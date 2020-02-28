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Вступление

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В данном обзоре будет изучена производительность новой видеокарты AMD Radeon RX 5700 8192 Mбайт.

Ее соперниками стали следующие модели:

GeForce RTX 2070 8192 Mбайт;

GeForce RTX 2060 6144 Mбайт;

GeForce GTX 1660 Ti 6144 Mбайт;

Radeon RX Vega 56 8192 Mбайт.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования реклама

Тесты проводились на следующем стенде: Процессор: Intel Core i7-8700K (Coffee Lake, L3 12 Мбайт), 3700 @ 4900 МГц;

Intel Core i7-8700K (Coffee Lake, L3 12 Мбайт), 3700 @ 4900 МГц; Материнская плата: ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2;

ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2; Система охлаждения CPU: Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин);

Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин); Оперативная память: 2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 4133 МГц / CL17 / 1.35 В) , X.M.P. - on;

2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 4133 МГц / CL17 / 1.35 В) , X.M.P. - on; Дисковая подсистема №1: 64 Гбайт, SSD ADATA SX900;

64 Гбайт, SSD ADATA SX900; Дисковая подсистема №2: 500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO;

500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO; Блок питания: Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140-мм на вдув);

Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140-мм на вдув); Корпус: открытый тестовый стенд;

открытый тестовый стенд; Телевизор: 40" LG 40UF670V (Wide LCD, 3840x2160 / 60 Гц). реклама Видеокарты: GeForce RTX 2070 8192 Mбайт - 1620/14000 @ 1970/16000 МГц (Gigabyte);

GeForce RTX 2060 6144 Mбайт - 1680/14000 @ 2000/16000 МГц (NVIDIA);

GeForce GTX 1660 Ti 6144 Mбайт - 1770/12000 @ 2000/15000 МГц (Gigabyte);

Radeon RX 5700 8192 Мбайт - 1625/14000 @ 1850/15000 МГц (Sapphire);

Radeon RX Vega 56 8192 Mбайт - 1471/800 @ 1640/950 МГц (Sapphire). Программное обеспечение: Операционная система: Windows 10 x64 (сборка 1909);

Windows 10 x64 (сборка 1909); Драйверы видеокарты: NVIDIA GeForce 442.19 WHQL и AMD Radeon Adrenalin Edition 20.2.1.

NVIDIA GeForce 442.19 WHQL и AMD Radeon Adrenalin Edition 20.2.1. Утилиты: FPS Monitor Build 5102, AutoHotkey v1.0.48.05, MSI Afterburner 4.6.2. реклама

Инструментарий и методика тестирования Для более наглядного сравнения видеокарт игра, используемая в качестве тестового приложения, запускалась в разрешениях 1920х1080, 2560х1080, 2560х1440, 3440х1440 и 3840х2160. реклама

В качестве средств измерения быстродействия применялись утилиты FPS Monitor Build 5102 и AutoHotkey v1.0.48.05. В игре замерялись 1% мгновенные (редкие события), и средние значения FPS. Вертикальная синхронизация при проведении тестов была отключена. В качестве средств измерения быстродействия применялись утилиты FPS Monitor Build 5102 и AutoHotkey v1.0.48.05. В игре замерялись(редкие события), изначения FPS.при проведении тестов была отключена. Список игровых приложений: Assassin's Creed Odyssey.

Battlefield V.

Call of Duty: Modern Warfare (2019).

Far Cry New Dawn.

HITMAN 2.

Need for Speed Heat.

Shadow of the Tomb Raider.

Star Wars Jedi: Fallen Order.







Результаты тестов: сравнение производительности

Assassin's Creed Odyssey





Настройки графики

Версия 1.5.1.

DirectX 11.

Модификатор разрешения - 100%.

Угол обзора - 100%.

Сглаживание - высокое.

Качество теней - ультра высокое.

Качество окружения - ультра высокое.

Детализация текстур - высокая.

Качество рельефа - высокое.

Плотность мелких объектов - очень высокое.

Качество тумана - высокое.

Качество воды - очень высокое.

Качество полноэкранных отражений - высокое.

Качество объемных облаков - ультра высокое.

Качество персонажей - ультра высокое.

