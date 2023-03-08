Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Обзор мыши HyperX Pulsefire Haste - топ за свои деньги для работы и игр

Какая мышь лучше всего подойдет для работы и игр одновременно? Давайте разбираться в очередном мини-обзоре цикла "дешево и не сердито".
[ ] для раздела Блоги
3
3060 ASUS за 30тр как при курсе 62
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

HyperX Pulsefire Haste

реклама

Введение:

В сети огромное количество обзоров на данную мышь от геймеров, однако как себя будет вести мышь при обычной работе - практически никто не писал. Свой взгляд на данный девайс выражается не только с точки зрения игрового опыта (впечатления от гейминга тоже будут), а больше с позиции повседневной и монотонной работы. Тем более многим нужен универсальный вариант, который подойдет для всех кейсов использования. Справедливости ради можно сразу отметить, что многие мыши для работы, к примеру MX2, MX3 от Logitech очень слабо подходят для гейминга из-за своего немалого веса.

рекомендации
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Характеристики:

реклама

Комплектация:

  • Мышь HyperX Pulsefire Haste
  • 4x наклейки для лучшего сцепления с поверхностью мыши
  • 4x тефлоновые накладки для замены
  • Пользовательская документация

Очень неплохо. В этом ценовом диапазоне мало кто может похвастаться таким комплектом. Кроме того после износа глайдов не придется топать на Aliexpress и ждать месяц доставку. Минус затраты денег и времени в будущем.

Дизайн, качество сборки, функционал 

реклама

У меня черный вариант HyperX Pulsefire Haste с красными вставками. Полностью черный вариант показался мне немного скучноватым. Что касается дизайна - перфорированный корпус среднего размера, что позволяет снизить вес до 60 грамм. Если вы левша и не видите необходимости в боковых кнопках, эта мышь должна вам подойти. Но скажу честно - вариант так себе. Лучше поискать варианты, которые создавались сугубо для левшей.

На корпусе мыши расположено 6 кнопок, ощущения от нажатия - без усилий, всё четко и тактильно удобно. Основные кнопки - это два переключателя TTC Gold Micro с пылезащитой. С этими переключателями я столкнулся впервые, поэтому ничего конкретного сказать не могу. Вроде как они получше большинства моделей в сопоставим ценовом диапазоне. Рассчитаны на 60 миллионов нажатий. Что ж, весьма неплохо.

реклама

Глайды сделаны из тефлона и могут быть легко заменены. Что касается кабеля отличный паракордовый, гибкий и легковесный, совершенно не мешает при работе или гейминге. Более крутое и более гибкое исполнение вы можете увидеть например в Benq Zowie EС2. Но это уже совершенно другой ценовой диапазон и данная мышка просто не подошла мне по хвату.

Сейчас бренды обычно добавляют фторопластовое кольцо вокруг датчика, чтобы не допустить попадание мусора и пыли. В случае перфорированной конструкции это не имеет большого значения, поэтому решение HyperX не добавлять такое кольцо в какой-то степени приемлемо.

Качество сборки на отличном уровне - никаких скрипов, люфтов кнопок и тд, не замечено.

Эргономика

Длина Pulsefire Haste составляет примерно 125,4 мм, а ширина - около 60,8 мм. Самая высокая точка корпуса находится на отметке 38,2 мм, так что это не совсем игровая мышь с высокой спинкой, как я думал до измерений.

Мышь подойдет для пользователей со средним и большим размером руки. Вес - 60 грамм (62,6 грамма с накладками). Если у вас маленькая ладонь, не все типы хвата смогут вам подойти, в приоритете будет когтевой. В целом мышь ощущается для моей немаленькой руки как влитая и никаких проблем при работе у меня не возникло. Спустя десятки моделей мышек я нашел практически идеальный вариант, благодаря котору рука не устает, позиционирование отличное и не вызывает даже малейших нареканий.

