Недавно в Журнале бактериологии и микологии в открытом доступе было опубликовано исследование, в котором подчеркивается эффективность диоксида хлора в уничтожении метициллинрезистентного золотистого стафилококка (MRSA), распространенного больничного "супербактериоза".

Джордж Георгиу, исследователь из Центра биологических исследований Да Винчи на Кипре, задался целью определить новые методы борьбы с MRSA, от которой ежегодно умирает по меньшей мере 50 000 человек только в Соединенных Штатах и Европе.

Георгиу обнаружил, что более 10 процентов всех инфекций, вызванных золотистым стафилококком в кровотоке, вызваны MRSA, в то время как в нескольких странах MRSA вызывается почти в 50 процентах случаев, а устойчивые к антибиотикам штаммы стафилококка продолжают расти вместе со злоупотреблением антибиотиками и чрезмерным назначением.

Лечить инфекции стандартными антибиотиками становится все труднее именно потому, что количество супербактерий растет. Хорошей новостью является то, что диоксид хлора, натуральная пищевая добавка, высокоэффективен при уничтожении MRSA и, вероятно, многих других подобных супербактерий.

"Соединение диоксид хлора (ClO2), имеющее в настоящее время коммерческое значение, не является недавним открытием", - объясняет Георгиу в своей статье.

"Газ был впервые получен Хамфри Дэви в 1811 году при взаимодействии соляной кислоты с хлоратом калия. В результате получился "эухлорин", как его тогда называли.

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Уотт и Берджесс, которые изобрели щелочное отбеливание целлюлозы в 1834 году, упомянули эухлор в качестве отбеливающего средства в своем первом патенте."

Диоксид хлора также чрезвычайно эффективен против малярии и ВИЧ

Некоторое время диоксид хлора ошибочно называли "отбеливателем", но позже его окрестили "дезинфицирующим средством". Оказывается, что в качестве добавки диоксид хлора обладает бактерицидным, вирулицидным, спороцидным, цистицидным, альгицидным и фунгицидным действием. И самое приятное, что диоксид хлора безопасен, эффективен и не содержит лекарств.

"Сообщалось, что диоксид хлора, сильный окислитель, может ингибировать или уничтожать микроорганизмы в концентрациях от 1 до 100 частей на миллион, которые проявляют мощную противовирусную активность, инактивируя > или = 99,9% вирусов при 15-секундной обработке для повышения чувствительности", - объясняется в статье Георгиу.

"Более того, ClO2 может быстро удалять биопленки, поскольку он хорошо растворим в воде и, в отличие от озона, не вступает в реакцию с внеклеточными полисахаридами биопленки. Таким образом, ClO2 может быстро проникать в биопленки, достигая и уничтожая микробы, живущие внутри пленки, – огромное преимущество, которое отличается как для натуральной, так и для аллопатической медицины ".

В тестах с участием MRSA Георгиу применял различные концентрации MMS (чудо-минеральной добавки), как также называют ClO2, к раствору MRSA в течение различных периодов времени - от 30 секунд до 30 минут. Самая низкая концентрация составляла 0,5 промилле в течение 30 секунд, вплоть до 5 промилле в течение 30 минут.

Во всех экспериментах раствор ClO2 во всех концентрациях эффективно подавлял рост MRSA на 99,99 процента.

"В этих экспериментах in vitro была последовательно продемонстрирована эффективность диоксида хлора против MRSA с ингибированием роста на 99,99% - 100% даже при наименьших концентрациях 0,5 промилле", - объясняется в документе, добавляя, что это невероятный результат, учитывая универсальность и непредсказуемость MRSA, которая имеет склонность мутировать, чтобы избежать уничтожения традиционными терапевтическими средствами.

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"Учитывая доказанную на сегодняшний день безопасность диоксида хлора в экспериментах на животных и людях, существует настоятельная необходимость в высококачественных клинических испытаниях для определения эффективности диоксида хлора у людей, инфицированных MRSA сегодня".

В статье также показано, что диоксид хлора используется для искоренения всех видов других серьезных заболеваний, таких как малярия и ВИЧ и имеется множество неофициальных свидетельств того, что он действительно хорошо подходит для таких целей, особенно когда больше ничего не помогает.

Перевод взят здесь: t.me/murrrzio/2328