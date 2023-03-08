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HyperX Pulsefire Haste

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Введение:

В сети огромное количество обзоров на данную мышь от геймеров, однако как себя будет вести мышь при обычной работе - практически никто не писал. Свой взгляд на данный девайс выражается не только с точки зрения игрового опыта (впечатления от гейминга тоже будут), а больше с позиции повседневной и монотонной работы. Тем более многим нужен универсальный вариант, который подойдет для всех кейсов использования. Справедливости ради можно сразу отметить, что многие мыши для работы, к примеру MX2, MX3 от Logitech очень слабо подходят для гейминга из-за своего немалого веса.

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Характеристики:

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Комплектация:

Мышь HyperX Pulsefire Haste

4x наклейки для лучшего сцепления с поверхностью мыши

4x тефлоновые накладки для замены

Пользовательская документация

Очень неплохо. В этом ценовом диапазоне мало кто может похвастаться таким комплектом. Кроме того после износа глайдов не придется топать на Aliexpress и ждать месяц доставку. Минус затраты денег и времени в будущем.

Дизайн, качество сборки, функционал

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У меня черный вариант HyperX Pulsefire Haste с красными вставками. Полностью черный вариант показался мне немного скучноватым. Что касается дизайна - перфорированный корпус среднего размера, что позволяет снизить вес до 60 грамм. Если вы левша и не видите необходимости в боковых кнопках, эта мышь должна вам подойти. Но скажу честно - вариант так себе. Лучше поискать варианты, которые создавались сугубо для левшей.

На корпусе мыши расположено 6 кнопок, ощущения от нажатия - без усилий, всё четко и тактильно удобно. Основные кнопки - это два переключателя TTC Gold Micro с пылезащитой. С этими переключателями я столкнулся впервые, поэтому ничего конкретного сказать не могу. Вроде как они получше большинства моделей в сопоставим ценовом диапазоне. Рассчитаны на 60 миллионов нажатий. Что ж, весьма неплохо.

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Глайды сделаны из тефлона и могут быть легко заменены. Что касается кабеля отличный паракордовый, гибкий и легковесный, совершенно не мешает при работе или гейминге. Более крутое и более гибкое исполнение вы можете увидеть например в Benq Zowie EС2. Но это уже совершенно другой ценовой диапазон и данная мышка просто не подошла мне по хвату.

Сейчас бренды обычно добавляют фторопластовое кольцо вокруг датчика, чтобы не допустить попадание мусора и пыли. В случае перфорированной конструкции это не имеет большого значения, поэтому решение HyperX не добавлять такое кольцо в какой-то степени приемлемо.

Качество сборки на отличном уровне - никаких скрипов, люфтов кнопок и тд, не замечено.

Эргономика

Длина Pulsefire Haste составляет примерно 125,4 мм, а ширина - около 60,8 мм. Самая высокая точка корпуса находится на отметке 38,2 мм, так что это не совсем игровая мышь с высокой спинкой, как я думал до измерений.

Мышь подойдет для пользователей со средним и большим размером руки. Вес - 60 грамм (62,6 грамма с накладками). Если у вас маленькая ладонь, не все типы хвата смогут вам подойти, в приоритете будет когтевой. В целом мышь ощущается для моей немаленькой руки как влитая и никаких проблем при работе у меня не возникло. Спустя десятки моделей мышек я нашел практически идеальный вариант, благодаря котору рука не устает, позиционирование отличное и не вызывает даже малейших нареканий.

Софт

Все новые девайсы, от клавиатур до мышек, комплектуются ПО HyperX NGenuity, и сейчас оно доступно только для скачивания в Microsoft Store. Там сразу можно поменять язык на русский, поставить прошивку для Pulsefire Haste и настроить ее. Функции не самые широкие (например, нельзя задать любую клавишу клавиатуры), но есть минимальные общепринятые функции и управления мультимедиа, а также возможность создания макросов, что уже неплохо. Также можно поменять подсветку, настроить пресеты и так далее, а в последней вкладке можно настроить уровни чувствительности (их всего 4 штуки, диапазон – от 200 до 16000 dpi).





Сенсор и удобство:

Сенсор у данной мыши флагманский, а именно Pixart 3335. Максимальное разрешение – 16 000 DPI, скорость – 450 IPS (дюймов в секунду), а ускорение – 40 G. Частота опроса 1000 Гц. Подключается мышь через USB Type-A, возможности беспроводной работы нет. Тесты проводились на тканевом нелакированном коврике.

Спустя несколько часов гейминга стало заметно, что за счет перфорации рука во время долгих баталий совершенно не потеет. Это еще одно неочевидное преимущество данной мыши. Что же касается рабочих моментов - рука практически не устает после 8 часового рабочего дня за компьютером.

Цены:

Мне удалось приобрести эту мышь на распродаже озон всего за 2866 рублей.

Что касается цен на 08.03.2023 - то они поднялись, однако, думаю на ближайшей распродаже можно будет урвать дешевле 3000 руб.

Итоги:

Спустя несколько лет и десятки купленных мышек удалось наконец-то подобрать для себя идеальный вариант, который подходит и для длительной работы и для редкого гейминга. Очень странно, что я никогда не рассматривал варианты от HyperX, отдавая предпочтение Logitech, A4Tech и немного Razer. Мышка от HyperX - мастхэв за свои деньги. Что-то лучше я не могу даже представить в этом ценовом диапазоне после многочасовых поисков и чтения сотен обзоров.

Что касается самого материала - ни одна статья, которая написана мной, не спонсируется, не продвигается. Обзоры девайсов делаются на чистом энтузиазме и всем этим я пользуюсь, подбирая под себя. Приберегите возгласы - "реклама, проплачено" для других изданий, где блогерам заносят чемоданы денег.

Спасибо за внимание!