История как всегда началась банально - понадобился мне в кои-то веки ноутбук для несложных задач, а именно способный запускать планетарий Stellarium. Требования у него по железу небольшие, в минимальных значатся: Windows 7 и выше; 3D видеокарта с поддержкой OpenGL 2.1 и GLSL 1.3; 512Mb свободной оперативной памяти и 600Mb места на диске, а в рекомендованных: 64bit Windows 10 и выше; 3D видеокарта с поддержкой OpenGL 3.3 и выше; 1Gb свободной оперативной памяти и 1.5Gb места на диске. Бюджет у меня был околонулевой, так что я отправился на всем известный сайт бесплатных объявлений на предмет поиска какой-нибудь более-менее целой и подходящей под данные требования некроты.

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Некрота была найдена, а именно Dell Studio 1535 на базе процессора Intel Core 2 Duo T5750, частотой 2Ghz, обладающий 2Mb кэша, 667MHz шиной и выполненный по 65nm техпроцессу. Также на борту был жёсткий диск на 160Gb фирмы Samsung, который я заменил на 2.5" SATA SSD WD Green 120Gb и оперативная память DDR2 объёмом 2Gb, набранная двумя планками по 1Gb 667MHz, их я заменил на 2 модуля по 2Gb 667MHz. А работало это всё во времена своей юности под управлением Windows Vista. У нас обычно принято её хэйтить, однако я ею в своё время пользовался с момента её релиза и до выхода Windows 7, и как-то особых проблем у меня с нею не наблюдалось.

Ложка дёгтя в данном ноутбуке это видеокарта AMD Radeon HD3450 на 256Mb.

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Но выбора у нас как бы особо нет, ибо у Dell Studio 1535 была только одна модификация на встроенной графике Intel X3100 и увы мне попалась не она. Дискретные видеочипы той поры не славятся надёжностью, тем более компания Dell в мудрости своей оснастила всё это хозяйство вот такой системой охлаждения.

Как видите охлаждение тут швах, ибо чипсет и процессор висят на одной теплотрубке, а видеокарта и её память так вообще охлаждаются каким-то аппендиксом через алюминиевое основание общего радиатора, которое ещё в добавок служит и основанием крыльчатки охлаждения.

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Сдёрнув всё это, я заменил термопасту на процессоре, а вот на чипсете и на видеочипе этого сделать не получиться, так как Dell в мудрости своей не смогла нормально рассчитать плоскости радиаторов, и они там стоят под углом, т.е. если убрать термопрокладки и намазать пасту, то есть вероятность неравномерного прижима и скола кристалла, либо образование полостей в слое термопасты в виду его большой толщины. Самое интересное, что информацию о температуре чипсета и видеокарты не удалось получить ни одной известной мне программой, и ориентироваться приходится исключительно на температуру процессора.

А вот с температурой у процессора беда, даже после замены термопасты на свежую качественную Noctua NT-H1, температуры в стресс-тестах лихо так за пару минут подскакивают до 80 градусов - дальше я не проверял, ибо мучить старичка желания особого не было, он мне ещё нужон.

Почитав интернеты было выяснено, что как я уже и говорил выше, процессор выполнен по 65nm техпроцессу в далёком 2008 году, однако эта же модель ноутбука поставлялась и с более свежими процессорами, без особых изменений остальной начинки. И процессоры эти были выполнены уже по 45нм техпроцессу. В частности, с процессорами Core 2 Duo T8100 частотой 2.1GHz, 3Mb кэш, 800MHz шина и T9300 частотой 2.5GHz, 6Mb кэш и 800MHz шина. Вот оно моё спасение подумал я, и отправился к моим хорошим знакомым в местный сервис...

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В сервис я прибыл в самый подходящий момент, ибо как раз в этот день там была совершена очередная попытка генеральной уборки и набрана приличная такая коробка на пару литров - на выброс, доверху забитая старыми БУшными BGA чипами и всяческими процессорами. Нырнув в данную коробку мною было извлечено на свет куча настольных процессоров под Socket 370/478/775, естественно всякие там Celeron под 478/775 я не брал, ток полновесные Pentium 4 - ну просто потому что хранить их особо не где, а из AMD мне приглянулся только Phenom X3 8450, ибо у меня под него как раз завалялась материнская плата. Ну а мобильных процессоров там было вообще тьма, а так как маркировку их я помнил слабо пришлось брать наобум +/- примерно от того что мне надо. К сожалению, ни T8100, ни T9300, который, впрочем, я бы не стал ставить из-за высокой тактовой частоты - я в данной коробке не нашёл. Зато нашёл T5800, T6400, T7500, T7250, P7350.

Уже дома, обратившись к Марксу, я выяснил, что собственно в теории только 2 процессора удовлетворяют моим условиям, а именно только процессоры T6400 и P7350 выполнены по 45nm техпроцессу. Запустился на моём ноутбуке так и вообще только T6400, т.к. он имеет шину 800MHz, а P7350 требует шину 1066MHz. Но и тут не слава богу, ибо производители зачастую не зашивают в BIOS поддержку всех процессоров, которые поддерживает чипсет, а лишь те, которые производитель планирует ставить на данную линейку ноутбуков. Так что при каждом включении ноутбук с установленным процессором T6400 ругается на него и просит нажать F1 для продолжения загрузки. Не велика беда в принципе, так что я приступил к тестам, и что я могу сказать - производительность чутка подросла и температурный режим несколько улучшился, теперь для достижения температуры в 80 градусов требуется минут 10-15, однако 70 градусов он набирает достаточно быстро за 2-3 минуты. Что меня несколько расстроило, ибо я рассчитывал на большее... но меня уже было не остановить, и я таки заказал процессор T8100, который обошёлся мне в 400 рублей.

