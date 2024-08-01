Неудачная загрузка Windows может стать источником стресса, но стоит помнить, что эта ситуация преодолима. Важным аспектом является то, что вам необходимо найти способ решить эту (надеюсь, временную) проблему.

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К счастью, существует множество методов, позволяющих справиться с этой ситуацией. Они могут варьироваться по времени, усилиям, необходимым для их выполнения, а также по степени влияния на ваш компьютер.

Обсудим основные аспекты и перейдем к возможным действиям, а также к стратегии устранения неполадок. В течение всего процесса мы уделим внимание инструментам, методам и командам, которые помогают в восстановлении загрузки и запуска в операционных системах Windows 10 и 11.

Что ты видишь?

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Если Windows пытается загрузиться, но не справляется с этой задачей, вам могут быть знакомы различные симптомы. Одним из них является «черный экран», который, по сути, говорит о том, что на дисплее нет никаких изображений или информации.

Черный экран

Если на экране появляется черный фон, первым делом стоит проверить индикаторы вашего компьютера, чтобы убедиться, что устройство действительно включено. Бывает, что при выключении Windows автоматически отключает питание. В таких случаях лучший вариант — это вновь включить устройство и дождаться обычной процедуры загрузки до появления рабочего стола Windows.

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Когда на экране появляется черный фон, а питание включено, ситуация в Windows может стать более захватывающей. Тем не менее, прежде чем предпринимать другие шаги по устранению неполадок, стоит попробовать выключить и снова включить устройство. Часто после этого все восстанавливается самостоятельно.

Не черный экран

Когда Windows загружается, она задействует специальную программу, известную как загрузчик, которая начинает процесс и захватывает управление компьютером, прежде чем передать его операционной системе. Если во время загрузки возникают проблемы и присутствуют достаточно «умные» пользователи, они могут столкнуться с так называемой «ошибкой остановки» или «синим экраном». Хотя в последних версиях Windows цвет может варьироваться, синий экран стал традиционным фоном для таких ошибок с самых первых версий, включая Windows 7, и получил популярное название «синий экран смерти» или BSOD, как показано на фотографии №1.

Фотография №1

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На рисунке 1 представлен синий экран смерти (BSOD), который можно отнести к типичному сценарию, когда система не может загрузиться. Он связан с кодом остановки 7B (в шестнадцатеричной системе), который также называется INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE. Проще говоря, этот экран появляется, когда загрузчик осознает, что не имеет доступа к накопителю, с которого обычно осуществляется загрузка операционной системы Windows. Что еще может быть более простой причиной сбоя загрузки? Да ничего!

С другой стороны, если загрузчик Windows не способен загрузить операционную систему, но обнаруживает загрузочный раздел среды восстановления Windows, он должен отобразить предупреждающее сообщение, аналогичное тому, что представлено на фотографии №2.

Фотография №2

Попробуйте WinRE Startup Repair

В правом нижнем углу нужно выбрать вариант «See advanced repair option (Просмотреть дополнительные параметры восстановления)», как показано на фотографии №2. После этого откроется корневая среда восстановления Windows (также известная как WinRE), как представлено на фотографии №3.

Фотография №3

Для восстановления загрузки можно воспользоваться опцией «Troubleshoot option (Устранение неполадок)», которая изображена на фотографии №3. Если же у вас есть подготовленный USB-накопитель с инструментами восстановления, вы можете выбрать загрузку с него, нажав «Use a device (Использовать устройство)». После выбора параметра «Troubleshoot option (Устранение неполадок)» появится экран, представленный на фотографии №4.

Фотография №4

В верхнем левом углу щелкните на кнопку «Startup Repair (Восстановление при запуске)». Ваш компьютер сразу же перезагрузится. На черном экране появятся вращающиеся круги над надписью «Диагностика вашего ПК». В то же время WinRE начинает автоматическую проверку системы и, при необходимости, выполняет её исправление.

Вы увидите либо рабочий стол с загруженной системой, либо на экране интерфейса появится уведомление с сообщением «Startup Repair не удалось восстановить ваш ПК», как отображено на фотографии №5.

Фотография №5

Сбои в работе системы происходят чаще, чем нам всем хотелось бы. Я не раз наблюдал, как автоматизированная функция восстановления загрузки WinRE срабатывает, но, вероятно, это удается лишь в одной из трех или четырех попыток.

Не стоит расстраиваться: существуют и другие методы восстановления, которые стоит попробовать, если Windows не удается загрузить. Позже я поделюсь ими с вами, но сначала важно разобраться в том, как происходит процесс загрузки Windows и как работают данные её конфигурации загрузки (BCD).





Загрузка Windows и объяснение BCD

Windows 11 формирует как минимум две загрузочные структуры на любом носителе, которым обычно являются SSD или жесткий диск, откуда будет осуществляться загрузка системы. По общему принятию, диск, на котором располагаются две ключевые программы — диспетчер загрузки Windows и загрузчик Windows, называется «загрузочным диском». Если на этом же диске имеется активная версия Windows, он получает название «загрузочный/системный диск».

Загрузчик располагается в разделе диска, выделенном для базовой системы ввода-вывода (BIOS) или унифицированного расширяемого интерфейса встроенного ПО (UEFI). Это программное обеспечение отвечает за инициализацию запуска системы в процессе первоначальной загрузки. После выполнения проверок оборудования и безопасности, в том числе идентификации подключенных устройств, BIOS или UEFI передает управление загрузчику. Тот уже начинает считывать необходимые данные для загрузки операционной системы из соответствующего раздела на диске.

Затем управление переходит к диспетчеру загрузки Windows, который отвечает за запуск операционной системы и ее подготовку к входу пользователя и работе приложений. Кроме того, диспетчер загрузки Windows также занимается обработкой данных конфигурации загрузки (BCD) от имени системы.

При установке Windows 10 или 11 создается специальный раздел восстановления в конце диска. В этом разделе хранится загрузочная версия среды восстановления Windows, также известная как WinRE. Этот инструмент может взять на себя управление, если системный или загрузочный раздел Windows окажется недоступным. На схеме диска C: тестового ПК, представленной на фотографии №6, видно, что разделы EFI, системный/загрузочный и раздел восстановления располагаются друг за другом слева направо.

Фотография №6

Если вы изучите стандартные значения данных конфигурации загрузки в Windows 10 или 11, вам будет доступна информация о диспетчере загрузки и загрузчике Windows (она извлекается с помощью команды BCDedit, которую мы обсудим в разделе «Перестройка Windows BCD»). На фотографии №7 вы можете увидеть результаты выполнения команды bcdedit, которая предоставляет сведения о текущей активной загрузке, о которой информирован диспетчер загрузки в данный момент.

Фотография №7

Для нашего обсуждения важно усвоить, что данные конфигурации загрузки указывают, где системе следует искать программы, необходимые для её загрузки. Также, надеюсь, понятно, что без этих данных запуск Windows невозможен. Следовательно, любые повреждения, ошибки или недействительные записи в этих данных могут привести к тому, что установка Windows окажется невозможной.





Стратегии восстановления, когда Windows не загружается

Хотя WinRE иногда помогает решить проблемы с загрузкой Windows, этот способ не всегда является самым быстрым или удобным. На основе моего опыта, мне чаще удавалось исправить проблемы, когда я выполнял одно или несколько из следующих действий, особенно если средство восстановления при старте не решало возникшие трудности:

Восстановление стабильного и проверенного рабочего образа операционной системы, например, с использованием Macrium Reflect или другого подобного инструмента для создания и восстановления образов диска.

Применение стороннего инструмента для восстановления загрузки, такого как Macrium Rescue Media с функцией «Исправить проблемы загрузки Windows», или другого аналогичного решения.

Восстановление данных конфигурации загрузки Windows (BCD) с использованием командной строки в среде восстановления Windows (WinRE).

Важно отметить, что я предлагаю эти методы в порядке предпочтительности. Это решение основано на том, сколько времени, усилий и сложности каждый из них предполагает. Такой порядок может показаться неожиданным для пользователей, так как он начинается с подходов, не требующих загрузки, затем переходит к сторонним инструментам для восстановления загрузки и лишь в завершение включает встроенные команды от Microsoft.

Все это подразумевает, что вы уже опробовали метод восстановления загрузки, указанный на изображении №4, и он не помог решить проблему с загрузкой Windows 11, независимо от ее характера.

1. Восстановление заведомо работоспособного образа

Если у вас имеется свежая резервная копия образа для компьютера, который не загружается, вы можете использовать инструмент восстановления, чтобы загрузиться с нее. После этого вы сможете восстановить указанную резервную копию на целевой диск. Процесс восстановления стирает весь образ диска, включая структуру диска, данные конфигурации загрузки и все сохраненные данные. Этот способ является самым быстрым, безопасным и надежным методом решения проблем с загрузкой, если диск функционирует.

2. Использование стороннего инструмента восстановления загрузки

Большинство программ для создания резервных образов, о которых говорилось в предыдущем разделе, оснащены функциями для восстановления загрузки. Однако MiniTool применяет свой бесплатный Partition Wizard для исправления проблем с загрузкой Windows.

Я сам многократно прибегал к использованию функции «Устранение проблем с загрузкой Windows» для решения различных проблем с загрузкой Windows. Пока основной диск оставался в рабочем состоянии (хотя, к сожалению, он не в силах устранить неисправности оборудования), этот инструмент всегда помогал восстановить работоспособную среду загрузки Windows, когда это было необходимо.

Я многократно обращался к инструменту MTPW, и он зарекомендовал себя как весьма эффективный. Кроме того, отчеты в интернете и обсуждения на форумах о других упомянутых здесь и в предыдущем разделе инструментах показывают, что они также получают положительные отзывы от своих пользователей.

Если у вас нет актуальной резервной копии для восстановления, или по какой-то причине вы не можете воспользоваться доступной копией, прежде чем прибегнуть к командной строке в WinRE, стоит попробовать один или несколько из предложенных инструментов для восстановления загрузки. Обычно они способны решить большинство проблем, связанных с вашей средой загрузки Windows.

3. Пересборка Windows BCD в WinRE

В среде Windows данные конфигурации загрузки (BCD) отвечают за определение программ, необходимых для загрузки операционной системы, а также за связанные с ними настройки. Когда Windows функционирует нормально, для получения такой информации в командной строке применяется утилита BCDedit. Однако, если вы находитесь в среде восстановления Windows, загрузившись с установочного носителя или аналогичного инструмента, например Microsoft Diagnostics and Repair Toolkit (DaRT), то наиболее подходящим выбором будет bootrec.exe. Этот инструмент работает с данными BCD в случае поврежденного образа Windows, который находится на вашем системном диске и в данный момент не загружается.

Для запуска этой команды сначала выберите вариант командной строки, который показан на изображении №4. Затем введите в командной строке команду bootrec.exe, используя один из параметров, которые будут описаны в следующем абзаце.

Примечательно, что документы поддержки для Bootrec.exe от Microsoft не получали обновлений с выхода Windows 7. Тем не менее, они по-прежнему остаются актуальными для Windows 10 и 11. Ниже представлены параметры, которые продолжают функционировать в обеих версиях:

/FixMBR записывает новое хранилище BCD в системный раздел, при этом не затирая существующие данные таблицы разделов. Этот инструмент может помочь в решении проблем с поврежденной загрузкой, особенно в тех случаях, когда загрузчик не в состоянии прочитать или правильно интерпретировать информацию, содержащуюся в BCD.

/FixBoot отвечает за запись нового загрузочного сектора в системный раздел, при этом он использует загрузочный сектор, совместимый с вашей операционной системой. Этот инструмент полезен для исправления некорректных или недействительных изменений в BCD, а также повреждений загрузочного сектора или изменений, возникших после установки устаревшей ОС на новую.

/ScanOS выполняет сканирование всех дисков на предмет установок, которые совместимы с активной операционной системой. Он показывает все обнаруженные записи загрузочного сектора, включая те, которые в данный момент не зарегистрированы в хранилище BCD. Данный инструмент предназначен для нахождения установок, которые не видны в меню загрузчика (Boot Manager).

/RebuildBcd проводит сканирование всех дисков в поисках установок, совместимых с используемой операционной системой. Он дает возможность пользователям выбрать установку для добавления в хранилище BCD и одновременно перестраивает это хранилище заново.

Самый часто используемый вызов bootrec заключается в перестройке хранилища BCD, а именно:

Bootrec.exe /RebuildBCD

Если данный метод не позволяет загрузить Windows, выполните указания, представленные в конце страницы поддержки Microsoft. В них рассказывается, как экспортировать и удалить хранилище BCD, а затем создать его заново. Как правило, это помогает решить проблему.

Разработчики Ventoy, замечательного инструмента для управления загрузочными ISO, предоставляют руководство с названием «Как просто перестроить BCD в Windows». В том руководстве содержатся детальные инструкции по использованию bootrec, особенно во втором разделе, посвященном «Использованию командной строки». Там представлены визуальные пояснения шагов, которые также можно найти в конце упомянутой страницы поддержки.





Вывод

В конечном итоге вы окажетесь в одном из двух сценариев. Первый вариант, который является наиболее желаемым, заключается в том, что вы успешно восстановите работу Windows и сможете загружаться правильно. Второй вариант, менее удачный, — это ситуация, когда вы окажетесь в безвыходном положении и не сможете загрузить систему.

Если это случится, вам придется принять решение о том, хотите ли вы удалить текущую установку Windows и начать всё с нуля. В самых сложных случаях это может подразумевать замену системного или загрузочного диска, который отказывается загружаться, несмотря на все попытки его исправить. С другой стороны, может возникнуть необходимость подумать о том, чтобы отнести компьютер в сервисный центр, где специалисты смогут произвести ремонт или замену в зависимости от результатов их диагностики.

За более чем 30 лет работы с Windows я сталкивался с отказами дисков всего два раза. В каждом из этих случаев неработоспособный диск требовал замены, так как он не загружался. Если вы способны справиться с этой задачей (вот чем я занимаюсь регулярно для своего парка из 12-20 компьютеров), это не так уж сложно и не требует много времени.

Кроме того, если у вас есть свежая резервная копия, вы сможете восстановить её на новом диске аналогично тому, как работали с текущим.

Помните, где есть желание, там всегда найдется способ.

Удачи вам!