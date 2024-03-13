Когда речь заходит о лучших заклинаниях во вселенной Гарри Поттера, немногие из них оказываются столь же разрушительными, как Авада Кедавра. Непростительное проклятие мгновенно убивает свою цель, что делает его невероятно мощным в большинстве боевых ситуаций - и в "Hogwarts Legacy " можно разблокировать эту сверхсильную атаку. Вы не сможете сразу же добавить ее в свой арсенал, но, немного потрудившись, вы сможете применять непростительное проклятие и доминировать на поле боя.

Самое главное, что в Hogwarts Legacy не используется система морали, поэтому у вас не должно возникнуть никаких проблем с использованием запретного проклятия, когда вы столкнетесь со сложным противником.

Как выучить Аваду Кедавру

Авада Кедавра - последнее из непростительных проклятий, которые вы можете изучить в Hogwarts Legacy. Как и остальные, вы откроете его, пройдя цепочку квестов об отношениях с Себастьяном Сэллоузом. Если вы не успеваете за ними, то сначала вам нужно выполнить все предыдущие части его квеста, включая "В тени надежды", а также основной квест "Верность Лодгока". Как только эти требования будут выполнены, вы разблокируете квест под названием "В тени реликвии". Это квест 28-го уровня, поэтому перед его прохождением убедитесь, что ваш уровень соответствует требованиям.

Выполняйте квест как обычно, пока не поговорите с Себастионом вне подземелья и не получите два варианта диалога. Если вы хотите выучить проклятие, то, естественно, выберите фразу "Каждый должен знать это проклятие". На случай, если вы струсите, Себастьян даст вам последний шанс отказаться. Если вы уверены, выбирайте "Да, пожалуйста", чтобы выучить проклятие.

Имейте в виду, что в "Hogwarts Legacy" нет никаких внутриигровых последствий за использование Авады Кедавры или других непростительных проклятий. Другие персонажи могут прокомментировать это, но это не будет иметь никакого реального влияния.