и СВМПЭ

Для возрастных или маловыносливых бойцов оптимальным выбором станут бронеплиты из СВМПЭ. Они очень лёгкие и хорошо поглощают кинетическую энергию выстрела, но пробиваются бронебойными пулями.

В идеале лучше использовать многослойную защиту, где верхним слоем будет СВМПЭ, поглощающий запреградное воздействие пули. А за ним будет более прочный и жёсткий арамид, с лучшим останавливающим эффектом, не дающий пули войти в тело бойца.

Отличия СВМПЭ и арамида (кевлара):

  • Разная механика разрушений. СВМПЭ лучше останавливает заброневое воздействие (кинетическую энергию), а кевлар саму пулю и осколки. 
  • Разная жёсткость, за счёт использования в арамиде эпоксидной смолы, он жёстче. 
  • Разная устойчивость к воздействию влаги, СВМПЭ её не боится, а арамид частично теряет защитные свойства.
  • Разная масса, арамид тяжелее, за счёт более высокой плотности.
  • Арамид имеет более высокую прочность и способность превращать кинетическую +
  • энергию в тепло (за счет высокого внутреннего трения).
  • Арамидную ткань нельзя отжимать и гладить, также запрещается химчистка.

В случае с керамическими бронеплитами, внутри плиты находится множество небольших пластин из карбида кремния. При попадании пули пластина крошится и гасит её энергию. Остатки пули и осколки самой керамики принимает на себя подложка из СВМПЭ.

Как поступают профи

У спецназа амуниция подбирается отдельно под каждую операцию. И находясь на базе они могут носить минимальную защиту (например, плитник, с лёгкими бронепластинами из СВМПЭ), а выходя на задание заменять её на максимальную (бронежилет или плитник с дополнительными модулями). Также они учитывают время года и влажность окружающей среды. Поскольку не существует полностью универсальной защиты длительного ношения, подходящей на все случаи жизни.

Наглядное сравнение бронезащиты военного и полицейского. Первому нужна возможность передвигаться ползком и быстро прятаться в окопах в случае артобстрела. А у второго броня более низкого класса защиты (Бр1) и немного напоминающая доспехи средневекового рыцаря.

Важно! Приобретая СИБЗ, нужно с помощью тренировок довести до автоматизма его надевание и снятие (на случай боевой тревоги или ранения). А также необходимо проводить в нём тренировки и боевое слаживание. Необходимо максимально отрегулировать его под ваши габариты (чтобы ничего не натирало, не бряцало и не болталось), а потом в бою или после него не страдать от мышечных болей и мозолей. 

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Ещё больше интересных статей читайте в блоге «Подводные камни техномира» (ссылка кликабельна).

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россия бронежилет кевлар арамид боец бронепластина волокно плитник свмпэ сибз
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