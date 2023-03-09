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Почему разгон и настройка вашего компьютера полезны

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Введение:

Конечно же Вы могли понять, что некоторые блогеры, если их так можно назвать, пытаются навязать мнение, которое может быть отличным от большинства пользователей. Кроме того, такие персонажи не гнушаются давать вредные советы на огромную аудиторию и не несут никакой ответственности. Давайте сегодня разберемся - чем хорош разгон или хотя бы оптимизация или настройка Вашего компьютера. Заодно разберемся - как можно продлить жизнь вашим комплектующим без особых усилий и запредельных умственных способностей.

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Процессор:

С разгоном и настройкой процессора всё довольно просто. У нас есть несколько вариантов:

Настройка и оптимизация работы процессора, если производителем заложены ограничения.

Разгон и увеличение тактовой частоты ради спортивного интереса и бенчмарков.

Разгон ради прироста в рабочих задачах или играх.

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Настройка и оптимизация работы процессора, если производителем заложены ограничения.

Как бы не шумели фанаты красного или синего лагерей, но в наше время большинство продуктов выпускаются недоработанными, неоптимизированными и с кучей подводных камней. Если мы посмотрим в сторону процессоров Intel 10-11-12-13 поколений, то здесь очевиден первый момент, который пользователь может сделать парой кликов мыши в биосе. Это снятие лимитов потребления. Здесь все очевидно - большинство производителей материнских плат вводят ограничения по потреблению даже ничего не спрашивая у пользователей. Купили вы такой довольный себе к примеру Core i5 11400 - собрали комп, а он долбится в лимит и производительность его равна Core i5 10400. И, спрашивается, за что вы заплатили деньги, если получили производительность меньше того, за что отданы деньги? Не надо этого делать? Тогда будет проще перечислить на счет Intel денег на благотворительность, вы же состоятельный гражданин. Что касательно граждан лагеря с процессорами Ryzen - тут вообще без нормальной настройки не обойтись, так как потеря производительности на ровном месте без адекватной подстройки PBO или фикса может составлять двухзначные проценты.

Разгон и увеличение тактовой частоты ради спортивного интереса и бенчмарков.

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Тут всё очень просто. Те, кому нужен разгон - знают для чего он, особенно те, кто постоянно мониторит и заносит результаты на соответствующих площадках.

Разгон ради прироста в рабочих задачах или играх.

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Здесь существует множество вариантов - от тех случаев, когда пользователь не поменял свою систему и сидит на достаточно старом железе с более-менее современной видеокартой и ограничивает производительность в рабочих или игровых задачах именно процессор. Кроме того, до сих большинство задач особенно в проприетарном софте использует 1 или 2 потока. То же можно сказать и про игры. Так что вполне полезный вариант использования разгона, если Вы точно знаете, что получите прирост.

Материнская плата:

В данном случае мы не будем говорить про разгон материнской платы O_O, однако не все знают, что некоторые недобросовестные производители материнских плат (привет Gigabyte) очень любят в стоке завышать рабочее напряжение на процессор, что выливается в дополнительный нагрев и тепловыделение, нагрузку на подсистему питания и тд. Здесь банально стоит устранять косяки невероятных инженеров компаний. Или вы до сих пор думаете, что там работают только люди и человеческий фактор там не работает?

Нужно быть очень странным персонажем, чтобы думать - если я соберу компьютер и ничего не буду трогать, то всё обязательно будет работать как надо, всё предусмотрели производители и работа на полную мощность просто обязательна. Ну-ну. С усложнением техники всё становится намного сложнее, совместимость страдает и тд. Так что поковырять биос, чтобы посмотреть типичные напряжения на компоненты - желательно, чтобы всё работало как надо. Да, это не нужно в каждом случаем. Но всегда работает правило - доверяй, но проверяй.

Оперативная память:

Каждая запускаемая вами программа загружается в память с вашего SSD или жёсткого диска, скорость работы которых гораздо ниже, чем у памяти. После загрузки программа обычно остаётся в памяти некоторое время, и CPU получает к ней доступ по необходимости.

Улучшение скорости работы памяти может напрямую улучшить эффективность работы CPU в определённых ситуациях, хотя существует и точка насыщения, после которой CPU уже не в состоянии использовать память достаточно быстро. В повседневных задачах несколько дополнительных наносекунд не принесут вам особой пользы, но если вы занимаетесь обработкой больших массивов чисел, вам может помочь любое небольшое увеличение эффективности.

В играх скорость RAM может ощущаться гораздо сильнее. У каждого кадра есть только несколько миллисекунд на обработку кучи данных, поэтому если вы играете в игру, зависящую от скорости CPU (к примеру, CSGO), ускорение памяти может увеличить частоту кадров. Что уж говорить про заядлых геймеров, которым важна стабильность и количество просадок должно быть минимально.

Средняя частота кадров вырастает на несколько процентов с увеличением скорости RAM, когда большую часть работы делает CPU. Сильнее всего скорость памяти проявляется на минимальном показателе частоты; когда загрузка новой области или нового объекта должна произойти за один кадр, он будет прорисовываться дольше обычного, если будет ожидать загрузки данных в память. Фризы будут преследовать при хороших показателях средней частоты кадров.

Что уж говорить, когда при активации XMP профиля вы уже по умолчанию занимаетесь разгоном память, ведь JEDEC стандарты никто не отменял. И они не менялись для DDR4 уже много лет. Однако настройка таймингов и разгон могут пройти как быстро, если у Вас те же Crucial Ballistix, для которых написано уже столько гайдов, что остается только зайти в биос, всё вписать и не знать горя. Если речь идет о хреновом контроллере памяти в вашем CPU и посредственной памяти - да, иногда проще оставить всё как есть, так как это займет большое количество времени.

Видеокарта:

Самое интересное. В этом плане я сторонник больше настройки и андервольта, чем разгона GPU и памяти, так как можно это сделать, но если Вы не следите за показателями температур и не знаете предел конкретного чипа и памяти, то вывести из строя видеокарту намного проще, чем в случае с центральным процессором. Кроме того, все (или не все), прекрасно знают как замечательно с завода ставятся вольтажи по самому хреновому чипу + накидывают сверху для надежности. Кремниевую лотерею никто не отменял.

Если с последними картами AMD настройки идут практически впритык именно по вольтажу и стоят уже со старта практически максимальные частоты, то в случае с Nvidia мне удавалось очень неслабо снизить потребление при стабильной работе без снижения производительности.

Для примера обычная настройка видеокарты RX6700XT - понижение вольтажа с 1.2V до 1.12V серпом по яйцам снимает потребление с 210W до 150W (и это в самой требовательной игре, в остальных тайтлах потребление ещё ниже). Уровень производительности тот же, карта работает также, тише и меньше греется. Соответственно и ресурс её использования возрастает, что каждому пригодится.

Некоторые карты позволяют сделать и разгон по памяти и ядру и снизить вольтаж, что является ещё большим профитом по сравнению с обычным андервольтом. И это справедливо практически для КАЖДОЙ карты, если позволяет система охлаждения. Я еще не встречал карт, для которых неплохой андервольт был невозможен.

Разгон корпуса и вентиляторов:

Если разгон вентиляторов очевиден - просто повышаете обороты и получаете нереальный воздушный поток. Можно сразу подать 24V до полного выхода из строя.

Всё намного сложнее с разгоном корпуса. Об этом ходят легенды. Обычно FPS в играх добавляет установка подсветки и кулеров RGB. Мифы ходят разные. Мне, к сожалению, это не помогло =(

Думаю не хватило ещё одно компонента - наклейки. Думаю нужно попробовать и будет обязательно +5-7 FPS

Итоги:

В 2023 году волей-неволей - в биос вам придется лезть. А выставление профиля XMP - по умолчанию разгон. Хотите чтобы железо тише работало и меньше грелось - вперед настраивать. Хотите больше FPS - придется разгонять. Кроме того стоит обратиться к тем, кто сидит с пивасом на диване и ничего не хочет делать.

Банально при изучении чего-то нового вы получите понимание как что работает, мозги начнут работать. Да и может знакомым нужно будет что-то настроить - можно и денег заработать, об это написать на оверах, получить доширак за это. Хочется лежать и смотреть сериал бездумно прожигая жизнь? У каждого свой выбор. Однако не стоит навязывать безразличие и незаинтересованность в том, за что вы заплатили деньги. Каждый сделает выбор сам.

Спасибо за внимание!