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На дворе 2023 год. Бум майнинга уже закончился, цены на видеокарты сильно упали. Время собирать компьютер! Но что делать, если бюджет ограничен? Давайте разберемся!

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Если бюджет небольшой, это не значит, что пк будет плохим. Главное правильно подобрать комплектующие, что мы сегодня и сделаем. Поехали!

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Начнем с основы, а то есть с материнской платы, и процессора.

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Материнская плата у нас на чипсете H610, т.к. разгонять память мы не будем, и для нашего процессора этого хватит. Выбирать от какого производителя будет мат. плата выбирать вам. Из лучших могу отметить MSI и Gigabyte, они долго на рынке, да и уже всеми проверены вдоль и поперек. Только у "гигабайтов" биос не очень удобный. Стоимость +- 5 тысяч рублей.





Процессодоре (процессор). Core i3 12100F. Самый мощный четырех ядерник, самый четкий процессор на диком западе. 4 мощных ядра, 8 потоков, и даже ТДП не высокий (65 ватт). Цена тоже приятная, +- 8-9 тысяч рублей в зависимости от магазина. Для игр очень годный камень.

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Охлаждение. Как я уже говорил, наш процессор не очень горячий, по этому нам не нужны большие и дорогие башни. В народе принято, что рассеиваемая мощность кулера должна быть в 2 раза +- больше, чем его ТДП. Мы так и поступим. Возьмём самый народный Deepcool Gammaxx 300. Его вполне хватит на наш процессор. Цена 1-1,5 тысяч рублей





Оперативная память. ADATA XPG Gammix D20 2x8 gb, 3200 mhz. Хорошая оперативная память, с хорошими таймингами. Радиатор есть, грется не должна, разгонять мы ее не собираемся, т.к. 3200 МГц хватит в наше время. Больше сказать про неё нечего. Цена 3,5-4 тысячи рублей.

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Теперь самое интересное. Видеокарта. Вот тут уже зависит от бюджета. Если бюджет 35-40к, то стоит брать Gtx 1650 или Gtx 1660 со скидкой (В таком случае лучше взять другой процессор). Если бюджет 50-60 тысяч, то лучше брать RX 6600. Эту видеокарту и возьмём в нашу сборку. За свои деньги лучший вариант. "Рыкса" обходит Rtx 3050, и держится на уровне 3060, но при этом стабильно на 5-6 тысяч дешевле. Цена 25-27 тысяч.





Блок питания. Deepcool PF600. Блок с небольшим запасом. Про него могу сказать только то, что за свои деньги очень хороший БП. Цена 3,5-4 тысячи рублей.





SSD. В наше время ССД очень популярны, но чаще всего, их не ставят как основное хранение данных, из за того, что боятся их утратить, т.к. послушали всяких блогеров на ютубе, которые откровенно говоря говорят полную дичь. ССД уже развиты хорошо, и можно уже отказываться от обычных HDD.

В нашей сборке мы так и сделаем, а то есть оставим только ССД. 512 ГБ нам хватит за глаза. Возьмем МНОЮ проверенный Patriot P210. Немного горяченький, но все же очень неплохой. Цена 2,5-3 тысячи рублей.

Почему не М2? Просто потому, что они еще дороговатые, а у нас бюджетная сборка.





И последнее, корпус. Корпусов много, я к сожалению в них не особо разбираюсь, поэтому возьмём уже народный Deepcool Matrexx 30. Продуваемость у него хорошая, и на этом спасибо. Вентилятор в комплекте 1.

(Главное, что б видеокарта вместилась! В нашей сборке RX6600, у нее есть две версии, с двумя кулерами, и с тремя. Так вот брать надо с двумя, т.к. с тремя кульками уже не влезет в нашего малыша.)

Цена 3 тысячи. Дешевле не нашёл ни в одном магазине.





Итак, подводим итоги, и подсчитаем стоимость нашей сборки. 5000+8500+1500+3700+26000+3800+2800+3000= 54300 рублей. Отличная сборка за свои деньги. Хватит на 3-4 года. Сборка без залога на будущее, а то есть, если сборка устареет, то ее придется кардинально менять. На этом все, всем удачи и хорошего дня/ночи!





Не судите строго, это моя первая попытка написать такой текст... Gigabyte H610M H Intel Core i3 12100f Deepcool gammaxx 300 ADATA XPG Gammix D20 POWERCOLOR AMD Radeon RX 6600 Deepcool PF600 Patriot P210