Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Почему китайские бренды наводнили розницу не очень дешевыми и посредственными видеокартами

Ряд малоизвестных поставщиков видеокарт, которые раньше продавали свою продукцию на различных китайских торговых площадках, теперь доступны у ритейлеров в США, Европе и СНГ.
[ ] для раздела Блоги
1
3060 ASUS за 30тр как при курсе 62
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Лидеры китайского "видеокартостроения" врываются в местный ритейл

реклама

Введение:

рекомендации
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Давайте поговорим о "полуподвальных" брендах видеокарт. Многие до сих пор думают, что бесплатный сыр в мышеловке можно всё-таки стащить без последствий.

Что за бренды представлены (или частично представлены) на нашем рынке:

реклама

Все знают Asus, Gigabyte и MSI, мало кто знает о таких брендах, как 51Risc , AX Gaming (суббренд Inno3D), Corn, Maxsun, Mllse и Peladn. Раньше эти компании продавали свою продукцию исключительно на таких торговых площадках, как AliExpress или Taobao, ориентируясь на покупателей в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также на отчаянных энтузиастов, желающих приобрести что-то экзотическое, например, настольную видеокарту на базе графического процессора Nvidia GeForce RTX 3070 Ti, предназначенного для ноутбуков.

Графические карты, продаваемые под этими торговыми марками, иногда дешевле конкурирующих предложений от известных брендов, а иногда стоят дороже.

Например, GeForce RTX 3070 от 51Risc и GeForce RTX 3070 от Maxsun стоят дешевле, чем Eagle GeForce RTX 3070 от Gigabyte. Между тем, видеокарты GeForce RTX 3070 от Mllse и Peladn выглядят идентично, хотя последняя на 1500 рублей дешевле, похоже, что обе платы сделаны на одном заводе, и их отличают только наклейки на вентиляторах.

реклама

Трудно сказать наверняка, почему эти малоизвестные бренды решили конкурировать лоб в лоб с крупными брендами, но можно утверждать, что конкуренция - это всегда хорошо, и чем больше, тем лучше. Это при условии, что карты действительно полностью функциональны и обеспечивают ожидаемую производительность. Однако на практике можно получить карты с нерегулируемыми оборотами вентиляторов, большое количество карт, собранных из полусдохших экземпляров с ферм и тд. Также возникает вопрос о гарантийной поддержке, если вы столкнетесь с проблемами в будущем. 

Как поживает мировой рынок видеокарт:

реклама

Общий рынок дискретных графических карт для настольных ПК не очень велик: по данным Jon Peddie Research, в прошлом году было продано около 38 миллионов видеокарт на сумму 24,14 миллиарда долларов. Тем не менее, между поставщиками существует жесточайшая конкуренция. И это при условии спада рынка в общем.

Существует около десятка крупных производителей видеокарт, а также несколько суббрендов, ориентированных на определенные географические регионы. Например, Palit производит много GPU для мирового рынка и СНГ, а также продает (почти идентичные) бренды KFA2 и Galax для рынков Европы и США . Исторически существовали так называемые no-name бренды, но они вымерли, поскольку количество реализованных видеокарт сократилось с примерно 85 миллионов единиц в 2006 году до примерно 38 миллионов в 2022 году.

Тем не менее, все еще существуют небольшие поставщики графических плат, которые, возможно, не продаются в огромных объемах, но которые, похоже, достаточно смелы, чтобы бороться с гигантскими компаниями за мировой рынок. Вопрос лишь в том, планируют ли они остаться надолго, или просто продадут несколько десятков тысяч плат, потому что не смогли продать их в другом месте?

Какой итог можно подвести? Видеокарты малораспостранённых китайских брендов имеют больше минусов чем плюсов, если дело касается надежности, долговечности и гарантийной поддержки. Есть такие производители как Colorful и подобные более известные вендоры, которые выпускают часть очень достойной продукции, которая, порой, может переплюнуть видеокарты более узнаваемых MSI, Palit и тд. Однако, количество таких предложений очень ограничено. 

Выбирайте с умом, когда видите непонятный шильдик на коробке видеокарты, которая появилась в Вашей официальной рознице. Если на нее распостраняется полноценная гарантия хотя бы на 2 года, то предложением можно воспользоваться. Но только если в плане цены это очень выгодное предложение. Вы думаете, что местные ритейлеры не гнушаются продавать карты с фермы или собранные из нескольких трупов? Значит Вы очень хорошего мнения о наших местных барыгах, которые готовы нагреть нерадивого Ивана на любой мелочи. 

Что до самих Китайцев? "Большой друг из солнечный и трудолюбивый Китай" очень рассчетлив и экономен. Причем это выливается во всем, что только возможно. Это можно увидеть по нашим местным стройкам различных объектов в Минске "Помощь от Китая для общего будущего". В то время как все пытаются побороть зависимость от Американских и Европейских рынков, чтобы не быть "колонией", мы быстро забываем, что на смену одного вассала приходит другой. И если Вы думаете, что китайский вассал будет мягок и добр, то Вы очень сильно ошибаетесь с точностью до наоборот. Передел рынка является главной задачей и кажущаяся выгода может вылиться в ещё большую зависимость "большого брата", который всё считает до копейки и не позволит вам съесть тот самый "бесплатный сыр" в мышеловке.

Спасибо за внимание!

