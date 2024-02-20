История эта началась банально, обратился ко мне знакомый с просьбой - воткнуть жёсткий диск от старого компа в "новый". Уж не знаю зачем оно ему, но я, особо не раздумывая - согласился. Недельку другую спустя системный блок прибыл в моё распоряжение.

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Много я повидал "всякого", но такое как-то в руки не попадало. Китайская инженерная мысль не перестаёт удивлять - блока питания нет, питалово подаётся от внешнего БП в разъём на материнской плате и от неё уже питаются жёсткий диск и привод. Однако стоит отметить, что случись чего с платай у этого ПК, её легко можно будет заменить, сохранив при этом корпус. Цена корпусу конечно рублей 500... с другой стороны - две шаурмы, это две шаурмы.

Маркировка на корпусе была такая.

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А вот внутри меня ожидал сюрприз...

А именно наличие всего двух SATA портов, на материнской плате. И как вы понимаете оба они заняты - один жёстким диском, а второй приводом. Из плюсов стоит отметить наличие дискретной видеокарты и порта расширения mini PCI-E, который нам пригодится.

Привод владелец хотел сохранить, так что я пошёл искать SATA контроллер под mini PCI-E. И как я и ожидал у наших братьев китайцев и такое есть. Правда доставка затянулась почти на месяц. Называется сие изделие H11Z.

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Смущает в нём лишь отсутствие охлаждения на чипе, но цеплять мы туда будем привод, так что я думаю и так будет работать.

В довесок SATA контроллеру был так же заказан разветвитель для кабеля питания SATA, ибо ни каких свободных разъёмов в этом ПК с завода не предусмотрено.

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А вот дополнительное крепёжное место для 3.5" жёсткого диска в данном корпусе - есть, и это не может не радовать. В собранном виде оно выглядит как-то вот так.

Правда, в виду наличия дискретной видеокарты, блокируется второй SATA порт на нашем китайском контроллере, впрочем, нам нужен всего один - так что не страшно.

Запустив всё это добро, я с радостью обнаружил что драйверы встали автоматом, ну а второй жёсткий диск и привод прекрасно функционируют.

Немного потыкав это всё и убедившись в работоспособности - компьютер был окончательно собран и передан счастливому владельцу.

Ну а какой вывод мы можем сделать из этой истории, дети? - Китайцы уже всё придумали до нас, только бери и делай...

Ну а на этом у меня на сегодня всё - всем пока.



