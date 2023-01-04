За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Здравствуйте, с вами KsinTexH!

И в этой статье я расскажу вам и выберу лучшие магазины из online и offline маркетплейсов.

Думаю, что всем интересно начать с offline маркетплейсов.

Первым в списке и самым популярным будет разбор офлайн площадки ДНС.

Что нам понять график цен, поэтому буду сравнивать их с площадками Ситилинк, и МВидео (Мвидео и Эльдорадо - это одна площадка, просто под разными брендами магазинов)

реклама

Начну с того, что Мвидео не продаёт видеокарты, а продаёт полноценный ПК.

Минимальная цена на Пк с rtx 3060 и 16ГБ памяти начинается с 75 599 р.

Понятно, что за 76 тысяч рублей мы получим не самый лучший пк по критериям цена/производительность, но не все люди готовы лазить в компьютере, а предпочтут купить уже готовый и не вспоминать об этой лет так 5, а то и больше.

Поэтому по-моему мнению на Мвидео и Эльдорадо не следует обращать внимания при выборе ПК.



Следующими я буду сравнивать ДНС и Ситилинк.

Начну с того, что выбор видеокарт (вендоров) в ДНС больше, чем у Ситилинк, Поэтому и ценовой диапазон больше.

Рассмотрим цены на примере видеокарт 3060. Сразускажу, что GIGABYTE и Palit я не брал, т.к с охлаждением у них проблемы.

В ДНС одна из самых низких цен с хорошим охлаждением начинается с 37000 от производителя INNO3D А также, если доплатить 500 рублей получим тоже одну из самых тихих исполнений от KFA2 за 37500 рублей.



рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

Ситилинк не особо радует, т.к там доступны всего лишь 5 видеокарт от 3 вендоров: Palit, Asus и GIGABYTE.



Считаю, что из всех доступных видеокарт, более-менее нормальная видеокарта от производителя GIGABYTE, хоть ценник просто "конский".

За 46 тысяч рублей в том же ДНСе можно купить топовое исполнение 3060ti от вендора MSI с 3 вентелями. Или для фанатов AMD топовую версию RX 6700XT от производителя Sapphire. Так что из офлайн маркетплейсов лучше всего покупать из ДНС.

Следующим я хотел бы рассмотреть online маркетплейсы, такие как Ozon, Aliexpress и Online Trade.

Сравнивать мы их будем по некоторым критериям: доставка и цена. (также будем сравнивать 3060)

На Ozon я нашёл видеокарту от вендора MSI за минимальную сумму в 31 тысячу рублей на 12Гб



реклама

Как вы видите на картинке, здесь полно положительных отзывов и заказов.

Также на просторах Ozon я нашёл видеокарту от вендора Colorful. Здесь продаётся видеокарта, как на 8 гигабайт, так и на 12ГБ.



Здесь вы тоже можете спокойно заказать видеокарту не задумываясь о том, что она б/у или использовалась в ригах.

Единственно, что подводит, так это доставка. За версию MSI мы будем ждать целый месяц, а версия Colorful к нам придёт 26 января. Понятно, что за маленькую цену приходится ждать очень и очень долго, но если у человека очень ограниченный бюджет и ему не нужно купить здесь и сейчас, то в принципе покупка на Ozon имеет место быть.

Следующим я хотел бы рассмотреть online площадку Aliexpress.

Здесь я нашёл с трудом видеокарту от MSI 12ГБ за 36000 рублей.

реклама

Да, я понимаю, что видеокарта не особо популярная (всего купили 29 раз), но за более-менее нормальный ценник + не китайскую видеокарту отложить придётся не менее 40000. В прошлом посте быля видеокарта от SZCPU store, теперь же её раскупили и найти что-то более привлекательное от хорошего продавца просто невозможно. Я считаю, что одним из самых лучших магазинов является SZCPU store, но в момент написания статьи видеокарты 3060 там нет.

Тем более сейчас очень сильно накалена обстановка в Китае на фоне новой волны COVID, поэтому я считаю, что лучше повременить с покупкой видеокарты на Ali.

Следующим маркетплейсом служит Online Trade.

3060 с хорошим охлаждением стоит 35300 рублей от производителя MSI.

Online Trade это online маркетплейс, который торгует видеокартами со своего склада. Цены в этом магазине чуть меньше, чем в ДНС, но не стоит забывать и про доставку. Здесь она доступна только в больших городах, поэтому ПК боярам придётся выбраться из дома и съездить на пункты выдачи. Этобудет варьироваться от 250 до 500 рублей. Так что покупая в Online Trade мы ничего не экономим по сравнению с покупкой в ДНС.

Всем до свидания и до новых встреч!













реклама