Качество объемного освещения - очень высокое.

Качество глубины резкости - высокое.





Battlefield V

Настройки графики Версия 1.0 сборка 25990.

DirectX 12.

Угол обзора на технике - 95.

Размытие в движении - 50%.

Эффекты глубины резкости - включены.

Хроматическая абберация - включена.

Зернистость изображения - включена.

Виньетирование - включено.

Оптическая дисторсия - включена.

Разрешение - 100%.

Ограничение частоты кадров - 200.

Рендеринг последующих кадров - включен.

Ограничение памяти графического процессора - включено.

Качество текстур - ультра высокое.

Фильтрация текстур - ультра высокая.

Качество освещения - ультра высокое.

Качество эффектов - ультра высокое.

Качество пост-обработки - ультра высокое.

Качество сетки - ультра высокое.

Качество рельефа - ультра высокое.

Качество травы - ультра высокое.

Сглаживание - ТАА высокое.

Глобальное затенение - HBAO.





Call of Duty: Modern Warfare (2019)





Настройки графики

Версия 8.2.7154757.

DirectX 12.

Качество текстур - высокое.

Анизотропная фильтрация - высокая.

Качество частиц - высокое.

Следы пуль - включены.

Тесселяция - все объекты.

Разрешение карт теней - максимальное.

Буферизация локальных теней - включена.

Буферизация теней от солнца - включена.

Освещение частиц - ультра высокое.

Трасировка лучей DirectX - выключена.

Затенение фонового света - все объекты.

Качество отражений в экранном пространстве (SSR) - высокое.

Сглаживание - Filmic SMAA T2X.

Глубина резкости - включена.

Интенсивность Filmic - 1.00.

Глобальный эффект скорости - включен.

Эффект скорости оружия - включен.

Зернистость - 0.00.





Far Cry New Dawn





Настройки графики

Версия 1.0.4.

DirectX 11.

Качество фильтрации текстур - максимальное.

Качество теней - максимальное.

Качество геометрии мира и растительности - максимальное.

Качество окружения - максимальное.

Качество воды - высокое.

Качество ландшафта - высокое.

Качество объемного тумана - высокое.

Сглаживание - SMAA.

Размытие в движении - включено.

Масштаб поля зрения - 90.

Масштаб разрешения - 1.0.

Текстуры HD - включены.





HITMAN 2

Настройки графики Версия 2.72.0.

DirectX 12.

Сглаживание - SSAA 1.00.

Уровень детализации - ультра высокий.

Качество текстур - высокое.

Фильтрация текстур - анизотропная х16.

Сложное затенение (SSAO) - включено.

Качество теней - ультра высокое.

Контактные тени - включены.

Качество отражений - высокое.

Качество размытия в движении - высокое.

Динамическое увеличение резкости - сильное.

Качество моделирования - наилучшее.





Need for Speed Heat

Настройки графики Версия 1.04.

DirectX 11.

Размытие в движении - включено.

Качество текстур - ультра высокое.

Качество теней - ультра высокое.

Фильтрация текстур - ультра высокая.

Глобальное освещение - HBAO.

Качество эффектов - ультра высокое.

Качество геометрии - ультра высокое.

Сглаживание - TAA.

Качество ландшафта - ультра высокое.

Детализация растительности - ультра высокая.

Качество пост-обработки - ультра высокое.

Качество отражений - ультра высокое.

Глубина резкости - ультра высокая.

Качество освещения - ультра высокое.





Shadow of the Tomb Raider





Настройки графики

Версия 1.0 build 296.0_64.

DirectX 12.

NVIDIA RTX DLSS - выключена.

Модификатор разрешения - 100%.

Качество текстур - ультра высокое.

Качество теней - ультра высокое.

Анизотропная фильтрация - х16.

Качество трассировки лучей - выключены.

Сложное затенение - HBAO+.

Качество глубины резкости - высокое.

Уровень детализации - ультра высокий.

Тесселяция - включена.

Засветка - включена.

Эффект скорости - включен.

Пространственные отражения - выключены.

Качество пространственных контактных теней - выключены.

Качество симуляции волос - низкое.

Объемное освещение - включено.

Блики - включены.

Эффекты экрана - включены.