Более 100 статей на тему железа и не только - PavelHard.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.2 из 5
голосов: 20
Добавить в закладки

Теги

asus palit inno3d kfa2 maxsun peladn китайские видеокарты 51risc mllse ax gaming
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Главные игры марта 2023 года
7
Обзор и тестирование процессорных кулеров Mastero
18
Обзор микрофона Streamplify MIC ARM
6
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim X
45
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B760M Mortar WIFI
5
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Gaming X Trio
34
Обзор и тестирование смартфона Doogee V Max
5
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom MiniAir 11
27
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio
26
Главные игры февраля 2023 года
16

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Киев прилетело сразу 6 гиперзвуковых «Кинжалов» - ракету не использовали уже больше полугода
34
Чем закончился российский «удар возмездия» по Украине
43
Уехавшие от мобилизации в Грузию покидают страну из-за начавшихся протестов
99
Пригожин рассказал в чём секрет успеха ЧВК "Вагнер" и почему вагнеровцы самые боеспособные
9
Инсайдеры предсказывают платформе AMD AM5 поддержку модулей DDR5 24/48 ГБ в прошивке AGESA 1.0.0.7
2
Нидерланды введут новые ограничения на поставку литографического оборудования в Китай к лету
+
Веб-версия Google Translate научилась переводить текст на изображениях
1
На Украине заявили о шести гиперзвуковых «Кинжалах», применённых ВС РФ в ходе сегодняшнего ракетного удара
13
ЧВК "Вагнер" выдавили украинские силы из населённого пункта Дубово-Василевка
2
Пригожин опять заявил, что проблемы с обеспечением ЧВК «Вагнер» снарядами не решены
33
В Европе заявили, что дешёвые энергоресурсы для ЕС остались в прошлом
15
Опубликован полный список достижений Cities: Skylines 2 - разбор информации
1
Лавров подтвердил неизбежность ответа на подрыв Северных Потоков
10
Вторая предварительная версия Android 14 для разработчиков запрещает незаметно делать скриншоты
+
Новая память Corsair DDR5 на 192Gb уже продаётся за 750 долларов
+
Рамзан Кадыров рассказал об украденном у него коне за 10 млн$ в Чехии
18
Call of Duty - одно из самых токсичных сообществ согласно исследованию WordTips
2
ВС РФ обрушили на ВСУ "гиперзвуковое возмездие" используя истребительную авиацию и боевые корабли
4
Российский танк Т-90М "Прорыв" признан лучшим танком СВО
13
Согласно исследованию, озоновый слой Земли уменьшился на 10% из-за дыма от лесных пожаров
+

Популярные статьи

Атомные подводные лодки ВМФ РФ, появившиеся у берегов США, вызвали тревогу в Пентагоне
24
12 оптимальных комбинаций процессора и видеокарты для игровых ПК весной 2023 года
27
Почему AMD Radeon 6700 XT и 6750 XT в 2023 году - лучшие видеокарты для покупки
76
Windows 10 или Windows 11 — разбираемся, что лучше для игр в 2023 году
26
Почему РФ не наносит ударов «Кинжалами» по центрам принятия решений в Киеве – версия полковника РФ
20
Главные игры марта 2023 года
7
Почему Китай может вооружить армию России для победы в конфликте на Украине
14
Мой тернистый путь на пути сборки игрового ПК для школьника
39
Зеленский уничтожил в "мясорубке" Артемовска лучшие подразделения ВСУ - Military Watch
43
Почему разгон и настройка нужны, так как это является полезными и необходимыми занятиями
56

Сейчас обсуждают

Alex-IT
00:17
Вообще военные даже пистолеты, положенные по штату не берут с собой, поскольку толку мало, а вес и место занимают. А ножи и лопатки в бою никто не использует, кроме наркоманов из ВСУ.
Чешский наёмник о боях в Бахмуте: дрались лопатками, ножами и даже ботинками
Anturius
00:16
Самое забавное что большая часть этих карт восстановленные с майнинговых шахт... Но об этом не принято говорить...
Почему китайские бренды наводнили розницу не очень дешевыми и посредственными видеокартами
32Влад32
00:14
Давай, Зеля! Добивай остатки наиболее боеспособных подразделений.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил возможное украинское контрнаступление в Бахмуте
32Влад32
00:12
Такие кометы считаются предвестниками плохих событий.
К Земле приближается комета, которая может стать одним из caмыx яpкиx oбъeктoв нa нeбe
32Влад32
00:07
Понятное дело, что ничего хорошего из экономических войн не будет. Для простых людей. Но кое кто на этом наживется.
Противостояние США и Китая приведет к повышению инфляции и замедлению роста рынка электроники
Anturius
00:06
А жаль, мне например не хватало такого обзора 3 года назад!
Двухпроцессорные монстры на LGA-2011 - подробности эксплуатации определенных моделей
Anturius
00:05
А куда девать процессоры и память которые скопились в быту с 2012 года? Просто выбросить???
Двухпроцессорные монстры на LGA-2011 - подробности эксплуатации определенных моделей
Voldemaar
00:04
А как это сделать? Ещё скажи Линукс и БСДу отключить. Вот только как?
В Киев прилетело сразу 6 гиперзвуковых «Кинжалов» - ракету не использовали уже больше полугода
DonCarleone
00:00
Нафиг нужен этот огород был вам? Лучше однопроцессорку на х99 было собрать, на 2696v3. Двухпроцесорные системы только под программы некоторые, игры к примеру не умеют юзать сразу 2 проца.
Двухпроцессорные монстры на LGA-2011 - подробности эксплуатации определенных моделей
Voldemaar
23:56
Настоящие ядра и надувные имитаторы ядер.
Core i5-13400 vs Core i5-12400 – почему планы Intel увеличить цену за счёт роста ядер провалились
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем