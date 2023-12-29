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ATi Radeon HD 2900 XT 1Gb GDDR4 512bit и ещё 6 видеокарт в мою коллекцию

Пополнение моей коллекции видеокарт семью экземплярами разной степени ушатанности. Краткий обзор и история данных видеокарт. А также позорные страницы истории ATi/AMD.
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Получив очередную зарплату, я отправился на всем известный сайт бесплатных объявлений на предмет покупки очередного лутбокса с барахлом. И в принципе достаточно удачно закупился парочкой таковых. Моей добычей стали процессор Intel Core 2 Quad Q6600, материнская плата Asus под сокет 775 на чипсете i945, процессор Intel Celeron 1.0Ghz под сокет 370, а также комплект плат какого-то видеонаблюдения аж на 5 слотов расширения, но увы без кабелей для подключения самих камер и без софта. Ну и до кучи разных вентиляторов и прочего барахла.

Ну и естественно там были видеокарты. Вот о них давайте и поговорим.

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Карта номер раз - nVidia Vanta 8Mb под AGP

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Уж не знаю обычная это Vanta или ещё более урезанная Vanta LT, по причине того, что хоть она и запускается, однако драйверы поставить на неё не удаётся. Кто-то чего-то тут делал с радиатором, ибо он покоцан и приклеен на какой-то термоскотч, кусок которого торчит наружу, так что возможно оторвали чип от платы. Положу пока её в коробку - может потом под настроение поковыряю её. Сама же карта 1999 года, основана на чипе nVidia Riva TNT2 M64, но сильно урезана по частотам чипа и памяти. Однако, как правило гнались такие карточки до уровня полноценной M64 и были довольно популярны в те годы у нашего брата оверклокера. 

Карта номер два - ATi Radeon X700 128Mb в исполнении фирмы Palit.

Представитель довольно неоднозначной X линейки фирмы ATi выпущенной в 2005 году, с одной стороны они были достаточно производительны и вполне неплохо выступали на фоне конкурентов от nVidia в лице 6xxx серии, с другой стороны X линейка состояла на самом деле из двух технологически разных чипов X700/800 и X300/600. И если первые поддерживали DirectX 9.0b, то вторые довольствовались лишь обычным DirectX 9.0. Ну и обе они уступали nVidia 6xxx которые умели в DirectX 9.0c, который надолго стал стандартом для игроделов и все эти ATi X превратились в тыкву - ибо игры на них просто перестали запускаться. Увы данный экземпляр кто-то ковырял и сколол кристал - так что карта мертва, пойдёт в коробку к донорам. 

Карта номер три - ATi Radeon X1050 128Mb 64bit в исполнении фирмы Sapphire.

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Зелёный сапфир... забавно, на этом собственно забавность этой карты заканчивается. И наступает суровая реальность, ибо хоть формально данная карта 2006 года и принадлежит к X1xxx линейке видеокарт ATi с поддержкой DirectX 9.0c, по факту же она основан на чипе RV370, т.е. это X300/600 умеющий только в обычный DirectX 9.0 и являющийся по факту Radeon 9600 переделанным под шину PCI-E... в общем трижды пережёванное то самое... Был потом ещё один X1050 уже на чипе R410 с поддержкой DirectX 9.0b, что опять же являлось обманом покупателей со стороны ATi. В общем колбасило тогда ATi уже не слабо и собственно такое поведение привело её к закономерному банкротству и поглощению со стороны AMD. А ведь каких-то пару лет назад она была лидером - увы "эффективные" менеджеры бывают не только в России. Карточка вполне живая, но что с ней делать я даже не знаю - наверное пойдёт на продажу по цене шаурмы.  

Карта номер четыре - nVidia GeForce 8500GT 256Mb GDDR3 в исполнении фирмы Gigabyte.

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Представитель первой линейки карт с поддержкой DirectX 10 и выпущена в 2007 году, карточка почти что младшая в линейке, так что звёзд с неба не хватала, но с другой стороны со старыми игрушками она справлялась неплохо, да и надёжность у неё была выше чем у 8800 серии карт, серьёзно пострадавших от разразившейся тогда эпидемии отвалов. Так что она нашла широкое применение в так сказать мультимедийных ПК тех лет. Конкретно данный экземпляр оснащён шустрой GDDR3 памятью и хорошим массивных охлаждением. Учитывая, что PCI-E карты я так-то не собираю, а данная карта вполне неплохо работают под Windows 10, отправиться она на продажу по цене в 2 шаурмы, может кому и пригодится в качестве временно затычки. 