Star Wars Jedi: Fallen Order

Настройки графики Версия 1.02.

DirectX 11.

Максимальный FPS - 144.

Качество графики - эпическое.

Дистанция обзора - эпическая.

Качество теней - эпическое.

Качество сглаживания - эпическое.

Качество текстур - эпическое.

Качество визуальных эффектов - эпическое.

Качество пост-обработки - эпическое.





Среднегеометрические результаты видеокарт в восьми играх

Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных видеокарт.

Для выведения соотношения стоимости и производительности графических ускорителей бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник ускорителей.

GeForce RTX 2070 8192 Mбайт - 31 750 рублей;

GeForce RTX 2060 6144 Mбайт - 24 500 рублей;

GeForce GTX 1660 Ti 6144 Mбайт - 20 250 рублей;

Radeon RX 5700 8192 Mбайт - 25 000 рублей;

Radeon RX Vega 56 8192 Mбайт - 25 000 рублей.





Заключение

По диаграмме производительности видеокарт в восьми играх видно, что в номинальном режиме работы графический ускоритель Radeon RX 5700 уверенно занял второе место, расположившись между GeForce RTX 2070 и GeForce RTX 2060. Примечательно, что в зависимости от разрешения, он опередил своего предшественника Radeon RX Vega 56 на 20 – 27%.

Давайте изучим расклад сил более подробно.

Видеокарта Radeon RX 5700 была быстрее ускорителя GeForce RTX 2070 в игре Call of Duty: Modern Warfare.

Видеокарта Radeon RX 5700 была в паритете с ускорителем GeForce RTX 2070 в играх Far Cry New Dawn, Need for Speed Heat и Shadow of the Tomb Raider.

Видеокарта Radeon RX 5700 медленнее ускорителя GeForce RTX 2070 в играх Assassin's Creed Odyssey, Battlefield V, HITMAN 2 и Star Wars Jedi: Fallen Order.

Интересная расстановка сил. Новичок Radeon RX 5700 был медленнее видеокарты GeForce RTX 2070 в четырех играх из восьми, продемонстрировал равные результаты в трех проектах и даже опередил «зеленый» ускоритель в одной игре.

Необходимо отметить, что в разрешениях 1920х1080 и 2560х1080 потенциал старших видеокарт заметно ограничивал разогнанный процессор Core i7-8700K. В результате во многих играх они продемонстрировали близкую производительность.

Несомненным плюсом для видеокарты Radeon RX 5700 стало то, что она показала высокие результаты в большинстве протестированных игр. Однако в проектах Assassin's Creed Odyssey, Need for Speed Heat и Star Wars Jedi: Fallen Order даже после разгона она обеспечила только приемлемую производительность. В этом нет ничего удивительного, так как в этих проектах в высоких разрешениях не лучшим образом проявил себя и флагман GeForce RTX 2080 Ti.

По соотношению цена/производительность видеокарта Radeon RX 5700 продемонстрировала свои лучшие качества. В распространенных разрешениях она разделила первое место с ускорителем GeForce GTX 1660 Ti. Однако не стоит забывать, что разрыв в производительности между этими картами составил 16 – 40%.

По итогам данного тестирования можно утверждать, что компания AMD выпустила на рынок видеокарт впечатляющий графический ускоритель Radeon RX 5700. До его релиза многие думали, что его основным конкурентом будет видеокарта GeForce RTX 2060. Однако тесты показали, что новичок уверенно опережал ее, вплотную приблизившись к ускорителю более высокого класса - GeForce RTX 2070. Однако самым важным козырем карты Radeon RX 5700 является ее относительно низкая стоимость. По соотношению цена/производительность она была выгоднее для покупки, чем оба ее соперника - GeForce RTX 2070 и GeForce RTX 2060.

Итак, видеокарта Radeon RX 5700 является «завидным женихом» в игровые компьютеры пользователей, готовых выложить за нее умеренно высокую сумму. Правда, необходимо упомянуть и о минусе «красного» ускорителя. В отличие от серии видеокарт NVIDIA GeForce RTX он не поддерживает аппаратную трассировку лучей, за которой будущее игровой индустрии. Но в данном случае каждый пользователь должен определиться сам, на что тратить свои средства.