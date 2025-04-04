Флагманский Ryzen 9800X3D стал самым популярным процессором, а NVIDIA теряет позиции на рынке видеокарт.

Данные CPU-Z преподнесли много сюрпризов на рынке "железа". Ситуация, которая была ещё год назад, меняется — и эти изменения могут перевернуть всю индустрию. Intel, владевшая рынком, последнее много лет столкнулась с угрозой. Доля компании сократилась до 56,3%, тогда как AMD уверенно подобралась к 43,7%. Особенно впечатляет динамика — всего за год "красные" отыграли у конкурента 16,6% рынка.

Виновником этого переворота стал Ryzen 9800X3D — настоящий хит сезона. Уникальная технология 3D сделала его фаворитом среди геймеров и профессионалов. Каждый 25-й проверенный в CPU-Z компьютер уже оснащён этим процессором.

На рынке графики тоже не всё спокойно. NVIDIA, казалось бы, неприступный лидер, за год потеряла 6,4% доли, опустившись до 68,5%. AMD тем временем увеличила своё присутствие до 31,5%. Любопытно, что самой распространённой картой остаётся RTX 3060 (3,7% систем), выпущенная ещё в 2021 году. Однако новинки AMD вроде RX 7700 XT постепенно отвоёвывают рынок. При этом двухъядерники, ещё недавно массово использовавшиеся в офисных сборках, стремительно уходят в прошлое.