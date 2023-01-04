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Сравниваю цены на офлайн и онлайн маркетплейсах и магазинах

В этой статье я рассмотрю различные онлайн и офлайн площади по выбору видеокарты для пк.
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-12% на 3060 Ti Gigabyte Gaming - надо брать
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
3060 Ti со скидкой 11% в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке
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Здравствуйте, с вами KsinTexH!
И в этой статье я расскажу вам и выберу лучшие магазины из online и offline маркетплейсов. 
Думаю, что всем интересно начать с offline маркетплейсов. 
Первым в списке и самым популярным будет разбор офлайн площадки ДНС.
Что нам понять график цен, поэтому буду сравнивать их с площадками Ситилинк, и МВидео (Мвидео и Эльдорадо - это одна площадка, просто под разными брендами магазинов) 

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Начну с того, что Мвидео не продаёт видеокарты, а продаёт полноценный ПК.
Минимальная цена на Пк с rtx 3060 и 16ГБ памяти начинается с 75 599 р. 

Понятно, что за 76 тысяч рублей мы получим не самый лучший пк по критериям цена/производительность, но не все люди готовы лазить в компьютере, а предпочтут купить уже готовый и не вспоминать об этой лет так 5, а то и больше.
Поэтому по-моему мнению на Мвидео и Эльдорадо не следует обращать внимания при выборе ПК.

Следующими я буду сравнивать ДНС и Ситилинк.
Начну с того, что выбор видеокарт (вендоров) в ДНС больше, чем у Ситилинк, Поэтому и ценовой диапазон больше.
Рассмотрим цены на примере видеокарт 3060. Сразускажу, что GIGABYTE и Palit я не брал, т.к с охлаждением у них проблемы.
В ДНС одна из самых низких цен с хорошим охлаждением начинается с 37000 от производителя INNO3D  А также, если доплатить 500 рублей получим тоже одну из самых тихих исполнений от KFA2 за 37500 рублей.
 

рекомендации
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
15000р скидка на 4090 MSI Gaming
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

Ситилинк не особо радует, т.к там доступны всего лишь 5 видеокарт от 3 вендоров: Palit, Asus и GIGABYTE.
 

Считаю, что из всех доступных видеокарт, более-менее нормальная видеокарта от производителя GIGABYTE, хоть ценник просто "конский".
За 46 тысяч рублей в том же ДНСе можно купить топовое исполнение 3060ti от вендора MSI с 3 вентелями. Или для фанатов AMD топовую версию RX 6700XT от производителя Sapphire. Так что из офлайн маркетплейсов лучше всего покупать из ДНС.
Следующим я хотел бы рассмотреть online маркетплейсы, такие как Ozon, Aliexpress и Online Trade.
Сравнивать мы их будем по некоторым критериям: доставка и цена. (также будем сравнивать 3060)
На Ozon я нашёл видеокарту от вендора MSI за минимальную сумму в 31 тысячу рублей на 12Гб
 

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Как вы видите на картинке, здесь полно положительных отзывов и заказов.
Также на просторах Ozon я нашёл видеокарту от вендора Colorful. Здесь продаётся видеокарта, как на 8 гигабайт, так и на 12ГБ.
 

 

Здесь вы тоже можете спокойно заказать видеокарту не задумываясь о том, что она б/у или использовалась в ригах.
Единственно, что подводит, так это доставка. За версию MSI мы будем ждать целый месяц, а версия Colorful к нам придёт 26 января. Понятно, что за маленькую цену приходится ждать очень и очень долго, но если у человека очень ограниченный бюджет и ему не нужно купить здесь и сейчас, то в принципе покупка на Ozon имеет место быть.
Следующим я хотел бы рассмотреть online площадку Aliexpress. 

Здесь я нашёл с трудом видеокарту от MSI 12ГБ за 36000 рублей. 

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Да, я понимаю, что видеокарта не особо популярная (всего купили 29 раз), но за более-менее нормальный ценник + не китайскую видеокарту отложить придётся не менее 40000. В прошлом посте быля видеокарта от SZCPU store, теперь же её раскупили и найти что-то более привлекательное от хорошего продавца просто невозможно. Я считаю, что одним из самых лучших магазинов является SZCPU store, но в момент написания статьи видеокарты 3060 там нет. 
Тем более сейчас очень сильно накалена обстановка в Китае на фоне новой волны COVID, поэтому я считаю, что лучше повременить с покупкой видеокарты на Ali.
Следующим маркетплейсом служит Online Trade.
3060 с хорошим охлаждением стоит 35300 рублей от производителя MSI.  

Online Trade это online маркетплейс, который торгует видеокартами со своего склада. Цены в этом магазине чуть меньше, чем в ДНС, но не стоит забывать и про доставку. Здесь она доступна только в больших городах, поэтому ПК боярам придётся выбраться из дома и съездить на пункты выдачи. Этобудет варьироваться от 250 до 500 рублей. Так что покупая в Online Trade мы ничего не экономим по сравнению с покупкой в ДНС.
Всем до свидания и до новых встреч! 




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Теги

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