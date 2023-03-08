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Xiaomi Mijia Split Camping Light недавно появился в продаже

Xiaomi проводит краудфандинг для Mijia Split Camping Light в Китае. Гаджет состоит из двух светильников: маленького фонарика, который можно закрыть внутри более крупной лампы. Лампу можно подключить к смартфону через Bluetooth, что позволяет регулировать цвет, яркость и цветовую температуру света в приложении Mijia.
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Кемпинговый фонарь Xiaomi Mijia Split Camping Light был представлен в Китае. Изделие состоит из двух частей - фонарика, который помещается внутри более крупной лампы в стиле фонаря. Меньший гаджет фиксируется на месте, позволяя перемещать устройство как единое целое. Оба фонаря имеют плавную регулировку яркости и цветовой температуры, а также возможность излучать цветной свет. Фонарик имеет крючок на одном конце, позволяющий при желании подвесить его или всю лампу. Меньшее устройство также содержит боковую панель освещения.

Вы можете управлять освещением через приложение Mijia благодаря соединению Bluetooth 5.0. Кроме того, можно регулировать освещение с помощью голосовых команд Xiao AI. На большом гаджете также есть кнопки и циферблат, позволяющие настраивать освещение вручную. Основной светильник оснащен литий-ионным аккумулятором емкостью 4800 мАч, позволяющим гаджету работать до 100 часов. Вы можете полностью зарядить устройство через USB-C за 210 минут. Фонарик имеет меньший аккумулятор емкостью 800 мАч, который полностью заряжается примерно за 150 минут.

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В собранном виде фонарь имеет размеры 198 x 114 x 123 мм (~7,8 x 4,5 x 4,8 дюйма) и весит 565 г (~19,9 унции). Вы можете поддержать краудфандинговую кампанию на Youpin, выложив 199 юаней (~29 долларов США) за кемпинговый фонарь Xiaomi Mijia Splt Camping Light. Согласно странице продукта, гаджет будет продаваться в розницу за 249 юаней (~US$36). Фонарь должен поступить в продажу в марте; неясно, может ли он появиться на других рынках.

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