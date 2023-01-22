Мощь процессора M2 - не так уж и сильна
Всем привет! И в этой статье я поделюсь своим мнением относительно грядущей новинки в семействе macbook (m2 pro) и выскажу своё мнение относительно этого ноутбука
Новые чипы M2 Max и M2 Pro от Apple в обновлённых ноутбуках MacBook Pro во многих бенчмарках побьют новейшие чипы от AMD, Intel и Nvidia.
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Как я могу это утверждать, пока рецензенты не опубликовали результаты независимого тестирования новых чипов Apple M2 Pro и M2 Max? Во-первых, на основании высказываний самой компании Apple, которая вообще лишена какого-либо отношения. В 2020 году, когда Apple и её фанаты били себя в грудь, заявляя, что M1 "в 2 раза быстрее", чем сопоставимые процессоры для ПК, компания Apple напыжилась во время презентации M1. Год спустя, когда были выпущены M1 Pro и M1 Max, и Apple была в режиме провозглашения династии, мы снова увидели тонны танцев в конечной зоне и пикирование мяча со стороны Apple, втирая подобные заявления в лицо аппаратному обеспечению ПК.
А когда всего через несколько месяцев, в начале 2022 года, был представлен M2 Ultra, мы увидели еще больше торжества, поскольку Apple утверждала, что он превосходит 16-ядерные процессоры для настольных ПК и даже топовый на тот момент GeForce RTX 3090 от Nvidia! Конечно, пресса обвинила Apple в жульничестве для достижения таких результатов, но сам факт того, что Apple хотела попасть в решетку Nvidia, говорит о ее уверенности в превосходстве M1 Ultra.
Сравните эти предыдущие запуски с бесцеремонным запуском M2 Pro и M2 Max.
Если вообще можно назвать запуск M2 Pro запуском. В этот раз не было ни прямой трансляции, ни предматчевого хвастовства с заявлениями о производительности. Все, что сделала Apple, это выпустила пару пресс-релизов и на этом все закончилось.
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На самом деле, сопоставимый чип для ПК вообще почти не упоминался. Кто-то может возразить, что Apple не могла этого сделать, поскольку у неё нет доступа к новейшему мобильному оборудованию AMD, Intel и Nvidia для сравнения M2 Pro и M2 Max. Дело в том, что раньше это никогда не мешало компаниям идти на риск. В большинстве случаев (и в этом виновата не только Apple) они просто ставят синяки на старые чипы конкурентов.
Однако я бы утверждал, что Apple знает, что ноутбуки 2023 года не будут отталкивать конкурентов, как в предыдущие годы. В конце концов, на CES 2023 AMD, Intel и Nvidia представили новые серии оборудования, от 16- и 24-ядерных процессоров до GPU GeForce RTX 4090 Laptop и многое другое.
Конечно, GeForce RTX 4090 Laptop GPU во многом является уменьшенным GeForce RTX 4080 для настольных ПК, но благодаря DLSS 3 Frame Generation, новой архитектуре и новому медиа движку AV1 с двойным кодированием, он, вероятно, станет шагом вперед по сравнению с предыдущими GeForce GPU для ноутбуков.
Что касается AMD, у меня нет точных цифр производительности ее нового "Dragon Range" Ryzen 9 7045HX, 16-ядерного процессора для ноутбуков, призванного конкурировать с новыми 24-ядерными чипами Intel 13-го поколения. Но учитывая впечатляющую эффективность настольных чипов Zen 4 от AMD, можно ожидать, что он будет кричать. Но вот в чем дело: это просто не имеет значения.
Легкая победа для производителей ПК в этом году? Не так быстро.
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Опять же, я могу сказать с очень высокой степенью вероятности, что чипы Core 13-го поколения от Intel, Ryzen 7000-й серии от AMD и GPU GeForce RTX 4090 Laptop от Nvidia быстро справятся с M2 Pro и M2 Max в играх, большинстве потоковых задач и многих других задачах, где предпочтение отдается чипам AMD, Intel или Nvidia. Например, я уверен, что все, что использует кодирование AV1 нового поколения, будет в пользу графических процессоров Nvidia, AMD и Intel, потому что в процессорах Apple M2, к сожалению, отсутствует аппаратное кодирование AV1.
Я также готов поспорить, что будет много задач, таких как редактирование видео, редактирование аудио и другие специфические рабочие нагрузки, где архитектура Apple будет предпочтительнее для программного обеспечения. Именно тогда новые M2 Max и M2 Pro смогут причинить боль аппаратному обеспечению ПК. Apple может продолжать иметь приличное преимущество в энергоэффективности при выполнении определенных задач. Но опять же: Это просто не имеет значения.
После двух лет обычного спора PC vs. Mac становится ясно, что Apple идет все дальше и дальше по своему собственному пути. Сравнения между этими двумя системами, хотя и забавны (когда вы побеждаете), становятся все менее полезными.
Вместо того чтобы вступать в споры о X-mark vs. Y-bench, потенциальным покупателям стоит сделать два шага назад, просто поглотить весь бенчмарк от компаний, прочитать и посмотреть результаты тестирования от независимых рецензентов, а затем применить то, что имеет значение, к тому, что вы делаете со своим компьютером.
Поэтому да, если MacBook Pro M2 Pro обгонит новые процессоры Intel и AMD в Cinebench (что, опять же, крайне маловероятно), вам не стоит превозносить его. Именно этого и хотят компании: Чтобы вы были эмоционально вовлечены и напряжены, чтобы вы снова бросили свою кредитную карту на стол.
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А как вы думаете сколько будут готовы заплатить люди за такое устройство? Пишите в комментариях!
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