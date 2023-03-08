Обзор мыши HyperX Pulsefire Haste - топ за свои деньги для работы и игр
HyperX Pulsefire Haste
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Введение:
В сети огромное количество обзоров на данную мышь от геймеров, однако как себя будет вести мышь при обычной работе - практически никто не писал. Свой взгляд на данный девайс выражается не только с точки зрения игрового опыта (впечатления от гейминга тоже будут), а больше с позиции повседневной и монотонной работы. Тем более многим нужен универсальный вариант, который подойдет для всех кейсов использования. Справедливости ради можно сразу отметить, что многие мыши для работы, к примеру MX2, MX3 от Logitech очень слабо подходят для гейминга из-за своего немалого веса.
Характеристики:
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Комплектация:
- Мышь HyperX Pulsefire Haste
- 4x наклейки для лучшего сцепления с поверхностью мыши
- 4x тефлоновые накладки для замены
- Пользовательская документация
Очень неплохо. В этом ценовом диапазоне мало кто может похвастаться таким комплектом. Кроме того после износа глайдов не придется топать на Aliexpress и ждать месяц доставку. Минус затраты денег и времени в будущем.
Дизайн, качество сборки, функционал
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У меня черный вариант HyperX Pulsefire Haste с красными вставками. Полностью черный вариант показался мне немного скучноватым. Что касается дизайна - перфорированный корпус среднего размера, что позволяет снизить вес до 60 грамм. Если вы левша и не видите необходимости в боковых кнопках, эта мышь должна вам подойти. Но скажу честно - вариант так себе. Лучше поискать варианты, которые создавались сугубо для левшей.
На корпусе мыши расположено 6 кнопок, ощущения от нажатия - без усилий, всё четко и тактильно удобно. Основные кнопки - это два переключателя TTC Gold Micro с пылезащитой. С этими переключателями я столкнулся впервые, поэтому ничего конкретного сказать не могу. Вроде как они получше большинства моделей в сопоставим ценовом диапазоне. Рассчитаны на 60 миллионов нажатий. Что ж, весьма неплохо.
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Глайды сделаны из тефлона и могут быть легко заменены. Что касается кабеля отличный паракордовый, гибкий и легковесный, совершенно не мешает при работе или гейминге. Более крутое и более гибкое исполнение вы можете увидеть например в Benq Zowie EС2. Но это уже совершенно другой ценовой диапазон и данная мышка просто не подошла мне по хвату.
Сейчас бренды обычно добавляют фторопластовое кольцо вокруг датчика, чтобы не допустить попадание мусора и пыли. В случае перфорированной конструкции это не имеет большого значения, поэтому решение HyperX не добавлять такое кольцо в какой-то степени приемлемо.
Качество сборки на отличном уровне - никаких скрипов, люфтов кнопок и тд, не замечено.
Эргономика
Длина Pulsefire Haste составляет примерно 125,4 мм, а ширина - около 60,8 мм. Самая высокая точка корпуса находится на отметке 38,2 мм, так что это не совсем игровая мышь с высокой спинкой, как я думал до измерений.
Мышь подойдет для пользователей со средним и большим размером руки. Вес - 60 грамм (62,6 грамма с накладками). Если у вас маленькая ладонь, не все типы хвата смогут вам подойти, в приоритете будет когтевой. В целом мышь ощущается для моей немаленькой руки как влитая и никаких проблем при работе у меня не возникло. Спустя десятки моделей мышек я нашел практически идеальный вариант, благодаря котору рука не устает, позиционирование отличное и не вызывает даже малейших нареканий.
Софт
Все новые девайсы, от клавиатур до мышек, комплектуются ПО HyperX NGenuity, и сейчас оно доступно только для скачивания в Microsoft Store. Там сразу можно поменять язык на русский, поставить прошивку для Pulsefire Haste и настроить ее. Функции не самые широкие (например, нельзя задать любую клавишу клавиатуры), но есть минимальные общепринятые функции и управления мультимедиа, а также возможность создания макросов, что уже неплохо. Также можно поменять подсветку, настроить пресеты и так далее, а в последней вкладке можно настроить уровни чувствительности (их всего 4 штуки, диапазон – от 200 до 16000 dpi).
Сенсор и удобство:
Сенсор у данной мыши флагманский, а именно Pixart 3335. Максимальное разрешение – 16 000 DPI, скорость – 450 IPS (дюймов в секунду), а ускорение – 40 G. Частота опроса 1000 Гц. Подключается мышь через USB Type-A, возможности беспроводной работы нет. Тесты проводились на тканевом нелакированном коврике.
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Спустя несколько часов гейминга стало заметно, что за счет перфорации рука во время долгих баталий совершенно не потеет. Это еще одно неочевидное преимущество данной мыши. Что же касается рабочих моментов - рука практически не устает после 8 часового рабочего дня за компьютером.
Цены:
Мне удалось приобрести эту мышь на распродаже озон всего за 2866 рублей.
Что касается цен на 08.03.2023 - то они поднялись, однако, думаю на ближайшей распродаже можно будет урвать дешевле 3000 руб.
Итоги:
Спустя несколько лет и десятки купленных мышек удалось наконец-то подобрать для себя идеальный вариант, который подходит и для длительной работы и для редкого гейминга. Очень странно, что я никогда не рассматривал варианты от HyperX, отдавая предпочтение Logitech, A4Tech и немного Razer. Мышка от HyperX - мастхэв за свои деньги. Что-то лучше я не могу даже представить в этом ценовом диапазоне после многочасовых поисков и чтения сотен обзоров.
Что касается самого материала - ни одна статья, которая написана мной, не спонсируется, не продвигается. Обзоры девайсов делаются на чистом энтузиазме и всем этим я пользуюсь, подбирая под себя. Приберегите возгласы - "реклама, проплачено" для других изданий, где блогерам заносят чемоданы денег.
Спасибо за внимание!
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