Видеокарта номер шесть - nVidia GeForce 9400GT 512Mb в исполнении фирмы Gigabyte.

По факту мало чем отличающаяся от предыдущего нашего экземпляра карта, разве что чип выполнен по новейшему на тот момент 55nm техпроцессу, что существенно позволило сократить энергопотребление и тепловыделение на фоне её 80nm предка. Так как ATi/AMD к тому времени уже окончательно слилась, то компания nVidia даже не удосужилась что-то особо менять в 9ххх серии карт. Да и разразившийся в 2008 году экономический кризис новшествам как-то не способствовал. Карточка вполне рабочая, так что отправиться в след за своей сестрёнкой 8500GT на продажу по цене в 2 шаурмы, хотя возможно оставлю её как проверочную - поживём увидим. 

Видеокарта номер шесть - ATi Radeon HD4550 512Mb в исполнении фирмы Sapphire.

Карта 2008 года из достаточно удачной линейки HD4xxx, которая пусть и не позволила AMD выйти в лидеры, но несколько реабилитировала её в глазах покупателей после провальной HD2ххх линейки карт и их обновлённой версии в лице линейки HD3ххх. В мидл сегменте nVidia смогла ответить чем-то внятным только году в 2010. Увы с топами у AMD не задалось. Ещё одной проблемой данных карт стали кривые драйвера, приведшие к скандалу на выходе игре Rage для которой они клятвенно божились сделать работающий OpenGL драйвер... но не смогли, и игра оказалась неработоспособна на всей линейке карт от HD2ххх до HD4ххх включительно. Сам я в те годы был владельцем ATi HD4770 512Mb, одной из первых карт, выполненных по 40nm техпроцессу, но что бы поиграть в Rage пришлось её снять и воткнуть GeForce 9500GT который был в раза в два слабее, однако позволял нормально в игру играть. Игра была и так не особо хорошо встречена пользователями, а эта выходка AMD с драйверами ещё больше ударила по продажам, так что вместо Rage 2 мы увидели в итоге какую-то парашу... но не будем о грустном. Карта также неработоспособна в Windows 10 по причине отсутствия нормальных драйверов, так что пойдёт в "сборку" из хлама в компанию к Intel Core 2 Duo E4500 и 4Gb ОЗУ под управлением Windows 7 которую я тут насобирал по углам на продажу в целях освобождения места от валяющегося повсюду железа.  

Ну и последняя на сегодня карта номер семь - ATi Radeon HD2900XT 1Gb GDDR4 512bit от Sapphire.

Вышедшая в 2007 году через полгода после конкурента в лице nVidia 8800GTX/GTS и эпично так провалившаяся в продажах по причине неспособности с ними конкурировать, даже при наличии 512bit шины памяти и задранной до 743MHz частоты чипа. Через полгода была быстренько заменена HD3870 и забыта как страшны сон. Отличалась адской прожорливостью, чудовищным нагревом и как следствие почти 100% вероятностью отвала чипа. Собственно, данный экземпляр с отвалом. Чисто для прикола попробую залить её флюсом и кинуть на паялку, если оживёт - прошьём ей частоты пониже и попробуем сделать андервольтинг, если это возможно. Хотя что с ней потом делать - даже ума не приложу, разве что воткнуть в очередную сборку к какому-нибудь 2х ядерному хламу на 775 платформе под Windows 7, если таковой подвернётся. Даже к Q6600 я бы не стал её ставить по причине отсутствия нормальных драйверов под Windows 10. Ну поживём - увидим. 

По итогу моя коллекция пополнилась нулём видеокарт, ну, зато было чем заняться, тестируя и разбирая всё это хозяйство. Заодно и вам есть чего интересного почитать. 

А на этом у меня на сегодня всё - всем пока. 



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nvidia видеокарты geforce radeon ati 8500gt 9400gt hd2900xt hd4550 vanta lt
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