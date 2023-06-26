24-летний Джозеф О'Коннор в мае признал себя виновным по четырем пунктам обвинения в компьютерном взломе, мошенничестве и киберпреследовании. Его также обязали выплатить 794 000 долларов - сумму, которую он получил в результате криптопреступления.
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О'Коннор был одним из нескольких человек, участвовавших в этой нашумевшей два года назад афере, в ходе которой были атакованы более 130 аккаунтов в Twitter, в том числе принадлежащие политикам и знаменитостям, таким как Джо Байден, бывший президент Барак Обама, генеральный директор Tesla и SpaceX Элон Маск, соучредитель Microsoft Билл Гейтс, а также знаменитости Канье Уэст и Ким Кардашьян.
Взлом заключался в размещении поддельного твита (см. ниже) на взломанных аккаунтах, который призывал подписчиков отправлять платежи на биткоин-кошелек.
Для того чтобы осуществить аферу, злоумышленники провели так называемую "телефонную фишинговую атаку", заставив нескольких сотрудников Twitter поверить, что они разговаривают с коллегами, хотя на самом деле это было не так.
Заручившись их доверием, хакеры смогли получить от жертв информацию, которая открыла внутренние инструменты Twitter. Затем они смогли завладеть целевыми учетными записями в Twitter и опубликовать поддельные сообщения.О'Коннор был арестован в Испании в июле после запроса властей США о его задержании. Его поимка последовала за тремя другими арестами в 2020 году в связи с этим преступлением, один из которых был приговорен американским судом к трем годам лишения свободы в марте 2021 года.
В широко распространенном заявлении помощник генерального прокурора США Кеннет Полайт-младший назвал действия О'Коннора "вопиющими и злонамеренными", добавив, что он "преследовал, угрожал и вымогал у своих жертв, причиняя им существенный эмоциональный вред".
Министерство юстиции США также сообщило, что О'Коннор признался в других хакерских преступлениях, в том числе в получении доступа к высокопоставленному аккаунту TikTok и преследовании несовершеннолетней, сообщает BBC.