Интересной особенность попавшего ко мне экземпляра является форма кристалла, а именно прямоугольник, хотя T8100 бывает и квадратным. Я думаю такая форма будет только в плюс, ибо увеличится пятно контакта между процессором и радиатором. Ну и главное наш ноутбук теперь на процессор не ругается и не просит каждый раз при включении прожимать F1.

Ну и коли уж у меня было 3 процессора, и куча времени я решил ещё и провести сравнительное их тестирование. И так у нас три участника:

SLA4D Core 2 Duo T5750 2.0Ghz, 2Mb L2 cache, FSB 667MHz, 65nm SLGJ4 Core 2 Duo T6400 2.0Ghz, 2Mb L2 cache, FSB 800MHz, 45nm SLAUU Core 2 Duo T8100 2.1Ghz, 3Mb L2 cache, FSB 800MHz, 45nm

T6400 и T8100 умеют в инструкции SSE 4.1, кроме того T8100 имеет поддержку виртуализации Intel VT-x, вряд ли она мне понадобится, но как бы есть и хорошо. T6400 отличается от T8100 отключенным 1Mb кэша, который физически на кристалле присутствует. Тестировать будем на Windows 7 SP1, в принципе можно было бы сюда поставить и Windows 10, но помятуя корявость графических драйверов AMD, да и в целом не шибко шустрое железо я решил, что и 7 тут хватит за глаза, ибо ни к чему лишний раз нагружать старичка.

Windows 7

Встроенный в Windows 7 тест - вещь в себе, однако коли он есть, то почему бы его не использовать.

Прирост в скорости жёсткого диска, как вы уже догадались, обусловлен установкой SSD, а вот показания производительности процессора и памяти вполне неплохо отражают пользу от более быстрой шины в 800MHz в случае T6400 и T8100, и увеличенного кэша и большей тактовой частоты в случае T8100.

3DMark'03

Старенький да удаленький синтетический тест, в котором нас интересует показатель CPU Score.

Имеем примерно 5% рост производительности при каждой смене процессора.

3DMark'05

Ситуация аналогична таковой для предыдущего теста, только прирост порядка 6-7% при смене процессора.

3DMark'06

И вновь без изменений, стабильный рост производительности, в данном случае на величину в 4-5%.

3DMark Vantage

Всё стабильно как в аптеке - производительность растёт, с другой стороны - чего ещё ждать от Intel?

Street Fighter IV

В играх, как и ожидалось существенного прироста замена процессора не даёт, однако формально он есть.

Что касается температурного режима с процессором T8100, то увы чуда тут не произошло, в стресс тестах система охлаждения ноутбука явно не справляется со своей задачей и температуры за пару минут подскакивают до 70 градусов, далее в течении 10 минут подходят к 75, и держатся у этой отметки... Однако цели мы своей достигли - существенно улучшив тепловой режим работы ноутбука, и к тому же чутка подняв производительность. Ну и моя теория о прямоугольном кристалле подтвердилась, новый техпроцесс - это хорошо, но последующая миниатюризация чипа сводит на нет его преимущества в плане охлаждения. Но всё же было принято стратегическое решение, дабы продлить жизнь ноутбуку - задушить видеокарту, а именно выставить в настройках драйвера видеокарты режим "Максимальное время работы от батареи", что снижает частоты чип/память с стандартных 500/500MHz до 300/400MHz. Для задач, которые будет выполнять данный ноутбук - это не критично, однако глянем наглядно уровень падения производительности на примере игры Street Fighter IV.

Как видим, падение производительности и так довольно медленного видеочипа - существенное, и достигает 35%. Впрочем, играть я данном ноутбуке не планирую и нужен он сугубо для выхода в интернет и запуска планетария Stellarium.

Всё-таки жаль, что мне попался ноутбук с дискретным видеочипом AMD, вот если бы там была встройка от Intel, тогда можно было бы поразвлекаться и поставить мощный процессор T9500 с частотой 2.6Ghz и 6Mb кэша L2, да и в целом протестировать куда больше моделей процессоров, не боясь при этом отвала видеочипа. С другой стороны, неизвестно как бы себя повела встройка Intel X3100 в Stellarium, ибо уж очень ограниченный у неё 3D функционал. Но имеем то, что имеем. А имеем мы вполне неплохой ноутбук вполне пригодный для любых задач, кроме разве что современные игры он не тянет, но в принципе можно столько игр на нём прекрасно работающих найти, что и всей жизни не хватит чтоб их все пройти. Ещё была проблемка с тугими петлями дисплея, но она решилась парой капель масла для швейных машин. Так что дождётся он усиленной батарейки из Китая и будет использоваться по назначению.

Вот такая у нас получилась сегодня история, а на этом у меня всё - всем пока.







