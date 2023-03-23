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Cyberpunk 2077 HD Reworked Project - обзор популярного мода с тестами производительности

Казалось бы, графика Cyberpunk 2077 до сих пор выглядит достойно. Однако, нет предела совершенству и автор предыдущего мод-пака для Witcher 3 выкатил новый проект для последней игры от CD Project Red. Но всё оказалось не так однозначно.
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Cyberpunk 2077 HD Reworked Project

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Введение:

"Этот проект направлен на улучшение графики путем переработки текстур до лучшего качества с сохранением оригинального художественного стиля и хорошей производительности." - заявляет автор модификации (он же автора проекта The Witcher 3 HD Reworked). 

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Тестирование автором мода проводилось на ПК с процессором Intel Core i7-10700F, графическим адаптером GeForce RTX 4080. Разрешение — 4K. Настройки — самые высокие, эффекты трассировки лучей также на максимуме. Включена технология DLSS 3.1.1.


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"Cyberpunk 2077 HD Reworked Project 1.0. - оптимизирована и адаптирована для того, чтобы практически каждый мог ее использовать. Надеюсь, вам понравится. Любые мнения, предложения и пожелания приветствуются. Спасибо за поддержку и хорошего дня :)". Давайте проверим - так ли это на самом деле и насколько видны различия, ведь прошло немало времени после выхода ванильной версии игры. Да и в Ведьмаке можно было заметить изменения без всматривания в пиксели и приближение

Оригинальная версия 1.61 HD Reworked Project 1.0

 

После сравнения в 1440p я, честно говоря, практически не заметил изменений. Только некоторые текстуры стали четче. Причем те, на которые игрок часто даже не обращает внимания. Также автор заявлял, что производительность останется на том же уровне - здесь он не солгал. Однако и дополнительной нагрузки на видеопамять в виде 800-1000 мегабайт даже в самых жирных локациях я не увидел. Максимум +300-500 mb VRAM. 

После этого я на всякий ещё раз перепроверил правильность установки, залил свежую версию CyberTweaks. Да, ничего не поменялось, всё работает. Однако результат немного удручает.

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Конечно, можно было ожидать результат как в видео ниже XD, но как по мне - отдельные пользовательские модификации, добавляющие контент, вносят в игру намного больше, чем обычный прогон текстур через нейронку с незначительными изменениями по качеству. 


Установка мода:

Если у Вас ещё осталось желание попробовать данную модификацию, то процесс установки достаточно прост. Качаем архив с мод-паком на NexusMods - ссылка. Предварительно нужна установка CyberTweaks и естественно регистрация на самом портале для скачивания.

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Распаковываем архив и отправляем его в папку игры - путь следующий Cyberpunk 2077\archive\pc\mod\HD Reworked Project.archive. Если папка mod отсутствует, то просто создаете её.

Реакция фанатов:

И вот здесь ситуация очень интересная. Если открыть множество недавно вышедших статей или видосов на эту тему, то иногда очень потешно за этим наблюдать, когда всё это делается не на "холодную голову" и с не отключенным фанатизмом. 

Некоторые замечают, что улучшилось освещение (хотя ничего подобного и изменению подверглись только текстуры), этот момент требует значительной переработки. Отдельно для режима с трассировкой и без нее. Но самое интересное, что часть "блогеров" и обзорщиков проводят анализ по ...... по видео, выпущенным самим автором с шакало-сглаживанием и тд. То есть народу даже лень скачать, установить мод и самостоятельно увидеть разницу.

Мне очень нравится киберпанк и я очень жду DLC. Но делать такие заявления и анализ картинки - я считаю лишним. Что уж говорить про некоторые совершенно справедливые комментарии:

Итог:

Cyberpunk 2077 HD Reworked Project 1.0 - версия 1.0 оправдывает свое название. Стоит ждать более глобальной переработки текстур. А лучше - контента и механик, так как геймплей в таких проектах поважнее, чем похорошевшие текстуры в определённых местах на X процентов. Ожидания не оправдались. Пока что.

Спасибо за внимание!

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