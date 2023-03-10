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Почему AMD Radeon 6700 XT в 2023 году - лучшая видеокарта для покупки

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Введение:

Начнем с того, что в использовании у меня побывало достаточное количество видеокарт как от красных, так и от зеленых и наконец-то выработалось какое-то мнение. И мнение, на Ваше удивление, абсолютно нейтральное, так как цены постоянно меняются и видеокарту стоит рассматривать исходя из своих потребностей и задач. Немаловажный факт - адекватное соотношение цена\производительность. Сегодня 6700 XT может быть топом за свои деньги, через месяц уже нет. Всё зависит от рынка и Ваших предпочтений. Ну а смотреть на маркетинговые плюшки стоит с трезвой головой.

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1. Производительность на рубль.

Если Ваш игровой опыт основан на стабильно-высоком показателе FPS, то это Ваш выбор. Кроме этого, если сравнить цены конкурентов в лице 3060Ti и 3070, то получается следующая ситуация:

6700XT\6750XT 3060Ti 3070

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3070 в плане стоимости сразу отпадает и в этом случае сразу отпадает. То есть Вы серьезно думаете, что в 2023 году стоит покупать данную карту, чтобы играть в FHD и только в этом случае получить достойный FPS с трассировкой? Даже 2K с DLSS и 8GB видеобуфером в будущем Вам будет делать нечего. Жор современных игр всё больше поднимает планку по требованиям к видеопамяти. Стартовый вариант, с которым трассировка более менее доступна - 3080 минимум, а лучше видеокарта ещё более высокого уровня для 2К.

Скажете, DLSS или FSR поможет? Да, если вы будете стоять на месте, в статике - будет всё хорошо, но как только Вы активно будете активно играть, все огрехи сразу же бросаются в глаза, даже если брать самые последние версии библиотек. Не верите? Попробуйте. Пока самым достойным вариантом использования DLSS и FSR я считаю применение его в 4К. В 2К очень спорно. Про FHD вообще промолчу. Тут сразу повыскакивают адепты 1080p мониторов - если вам норм, то норм. Когда не с чем сравнить - и кобыла невеста.

3060Ti выглядит за свои деньги более сбалансированной видеокартой по сравнению с 3070. В случае с 6700XT мы получаем ту золотую середину когда трассировка не нужна и уровень производительности близок к 3070.

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2. Объем видеопамяти.

Для многих не секрет, что разработчики игр сильно ленятся делать оптимизацию в играх достойной из-за крайне сжатых сроков разработки, которые ставит руководство. Или просто кривые руки тому виной, плюс экономия на тестировщиках. Поэтому иметь максимально большой видеобуфер в 2023 и далее году - просто необходимо. Чего стоит только последний Hogwards Legacy, в котором 3070 просто "жэстачайшэ" сливает из-за 8GB видеобуфера. Думаете в дальнейшем требования будут снижаться? Ну-ну, можете успокаивать себя дальше.

Даже если мы проигнорируем великий и ужасный Хогвардс, увеличение требований к памяти неизбежно. Кроме того, даже если в дальнейшем производительность будет падать во все новых играх, по крайней мере у Вас будет возможность подкрутить некоторые эффекты вниз, зато выставлять ультра или высокие текстуры, что в большинстве случаев играют важную роль в восприятии графики.

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3. Оптимизация.

Как бы Вы не болели за лучи, но это удел более дорогих видеоускорителей, если Вам важна нативная картинка и высокий показатель FPS. Если мы обратимся к производительности и оптимизации игр для обоих производителей видеокарт, то очевидно, что на оптимизацию для AMD забить не получится, ведь все приставки текущего поколения (включая Steam Deck) работают на железе от AMD. Кто предоставляет самую низкую контрактную цену на свои чипы - тот и на коне в производстве консолей.

4. Драйвера

Удивительно, но после долгого использования драйверов для видеокарт обоих лагерей мне всё-таки начало импонировать ПО от AMD. Да, допила и доработки приходится ждать постоянно. Но мне не надо ставить кучу сторонних утилит, чтобы допилить частоты и вольтажи, обороты кулеров и тд. Всё в одном месте - удобно и лаконично. Хуангу уже давно пора поменять хотя бы дизайн драйверов и добавить хотя бы минимальный функционал по регулировке кривых вентиляторов, частотам, энергопотреблению.

Можно отследить и статистику по играм и провести внутренний, хоть и простенький стресс-тест. Что можно сделать в драйвере от Nvidia? Практически ничего. Однако для большинства обычных юзеров в ситуации вставил и забыл - это даже лучше. Мы же всё-таки на сайте Оверов и разбираться и ковырять железо - должно быть главным интересом. Информацию - что ничего никогда не надо делать и настраивать лучше приберечь для сайтов, которые читают школьники и домохозяйки.

5. Постоянные улучшения производительности.

Если в случае с видеокартами Nvidia, ощутимое повышение производительности бывает очень редко, то допиливание драйверов AMD, которое хоть и занимает много времени, но результаты иногда ощутимы. Многие могут вспомнить какой картой была на старте RX580 и как производительность возросла спустя годы, когда такая древняя карта до сих пор может что-то тянуть. Да и в то время и видеопамяти не пожалели.

Обратной стороной этого является постоянное ожидание новой версии драйверов, так как AMD со старта очень редко может раскрыть потенциал своих продуктов. Похожие ошибки сейчас совершает и Intel, но они в этом плане начали очень быстро нагонять разрыв между первыми версиями драйверов и текущими. Всё-таки бюджеты на разработку у этих двух компаний значительно отличаются.

Оффтоп:

Если Вы посмотрите на рынок б.у. видеокарт, то здесь очень интересная ситуация. Как правило в 6000 и 3000 поколениях красных и зеленых видеопамять, если взглянуть на большинство представленных карт, грелась в майнинге меньше у AMD. У меня есть немало знакомых, у которых я брал и покупал видеокарты из ферм. И если 3070 в достойном состоянии выхватить было почти нереально (ещё фактор даты выхода карт повлиял), то 6600XT\6700XT\6800 - практически все были в отличном состоянии.

Многие модели идут с вентиляторами на двойных шарикоподшипниках, общее исполнение и схемотехника карт были лучше у красных. Единственная проблема - это обойти высокие температуры Hotspot, занизив вольтаж на GPU. Кроме этого почти все видики 6000 серии идут на чипах памяти от Samsung. Также любой майнер не даст вам соврать в каких условиях трудились карты от красных в фермах. Обороты на 20-30 процентов максимум (если карты не в колдкейсе), температуры памяти минимальные. Кроме того большинство карт от середины-конца 2021, начала 2022 года. 6650XT\6750XT и вовсе не успели помайнить.

Также фактором для выбора являются цены - разница между красными 6700 XT и зелеными 3070 с ферм составляет очень часто 20-30 процентов. Выбор здесь очевиден - получить полуотвальную 3070 или почти новую 6700 XT к тому же дешевле.

С Aliexpress карты брать не стоит. Часто попадаются и с коррозией и убитыми вентиляторами и тд.

Выводы:

Если у Вас припекает в одном месте и Вам хочется посмотреть на трассировку с достойным фпс без мыла и именно на максимальных настройках (речь про трассировку) хотя бы в 1440p - 3080 это минимум. Для этого ни 3070/3070Ti, ни 3060Ti не подойдут. Даже 1080P с трассировкой они тянут с боооольшими оговорками.

Выпустят разработчики пару игр в году с трассировкой, ну а что дальше? Прошли за пару дней и недель и всё? Что в наше время важнее? Геймплей или графика. Если взять хотя бы статистику стима (я уже не говорю про весь мир), то всё очевидно. Сейчас выходит очень мало однопользовательских игр (и однопользовательских в принципе), способных затянуть надолго и которые, при этом, имеют и трассировку и все составляющие. Давайте глянем - что нужно практически всем геймерам и почему разработчики не хотят терять этот рынок, набитый деньгами. Тем более выпуская проекты, которые пойдут чуть ли не на калькуляторе для большего охвата аудитории.

Думаю, ответ очевиден. Как потратить меньше денег и иметь больший FPS в большинстве самых популярных игр, которые способны затянуть надолго? Купить видеокарту по совокупности характеристик с лучшим соотношение цены\производительности. И здесь не важен вендор или производитель, которого вы выбираете. Как только цена на 4070Ti станет более терпимой, я обязательно посмотрю в сторону зеленых, так как в плане производительности они являются отличным вариантом.

Не стоит фанатеть от продукции той или иной компании.





Спасибо за внимание!