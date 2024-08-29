Для начала я предлагаю обсудить значения слов "Блог" и "Журналистика" в научном и вульгарном понимании.

Блог (англ. blog, от web log — интернет-журнал событий, интернет-дневник, дневник в реальном времени (онлайн-дневник)) — веб-сайт, основное содержимое которого — регулярно добавляемые пользователем записи, содержащие текст, изображения или мультимедиа.

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Журнали́стика (от фр. journaliste ← journal ← лат. diurnalis, diurnale «ежедневное известие, весть») — деятельность по сбору, обработке и распространению достоверной информации с помощью СМИ (интернет, печать, радио, телевидение, кино и др.).

Как видим, научные определения данных слов далеки от того, как нынче воспринимаются в массах данные слова. А воспринимаются они примерно так.

Журналистика - написание заказных материалов за зарплату.

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Блогерство - написание материалов для людей с возможной благодарностью от оных.

Т.е. нынче журналист воспринимается зачастую как заказушник, а блогер – как свой в доску человек. Зачастую это, конечно, далеко не так, но, как известно, общественное сознание формируется общественным бытьём, и современные СМИ свои поведением дискредитировали такую профессию, как журналист.

А журналист тоже человек, и как любой нормальный человек хочет самореализации, а коли на работе приходится писать в формате "как заплачено", то многие из них подались в блогеры на полставки... Но как говорится - можно уйти из современной журналистики, но это не значит, что она уйдёт из тебя.

Так что предлагаю разобрать на паре примеров, таких вот "журнаблогеров".

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Начать хочу с не самого известного блогера, являющегося по совместительству профессиональным журналистом. Деятельность мы его разбирать в целом не будем, ибо это ни к чему. Посмотрим, так сказать, на яркий пример творчества на примере одного единственного ролика под громким названием "История Серии VIRTUA FIGHTER", длинною аж 3 часа.

Как многие знают, я увлекаюсь файтингами и около года назад написал серию статей, посвящённых 30-летию данной игры и о её портах на ПК. Так что бить буду больно, с тайм-кодами и по пунктам.

1) Автор в большинстве случаев использует слово "кабинет" по отношению к игровым автоматам. Для справки, в русском языке слово кабинет имеет два основных значения - место где сидит начальство и место где справляют нужду. Русский язык надо знать, особенно журналистам, а не пользоваться плодами кривых переводчиков с английского языка. Странно, что вы не переводите Arcade cabinet как аркадный шкаф, а именно таков прямой перевод данного термина. Если же вы боитесь негативных ассоциаций с казино, то следует использовать слово - аркадный автомат. Ну да ладно... Видать, у автора недостаток "компетенций" по иностранным языкам...

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2) 51:30 - автор рассуждает о выходе Virtua Fighter Remix и выдаёт "Новую версию, тихо без шума релизнули зимой 1995 года". Дата релиза Virtua Fighter Remix на приставке Sega Saturn 14 июля 1995 года в Японии и 28 сентября 1995 года в США. Собственно, Remix планировали выпустить к старту продаж приставки в США, но из-за переноса старта продаж с сентября на 11 мая 1995 года она пошла в бандле с обычным Virtua Fighter.

3) 53:05 - долгий пассаж на тему "выход игры на ПК", в котором допущены несколько ошибок. В частности, на ПК под видеокарты NV1 игра вышла осенью 1995 года под названием Virtua Fighter Remix, а уже под обычные ПК в 1996 с названием Virtua Fighter PC. В том же отрезке сказано, что NV3, т.е. видеокарта nVidia Riva 128, была продолжением технологии NV1, но это не так и ничего общего у них нет - это совершенно новая разработка с "нуля".

4) 1:18:15 - речь о Virtua Fighter 2 для ПК. Автор пишет: "Что немного обидней, так это то, что версию для ПК сделали на основе Сатурновской". Как вы уже догадались, это не так. В ПК-версии дали возможность использовать, пусть и чуть упрощённые, модели персонажей из аркадного оригинала для Sega Model 2. Также добавили возможность выбрать 16-битный цвет вместо 8-битного, и, как следствие, включить динамическое освещение.

Думаю, этого достаточно для понимания того, что автор не удосужился даже поиграть в эти ПК версии перед тем, как делать свою "Историю серии Virtua Fighter", учитывая, что поиграть в них можно без танцев с бубном на любом современном компе. Также и более мелких косяков с фактами и датами в данном эпическом трёхчасовом полотне ещё более чем достаточно; все их разбирать — желания нет.

Ну а мой комментарий с указанием на косяки автор из-под видео удалил, а меня кинул в бан... разродившись вот такой сентенцией у себя Телеграмме.

Так что автор заслужено получает новый логотип для канала.

Ну а мы идём дальше и возьмёмся за "рыбу" покрупнее, а то кто-то может сказать: "Ну что ты хочешь от канала в 5000 подписчиков?". Вызов принят - канал на 500 тысяч подписчиков и ролик "Было больно. Обзор Tekken 8".

1) 1:26 - текст автора: "Я говорил - а на Сеге-то было лучше. Ну, имеется в виду Mortal Kombat 3." При этом на экране демонстрируется вот такой видеоряд.

Как вы понимаете, это не Mortal Kombat 3 на "Сеге", это оригинал с игровых автоматов. Для непонимающих вот так оно выглядело на Sega Mega Drive.

Ну т.е. авторы думают, что можно кормить зрителя чем угодно с лопаты... Ну да ладно, дальше...

2) 2:03 - речь идёт о Tekken, и автор его сравнивает с Mortal Kombat 1-2-3. Ранее автор заявлял, что он играл "и в Теккен, и в Теккен 2, и в Теккен 3". Он отметил: "А вот это 3D, я думал: ну что это за читерская возможность — по тебе бьют, а ты шаг в сторону делаешь."

Что нам даёт данный отрезок? А то, что автор как минимум не играл ни в Tekken 1, ни в Tekken 2. Ибо если во второй части у двух персонажей была возможность делать шаг в сторону, то в первой части этого не было вообще. А как полноценная механика для всех персонажей сайд-степ появился только в Tekken 3.

Кто-то скажет — ну, оговорился человек, с кем не бывает. А я отвечу — да, бывает, но видеофрагмента с демонстрацией не той версии игры это не отменяет, ибо он сделан не в лайв-формате, а на монтаже. А если тут врут сознательно, значит, и везде врут.

Думаю, хватит... Канал с 500 тысячами подписчиков также получает новые логотипы.

Вот такая вот у нас сегодня грустная история, то ли про деградацию журналистики, то ли про деградацию блогерства… В общем, совет: думайте над тем, что смотрите, и не позволяйте вешать вам лапшу на уши.

А на этом у меня на сегодня всё - всем пока.