Софт

Все новые девайсы, от клавиатур до мышек, комплектуются ПО HyperX NGenuity, и сейчас оно доступно только для скачивания в Microsoft Store. Там сразу можно поменять язык на русский, поставить прошивку для Pulsefire Haste и настроить ее. Функции не самые широкие (например, нельзя задать любую клавишу клавиатуры), но есть минимальные общепринятые функции и управления мультимедиа, а также возможность создания макросов, что уже неплохо. Также можно поменять подсветку, настроить пресеты и так далее, а в последней вкладке можно настроить уровни чувствительности (их всего 4 штуки, диапазон – от 200 до 16000 dpi).


Сенсор и удобство:

Сенсор у данной мыши флагманский, а именно Pixart 3335. Максимальное разрешение – 16 000 DPI, скорость – 450 IPS (дюймов в секунду), а ускорение – 40 G. Частота опроса 1000 Гц. Подключается мышь через USB Type-A, возможности беспроводной работы нет. Тесты проводились на тканевом нелакированном коврике.

Спустя несколько часов гейминга стало заметно, что за счет перфорации рука во время долгих баталий совершенно не потеет. Это еще одно неочевидное преимущество данной мыши. Что же касается рабочих моментов - рука практически не устает после 8 часового рабочего дня за компьютером.

Цены:

Мне удалось приобрести эту мышь на распродаже озон всего за 2866 рублей. 

Что касается цен на 08.03.2023 - то они поднялись, однако, думаю на ближайшей распродаже можно будет урвать дешевле 3000 руб.

Итоги:

Спустя несколько лет и десятки купленных мышек удалось наконец-то подобрать для себя идеальный вариант, который подходит и для длительной работы и для редкого гейминга. Очень странно, что я никогда не рассматривал варианты от HyperX, отдавая предпочтение Logitech, A4Tech и немного Razer. Мышка от HyperX - мастхэв за свои деньги. Что-то лучше я не могу даже представить в этом ценовом диапазоне после многочасовых поисков и чтения сотен обзоров.

Что касается самого материала - ни одна статья, которая написана мной, не спонсируется, не продвигается. Обзоры девайсов делаются на чистом энтузиазме и всем этим я пользуюсь, подбирая под себя. Приберегите возгласы - "реклама, проплачено" для других изданий, где блогерам заносят чемоданы денег. 

Спасибо за внимание!

Более 100 статей на тему железа и не только - PavelHard.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 3.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

киберспорт hyperx игровая мышь топ за свои деньги киберспортивные дисциплины haste hyperx pulsefire haste pulsefire мышь для работы
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование процессорных кулеров Mastero
17
Обзор микрофона streamplify MIC ARM
6
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim X
46
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B760M Mortar WIFI
5
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Gaming X Trio
35
Обзор и тестирование смартфона Doogee V Max
5
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom MiniAir 11
27
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio
26
Главные игры февраля 2023 года
16
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790 Edge WIFI DDR4
16

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim X
23 февраля 2023 46

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин прокомментировал заявление Шойгу относительно дальнейшего наступления
27
Intel завершает разработку дизайна для техпроцессов Intel 20A и Intel 18A
2
Пригожин: ВСУ создают группировки на флангах Артёмовска для охвата Вагнера
11
Чешский наёмник о боях в Бахмуте: дрались лопатками, ножами и даже ботинками
6
Подразделения ЧВК Вагнер взяли под полный контроль всю восточную часть Артёмовска
+
Крупные компании вновь рассматривают развитие собственных метавселенных
+
Пригожин восхитился стойкости украинских солдат в Бахмуте (Артёмовске)
39
Xiaomi представила новую умную лампу для пианистов
+
NVIDIA готовит GeForce RTX 3060 с графическим процессором GA104 и памятью GDDR6X
3
Песков прокомментировал сообщения западных СМИ о возможной консервации Северных Потоков
+
Поддержавший грузинские протесты чиновник из Госдепа покинет свою должность
+
Майнер из США арендовал атомную электростанцию и будет сжигать энергии как Сочи во время олимпиады
5
На Украине полёт на F-15 пытались выдать за кадры воздушного боя над Бахмутом и показали видео
2
Процессоры Intel Panther Lake получат встроенный графический процессор Xe3-LPG
1
На вооружение Украины поступят картонные беспилотники из Австралии
3
Бахмут имеет больше символическое значение, чем стратегическое - Министр обороны США
6
Джеймс Уэбб показал одну и ту же галактику в три разных момента времени с разницей в 1000 дней
+
Анализ обзоров показал, Ryzen 9 7950X3D на 3,8% быстрее 13900K при вдвое меньшем энергопотреблении
18
ИноСМИ: вагнеровцы "забрали" восточную часть Бахмута, сбросив украинский флаг с памятника танку Т-34
+
Snapdragon 8 Gen 3 будет иметь более высокую тактовую частоту, чем Apple A17 Bionic
+

