Введение новых пошлин Дональдом Трампом вызвало панику на рынках — акции компаний, зависящих от китайского и вьетнамского производства, резко упали. В то же время золото бьёт рекорды как «убежище» для инвесторов.

После заявления Дональда Трампа о новых тарифах на импорт из Китая, Вьетнама и других стран акции компаний, чьи цепочки поставок зависят от этих рынков, обвалились в конце торговой сессии в Нью-Йорке.

Nike, Gap, Lululemon Athletica — −7% (производство сосредоточено во Вьетнаме).

Apple — −6,9% (сильная зависимость от китайских поставщиков).

Nvidia Corp и другие технологические гиганты — резкое снижение из-за опасений по поводу ограничений на чипы. Фьючерсы S&P 500 упали на 3,3%, а японский Nikkei 225 — на 4,2%, что указывает на ожидание дальнейшего обвала в Азии. Золото бьёт рекорды: инвесторы бегут в «безопасные» активы. На фоне рыночной паники золото продолжает расти:

- Цена превысила $3200 за тройскую унцию — исторический максимум. Этот квартал стал лучшим для золота с 1986 года, сообщает Bloomberg. Аналитики связывают этот рост с тем, что трейдеры переводят капиталы в защитные активы, ожидая долгосрочных последствий торговых войн.

Решение Трампа уже ударило по глобальным корпорациям, и если политика жёстких тарифов продолжится, кризис может охватить всю мировую экономику. Пока инвесторы спасаются в золоте, но надолго ли его хватит?