Huawei и Inspur могут потерять доступ к оборудованию и GPU Nvidia

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Nvidia по-прежнему считает, что сможет найти подходящих партнеров для своих вычислительных GPU в Азиатско-Тихоокеанском регионе, если правительство США введет дополнительные ограничения на продажу своих продуктов класса A100 и H100 для центров обработки данных компаниям Huawei и Inspur. Но это, скорее всего, будет не так просто, поскольку эти компании являются крупными и потребляют оборудование, стоимость которого исчисляется сотнями миллионов долларов. Но у Nvidia действительно нет выбора.

"Inspur является для нас партнером, когда мы указываем партнера, они помогают нам создать вычислительные системы для конечных потребителей", - сказала Колетт Кресс, главный финансовый директор Nvidia, на конференции Morgan Stanley Technology Media and Telecom Conference (через SeekingAlpha). "По мере продвижения вперед мы, вероятно, будем работать с другими партнерами, чтобы они могли создавать вычислительные системы в Азиатско-Тихоокеанском регионе или даже в других частях света. Но, повторюсь, наше главное внимание сосредоточено на законе и на том, чтобы убедиться, что мы очень внимательно следим за экспортным контролем. Поэтому в данном случае мы будем искать других партнеров, которые могли бы нам помочь".

Компания Huawei находится в списке субъектов Министерства торговли США с 2019 года, и практически все ее американские партнеры должны были получать экспортную лицензию, чтобы продавать компании оборудование, программное обеспечение, технологии или услуги. Это устроило многих, включая Nvidia, которая продала Huawei свои дорогие вычислительные GPU. Но администрация Байдена намерена еще больше ограничить перечень товаров, которые американские компании могут поставлять Huawei, и ожидается, что это обойдется Nvidia в миллионы долларов, сообщило недавно агентство Рейтер со ссылкой на доклад правительственного подрядчика.

Между тем, на прошлой неделе правительство США внесло в черный список китайскую компанию Inspur, третьего по величине производителя серверов в мире, что еще больше осложнило попытки Nvidia продавать свою продукцию китайским компаниям.

Правительство США ввело новые правила экспорта еще в августе, которые требуют от AMD, Nvidia и Intel получения специальной экспортной лицензии для продажи или поставки высокопроизводительного вычислительного оборудования в Китай. США фактически запрещают производителям чипов продавать продукцию, изготовленную с использованием американских технологий, которая позволит китайским компаниям создавать суперкомпьютеры с производительностью более 100 FP64 PetaFLOPS или более 200 FP32 PetaFLOPS в пределах 41 600 кубических футов (1178 кубических метров).

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Даже согласно существующим правилам экспорта, Nvidia не может продавать свои продукты серий A100, A100X и H100 китайским компаниям, поэтому она изобрела свой вычислительный GPU A800 - продукт на базе Ampere, который нельзя использовать для создания суперкомпьютеров с производительностью более 100 FP64 PetaFLOPS.