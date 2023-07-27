Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Доказано, что диоксид хлора убивает больничные супербактерии, включая MRSA

Недавно в Журнале бактериологии и микологии в открытом доступе было опубликовано исследование, в котором подчеркивается эффективность диоксида хлора в уничтожении метициллинрезистентного золотистого стафилококка (MRSA), распространенного больничного "супербактериоза".
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

Недавно в Журнале бактериологии и микологии в открытом доступе было опубликовано исследование, в котором подчеркивается эффективность диоксида хлора в уничтожении метициллинрезистентного золотистого стафилококка (MRSA), распространенного больничного "супербактериоза".

Джордж Георгиу, исследователь из Центра биологических исследований Да Винчи на Кипре, задался целью определить новые методы борьбы с MRSA, от которой ежегодно умирает по меньшей мере 50 000 человек только в Соединенных Штатах и Европе.

Георгиу обнаружил, что более 10 процентов всех инфекций, вызванных золотистым стафилококком в кровотоке, вызваны MRSA, в то время как в нескольких странах MRSA вызывается почти в 50 процентах случаев, а устойчивые к антибиотикам штаммы стафилококка продолжают расти вместе со злоупотреблением антибиотиками и чрезмерным назначением.

Лечить инфекции стандартными антибиотиками становится все труднее именно потому, что количество супербактерий растет. Хорошей новостью является то, что диоксид хлора, натуральная пищевая добавка, высокоэффективен при уничтожении MRSA и, вероятно, многих других подобных супербактерий.

"Соединение диоксид хлора (ClO2), имеющее в настоящее время коммерческое значение, не является недавним открытием", - объясняет Георгиу в своей статье.

"Газ был впервые получен Хамфри Дэви в 1811 году при взаимодействии соляной кислоты с хлоратом калия. В результате получился "эухлорин", как его тогда называли. 

реклама

Уотт и Берджесс, которые изобрели щелочное отбеливание целлюлозы в 1834 году, упомянули эухлор в качестве отбеливающего средства в своем первом патенте."

Диоксид хлора также чрезвычайно эффективен против малярии и ВИЧ

Некоторое время диоксид хлора ошибочно называли "отбеливателем", но позже его окрестили "дезинфицирующим средством". Оказывается, что в качестве добавки диоксид хлора обладает бактерицидным, вирулицидным, спороцидным, цистицидным, альгицидным и фунгицидным действием. И самое приятное, что диоксид хлора безопасен, эффективен и не содержит лекарств.

"Сообщалось, что диоксид хлора, сильный окислитель, может ингибировать или уничтожать микроорганизмы в концентрациях от 1 до 100 частей на миллион, которые проявляют мощную противовирусную активность, инактивируя > или = 99,9% вирусов при 15-секундной обработке для повышения чувствительности", - объясняется в статье Георгиу.

"Более того, ClO2 может быстро удалять биопленки, поскольку он хорошо растворим в воде и, в отличие от озона, не вступает в реакцию с внеклеточными полисахаридами биопленки. Таким образом, ClO2 может быстро проникать в биопленки, достигая и уничтожая микробы, живущие внутри пленки, – огромное преимущество, которое отличается как для натуральной, так и для аллопатической медицины ".

В тестах с участием MRSA Георгиу применял различные концентрации MMS (чудо-минеральной добавки), как также называют ClO2, к раствору MRSA в течение различных периодов времени - от 30 секунд до 30 минут. Самая низкая концентрация составляла 0,5 промилле в течение 30 секунд, вплоть до 5 промилле в течение 30 минут.

Во всех экспериментах раствор ClO2 во всех концентрациях эффективно подавлял рост MRSA на 99,99 процента.

"В этих экспериментах in vitro была последовательно продемонстрирована эффективность диоксида хлора против MRSA с ингибированием роста на 99,99% - 100% даже при наименьших концентрациях 0,5 промилле", - объясняется в документе, добавляя, что это невероятный результат, учитывая универсальность и непредсказуемость MRSA, которая имеет склонность мутировать, чтобы избежать уничтожения традиционными терапевтическими средствами.

реклама

"Учитывая доказанную на сегодняшний день безопасность диоксида хлора в экспериментах на животных и людях, существует настоятельная необходимость в высококачественных клинических испытаниях для определения эффективности диоксида хлора у людей, инфицированных MRSA сегодня".

В статье также показано, что диоксид хлора используется для искоренения всех видов других серьезных заболеваний, таких как малярия и ВИЧ и имеется множество неофициальных свидетельств того, что он действительно хорошо подходит для таких целей, особенно когда больше ничего не помогает.

Перевод взят здесь: t.me/murrrzio/2328

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

наука и изобретения наука медицина иносми mrsa диоксид хлора
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio
22
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Forge M100R
7
Обзор маршрутизатора MSI RadiX AX6600
7
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775 – полный форсаж
67
Обзор игровой мыши MSI Clutch GM31 Lightweight Wireless
9
Обзор и тестирование блока питания MSI MEG Ai1300P PCIE5
9
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775
85
Выставка Computex 2023: Pro Gamersware (PGW)
3
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790I Edge WIFI
25
Обзор вертикального пылесоса ILIFE W90
7

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio
26 июля 2023 22

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Иран пригрозил США применением дальнобойных ракет в ответ на размещение ВМС в Персидском заливе
8
Стали известны цели вчерашнего массированного ракетного удара по объектам на Украине
5
Разгромленная бронегруппа ВСУ состоящая из БМП Bradley, была запечатлена под Ореховым
8
«Ланцетами» удалось вывести из строя ЗРК NASAMS-2
9
Пригожин впервые за месяц рассказал о положении ЧВК «Вагнер» в Африке
1
Украина получит уникальный нано-дрон Black Hornet, но ВС РФ уже готовы ко встрече с "чёрным шершнем"
+
В сети появились первые фото и видео пролетающих крылатых ракет, запущенных 26.07
6
Почему армии РФ не нужен танк «Армата» – будущее, которое оказалось далеко от реальности
8
МиГ-31К выпустили в сторону украинской столицы сразу 10 гиперзвуковых "Кинжалов"
7
Топовые карты RTX 4000 в США продаются на 15% дешевле рекомендованных цен
4
СМИ: Британия и США помогали в разработке плана контрнаступления Украины
1
ЧВК "Вагнер" построит еще несколько лагерей в Беларуси
1
Видео поражения Бредли 30мм пушкой появилось в сети - дополнительная броня не помогла
3
Активность применения «Ланцетов» растёт: появились новые кадры поражения «самоходок» ВСУ
+
Представитель ВСУ заявил, что русские «Ониксы безнаказанно летают в небе Украины»
+
Россия строит «спящие» беспилотники «Джокер» — что это за оружие
+
В распоряжении ЧВК "Вагнер" в Беларуси имеется доступ к артиллерии и боеприпасам
1
Русский корабли ВМФ будут глушить GPS противника новыми установками «Пле-21»
1
В сеть попали характеристики процессоров Intel 14-го поколения с заблокированным множителем
+
Британцы показали свой новый танк для боев в городских условиях
1

Популярные статьи

"Боевые шершни" - США отправляют на Украину крошечные беспилотники стоимостью по 200 тыс. долларов
1
Ryzen 5600 подешевел несмотря на падение рубля — собираем на нем выгодный игровой компьютер
15
Deepcool Assassin lV - достойный претендент или еще один аутсайдер
23
Как фанатики Linux эволюционировали от насмешек до имитации чужих аккаунтов
15
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio
22
Небольшое тестирование в игре GYLT
2
Процессорозависимость дискретной видеокарты Intel, или выбор идеального процессора для i740
30
"Как нож в масло" - почему ПВО Украины оказалась бесполезна против ракет "Оникс"
6
"Ядовитейший" кулер Thermalright - тест и обзор Venomous Plus
6
Против кого Турция наращивает свой военно-промышленный потенциал
3

Сейчас обсуждают

Hive
21:26
...и присвоил звание генерал-фельдмаршала с тонким намеком?
Зеленский вручил главкому ВСУ Залужному именной пистолет
Дядя Z
21:23
всушники и пиндосы,дурачки чтоли,без преимущества в воздухе,война проиграна.Вон уже африканские истории,идут во всю,украина уже всё-там война всушниками уже проиграна.
CNN: Украина наращивает темпы контрнаступления, ВСУ прорезали путь через одно из минных полей
Виктория Новосёлова
21:19
никого
Как только Китай закроет небо вокруг Тайваня, США потопят боевые корабли НОАК – американский генерал
Иванов Дмитрий
21:16
вы путаете тёплое с мягким , если мне нужен игровой монитор ( не важно 2к или 4к 27 "" или 32 ") то зачем мне телевизор в 43 " для игр и сёрфинга нета ? Покупать только потому что цена меньше ? У м...
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio
Midnight Sun
21:03
На тебе, боже, что нам негоже
Канада поставит Украине 1000 картонных бронеавтомобилей Senator, не пригодных для боевых действий
Дядя Z
21:01
турки поняли,что надо прибиваться щас к России,иначе там свергнут власть им.Пиндосы,уже свергали,не так давно,в турции власть-Россия только помогла тогда,от этого свержения им и эти игры с западом,до ...
Подробно о перевороте в Нигере и как с этим связана ЧВК "Вагнер"
DIP48
20:59
А делать набеги на БМП, БТР (а уж про всякие пикапы не говорим) на хорошо укрепленную эшелонированную оборону, причем небольшими группами - это откровенная глупость. Даже с танками глупо. И глупость в...
Бронетранспортёры и боевые машины пехоты: эволюция и современное применение
Дядя Z
20:58
щас другие времяна настали уже
Подробно о перевороте в Нигере и как с этим связана ЧВК "Вагнер"
DIP48
20:53
Да тут на поле боя даже ОБТ, танки недолго живут, не то что всякие БТР и БМП. Расходный материал, если соперники хорошо вооружены и примерно равны по силе. Что на поле боя легкому танку (БМП, БТР) неч...
Бронетранспортёры и боевые машины пехоты: эволюция и современное применение
Олег Власов
20:52
Нет всё было очень гуманно,весь расчёт целёхинькими улетел на стрелку к С.Бандере.
Бойцы ВС РФ точным попаданием дрона-камикадзе в окно "вынесли" ПТРК "Стугна-П"
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем