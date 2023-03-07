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AMD может представить конкурента DLSS 3 - FSR 3.0 на GDC 2023
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На конференции разработчиков игр 2023 (GDC 2023), которая состоится 23 марта, компания AMD может рассказать о новом поколении улучшений графической производительности, конкурирующих с NVIDIA DLSS 3. Хотя компания не назвала его, в кратком обзоре сессии GDC 2023 упоминается "захватывающий взгляд на новые технологии FidelityFX", которые будут "доступны в ближайшее время", что означает, что это не недавно выпущенный FSR 2.2. Мы ожидаем, что это будет самый первый взгляд на FSR 3.0.

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AMD судорожно вбросила первое упоминание о FSR 3.0 в презентацию анонса Radeon RX 7900 серии RDNA3 (слайд ниже). Компания раскрыла очень мало подробностей о новой технологии, кроме упоминания о том, что она предлагает удвоенную частоту кадров по сравнению с FSR 2 (при сопоставимом качестве изображения). Имеется ли в виду технология удвоения частоты кадров, аналогичная DLSS 3? Мы пока не знаем. Это может быть просто более продвинутый алгоритм повышения качества, который удваивает производительность при заданном качестве по сравнению с FSR 2. Мы узнаем об этом позже в этом месяце. Это будет своего рода переворот для AMD, если FSR 3.0 не потребует GPU серии RX 7000 и сможет работать на более старых Radeon GPU, в то время как DLSS 3 требует новейших GPU серии GeForce RTX 40.

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