Министерство торговли США внесло изменения в Правила экспортного администрирования и добавило 37 организаций в Список организаций, в котором описаны все иностранные организации, с которыми американские компании не могут вести дела.

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Большинство организаций, попавших в черный список, являются китайскими, включая две наиболее влиятельные: Loongson Technology и Inspur Group Co. В список также включены различные государственные учреждения, национальные исследовательские центры, производители оборудования и частные компании по разработке программного обеспечения.

Около половины организаций наказаны за участие в программах создания баллистических и ядерных ракет в Китае и его союзных государствах. Большинство оставшихся организаций, включая Loongson и Inspur, обвиняются в приобретении американских технологий от имени Народно-освободительной армии. Китай подтвердил, что его армия использует процессоры Loongson, когда в прошлом году запретил их экспорт в Россию, чтобы сохранить собственные поставки.

Организациям, включенным в список, запрещено приобретать или лицензировать американские технологии, даже косвенно. Например, Loongson не может производить свои процессоры на американском оборудовании, что исключает большинство литейных заводов с современными узлами. Компании могут обратиться в Бюро промышленности и безопасности за лицензией на продажу своей продукции организации, включенной в список, но при условии презумпции отказа, т.е. шансы невелики.

У Loongson есть небольшая линейка процессоров, произведенных на 12 нм техпроцессе, с производительностью, сравнимой с процессорами AMD и Intel нескольких поколений назад. Тем не менее, под капотом они совершенно другие и реализуют собственную ISA (архитектуру набора инструкций) под названием LoongArch, что снижает их зависимость от иностранных лицензий. Они производятся государственной компанией SMIC. Учитывая, что лицензия вряд ли будет получена, SMIC рискует потерять свои американские лицензии и клиентов, включая Broadcom, Qualcomm и Texas Instruments, если продолжит работать с Loongson.

Inspur является третьим по величине поставщиком серверов в мире, занимая 10% мирового рынка. В настоящее время компания работает во всех популярных областях, включая искусственный интеллект, анализ данных, облачные вычисления и хранение данных. Компания уже испытывала трудности после того, как в сентябре прошлого года США ввели в действие политику, затрудняющую китайским компаниям приобретение новейшего оборудования американских производителей, в частности AMD, Intel и Nvidia. Теперь она рискует оказаться отрезанной от материнских плат, блоков питания, твердотельных накопителей, микроконтроллеров и всех остальных распространенных компьютерных компонентов.

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На прошлой неделе мы сообщали, что китайские компании в течение последних нескольких месяцев складировали оборудование для производства микросхем в ожидании этих и будущих ограничений на их промышленность. Это лишь последний удар в череде ударов по китайской технологической промышленности, начавшихся с Huawei четыре года назад и не подающих признаков замедления.