Популярные статьи

Самая опасная российская ракета ПВО С-400, готова к битве с Китаем
16
Турция намерена отказаться от закупки у США F-16 в пользу российских Су-35, Су-57 или китайских J-10
13
Китай разворачивает первый в мире авианосец способный запускать стелс-истребители 5-го поколения
2
Видеокарты, которые не стоит покупать в 2023 - RTX 2080Ti, RX 5700XT, RTX 3060Ti
45
Atomic Heart - сравнение и анализ производительности лицензионной копии и dev build
11
Собираю игровой ПК для любых игр в 4К по цене GeForce RTX 4090 – системный блок против видеокарты
15
Обзор 18 полезных утилит из набора Microsoft PowerToys для Windows 10 и Windows 11
1
Япония намерена использовать ударные дроны для противодействия боевым самолетам Китая
1
Джен Сун Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец. Часть 2
122
Обзор и тестирование процессорных кулеров Mastero
17

Сейчас обсуждают

RedStone
19:09
Учтывая, что ни Вы ни я в машинном зале ЗАЭС не бывали, а также учитывая то, что на видео - всего лишь жоповозки, то говорить именно о военной технике - это признак или небольшого ума человека или цип...
Беспилотники ВСУ вызвали пожар близ Запорожской АЭС
Евгений Семенов
19:08
Валенок, ты так толком не ответил где ты живешь - в погребе? В сарае? В землянке в лесу? Тебе надо информацию учиться собирать и анализировать башкой. 7 месяцев армия штурмует какой-то поселок Бахмут ...
Пригожин восхитился стойкости украинских солдат в Бахмуте (Артёмовске)
RangerXP
19:07
Пара лет, как минимум. Если беспроблемный в разработке Скайрим они доводили год до ума, а еще год энтузиасты чинили квесты, то тут придется пробежать длинный производственный марафон до играбельного ...
Bethesda официально огласила дату выхода Starfield — 6 сентября на PC и Xbox Series
F1oRiDa
19:04
Топ? За эти деньги ZET GAMING Edge Air Ultra V3, REd Square O и новая мышка от Dark Project лучше будут чем этот шлак.
Обзор мыши HyperX Pulsefire Haste - топ за свои деньги для работы и игр
Евгений Щербаков
19:04
Пора брать косу и косить.
Россия обходит санкции, получая микросхемы для своей армии
хахахер
19:03
поздно пить боржоми
Законы об иноагентах в Грузии показывают дрейф в сферу влияния России
Владимир Волчек
19:03
Обыкновенная пропаганда. Лживая и глупая. Как обычно.
Турция намерена отказаться от закупки у США F-16 в пользу российских Су-35, Су-57 или китайских J-10
Kasyan
19:02
Testing games! Дурак что ли?!
Джен Сун Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец. Часть 2
Midnight Sun
18:59
бабахмут
Генсек НАТО допустил скорое падение Бахмута и добавил, что не стоит недооценивать Россию
Za9c
18:59
Ожидаем лагучий багодром с хреновой оптимизацией и устаревшей графикой. После релиза ждать ещё пол года минимум, пока хоть как-то поправят основные косяки
Bethesda официально огласила дату выхода Starfield — 6 сентября на PC и Xbox Series
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем