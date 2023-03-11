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Лидеры китайского "видеокартостроения" врываются в местный ритейл

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Введение:

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Давайте поговорим о "полуподвальных" брендах видеокарт. Многие до сих пор думают, что бесплатный сыр в мышеловке можно всё-таки стащить без последствий.

Что за бренды представлены (или частично представлены) на нашем рынке:

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Все знают Asus, Gigabyte и MSI, мало кто знает о таких брендах, как 51Risc , AX Gaming (суббренд Inno3D), Corn, Maxsun, Mllse и Peladn. Раньше эти компании продавали свою продукцию исключительно на таких торговых площадках, как AliExpress или Taobao, ориентируясь на покупателей в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также на отчаянных энтузиастов, желающих приобрести что-то экзотическое, например, настольную видеокарту на базе графического процессора Nvidia GeForce RTX 3070 Ti, предназначенного для ноутбуков.

Графические карты, продаваемые под этими торговыми марками, иногда дешевле конкурирующих предложений от известных брендов, а иногда стоят дороже.

Например, GeForce RTX 3070 от 51Risc и GeForce RTX 3070 от Maxsun стоят дешевле, чем Eagle GeForce RTX 3070 от Gigabyte. Между тем, видеокарты GeForce RTX 3070 от Mllse и Peladn выглядят идентично, хотя последняя на 1500 рублей дешевле, похоже, что обе платы сделаны на одном заводе, и их отличают только наклейки на вентиляторах.

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Трудно сказать наверняка, почему эти малоизвестные бренды решили конкурировать лоб в лоб с крупными брендами, но можно утверждать, что конкуренция - это всегда хорошо, и чем больше, тем лучше. Это при условии, что карты действительно полностью функциональны и обеспечивают ожидаемую производительность. Однако на практике можно получить карты с нерегулируемыми оборотами вентиляторов, большое количество карт, собранных из полусдохших экземпляров с ферм и тд. Также возникает вопрос о гарантийной поддержке, если вы столкнетесь с проблемами в будущем.

Как поживает мировой рынок видеокарт:

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Общий рынок дискретных графических карт для настольных ПК не очень велик: по данным Jon Peddie Research, в прошлом году было продано около 38 миллионов видеокарт на сумму 24,14 миллиарда долларов. Тем не менее, между поставщиками существует жесточайшая конкуренция. И это при условии спада рынка в общем.

Существует около десятка крупных производителей видеокарт, а также несколько суббрендов, ориентированных на определенные географические регионы. Например, Palit производит много GPU для мирового рынка и СНГ, а также продает (почти идентичные) бренды KFA2 и Galax для рынков Европы и США . Исторически существовали так называемые no-name бренды, но они вымерли, поскольку количество реализованных видеокарт сократилось с примерно 85 миллионов единиц в 2006 году до примерно 38 миллионов в 2022 году.

Тем не менее, все еще существуют небольшие поставщики графических плат, которые, возможно, не продаются в огромных объемах, но которые, похоже, достаточно смелы, чтобы бороться с гигантскими компаниями за мировой рынок. Вопрос лишь в том, планируют ли они остаться надолго, или просто продадут несколько десятков тысяч плат, потому что не смогли продать их в другом месте?

Какой итог можно подвести? Видеокарты малораспостранённых китайских брендов имеют больше минусов чем плюсов, если дело касается надежности, долговечности и гарантийной поддержки. Есть такие производители как Colorful и подобные более известные вендоры, которые выпускают часть очень достойной продукции, которая, порой, может переплюнуть видеокарты более узнаваемых MSI, Palit и тд. Однако, количество таких предложений очень ограничено.

Выбирайте с умом, когда видите непонятный шильдик на коробке видеокарты, которая появилась в Вашей официальной рознице. Если на нее распостраняется полноценная гарантия хотя бы на 2 года, то предложением можно воспользоваться. Но только если в плане цены это очень выгодное предложение. Вы думаете, что местные ритейлеры не гнушаются продавать карты с фермы или собранные из нескольких трупов? Значит Вы очень хорошего мнения о наших местных барыгах, которые готовы нагреть нерадивого Ивана на любой мелочи.

Что до самих Китайцев? "Большой друг из солнечный и трудолюбивый Китай" очень рассчетлив и экономен. Причем это выливается во всем, что только возможно. Это можно увидеть по нашим местным стройкам различных объектов в Минске "Помощь от Китая для общего будущего". В то время как все пытаются побороть зависимость от Американских и Европейских рынков, чтобы не быть "колонией", мы быстро забываем, что на смену одного вассала приходит другой. И если Вы думаете, что китайский вассал будет мягок и добр, то Вы очень сильно ошибаетесь с точностью до наоборот. Передел рынка является главной задачей и кажущаяся выгода может вылиться в ещё большую зависимость "большого брата", который всё считает до копейки и не позволит вам съесть тот самый "бесплатный сыр" в мышеловке.

Спасибо за внимание!