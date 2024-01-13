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Генеративный ИИ для видеоигр занял центральное место на выставке CES и оставил много вопросов
Не прошло и двух недель, как наступил 2024 год, а уже есть первый большой тренд года в игровой индустрии: рост генеративного ИИ

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На этой неделе ожидалась приливная волна новостей, поскольку "искусственный интеллект" был самым громким словом, прозвучавшим на выставке CES в этом году.

Компания Nvidia объявила о привлечении крупных партнеров для своего микросервиса ACE, способного создавать полностью озвученные персонажи ИИ в играх. Профсоюз актеров Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA) заключил с Replica Studios сделку, вызывающую удивление, которая позволит сервису генерировать голоса на основе согласия актеров. Другие моменты были более странными, например, когда сгенерированный искусственным интеллектом Марио появился на экране в выставочном зале и рассказал посетителям, как покупать видеоигры в Target.

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Подобные анонсы, вместо того чтобы вызывать восторженное удивление, как это бывает на технологических выставках вроде CES, вызывают недоумение и возмущение. Лишь немногие из этих анонсов обошлись без своего рода возмущений и волнений со стороны зрителей, потребовавших уточняющих заявлений от компаний-участников. Если генеративный ИИ действительно является будущим видеоигр, то CES ясно показала, что компаниям необходимо подготовить все, прежде чем внедрять его.

ИИ на выставке CES получил неприятную огласку из-за критического промаха Nvidia. Компания использовала выставку, чтобы представить расширение своего микросервиса Ace, мощного набора инструментов, способных генерировать неигровых персонажей (NPC). Впечатляющая техническая демонстрация показала, как игрок разговаривает с созданным компьютером персонажем в баре и получает органичные ответы на его речевые подсказки. Такая демонстрация должна была заставить людей говорить. И она заговорила... по совершенно неправильным причинам.

Пользователи попросили Nvidia объяснить, на каком наборе данных обучаются ее инструменты. Вместо того чтобы вдаваться в подробности, Nvidia отметила, что "простого ответа нет" из-за большого количества наборов данных, на которых построены различные части ее конвейера. Этот неоднозначный ответ вызвал бурную реакцию в социальных сетях: заинтересованные игроки предположили, что инструмент обучался на авторских материалах, которые не принадлежат Nvidia.

Спустя почти два дня после того, как в сети появились отклики, Nvidia все же ответила на запрос, но первоначально отказалась дать простой ответ. Теперь компания утверждает, что обучение Ace происходит исключительно на данных, на которые у нее есть права, что делает его "коммерчески безопасным". Но сам факт, что в то время как одни критикуют двусмысленность данных, другие высказывают более общие опасения по поводу того, что эта технология может лишить работы настоящих дизайнеров и актеров. Логистический ответ в итоге оказался прост, а вот этический - нет.

Это стало постоянной темой в обсуждениях. Пожалуй, наибольшие споры возникли, когда SAG-AFTRA объявила о заключении соглашения с Replica Studios - платформой искусственного интеллекта, создающей цифровые голоса. Гильдия актеров опубликовала заявление, в котором говорится, что она заключила сделку, которая позволит Replica тренироваться на данных членов гильдии, давших на это согласие. Президент SAG Фрэн Дрешер назвала этот инструмент "отличным примером правильного использования искусственного интеллекта", а сама организация отметила, что соглашение было одобрено именно её заинтересованными членами.

Последняя часть вопроса остается спорной. Несколько членов организации выразили недоумение по поводу сделки в социальных сетях. "Простите? При всем уважении... в статье говорится: "Одобрено пострадавшими членами сообщества исполнителей закадрового голоса профсоюза", - написал в Твиттере икона озвучивания Стив Блюм. "Никто из нашего сообщества не одобрил этого, насколько я знаю. Игры - это основная часть моего заработка, и так было на протяжении многих лет. На кого вы ссылаетесь?"

Пользователи попытались связался с Replica Studios, чтобы получить разъяснения по поводу того, какие данные для обучения она использует и использовала ли она материалы, написанные под копирку, до заключения сделки с SAG-AFTRA. На момент публикации не было получено ответа (по крайней мере я не видел, если был то дайте в комментариях) от самой компании.

Независимо от того, является ли сделка этичной или нет, мнение Блюма нашло отклик в социальных сетях после этой новости, дав понять, что члены организации не были на той же стороне, что и SAG. Это был еще один момент, который усилил общее ощущение мошенничества, представленное на CES в этом году.

Хотя эти две истории доминировали в новостном цикле CES, они были не единственными игровыми анонсами ИИ - остальные были гораздо более странными. Когда компания MSI продемонстрировала на выставке свой QD-OLED-монитор MEG 321URX, он был оснащен удивительной особенностью.

По данным Tom's Guide, в мониторе используется ускоритель искусственного интеллекта, который анализирует мини-карту League of Legends и отмечает места, где находятся враги. Несмотря на то, что у этой функции есть некоторые положительные стороны, трудно не рассматривать монитор MSI как санкционированный способ мошенничества в очень конкурентной игре. 

"Катастрофы" были главной темой презентации, когда речь заходила об искусственном интеллекте. Иногда это были безобидные промахи. Самым забавным моментом выставки стало появление на полу голограммы ИИ Марио с тревожным голосом. Присутствующие снимали на видео, как они разговаривают с "цифровым сантехником" (из-за особенности голоса), который объясняет, как покупать игры в Target.

Еще более странным было то, что техника была прикреплена к экрану, спонсируемому AARP. Компания Proto Hologram, создавшая ИИ, и AARP позже уточнили, что Nintendo не участвовала в "непреднамеренном" показе концепта.

И это тоже был не самый странный момент с искусственным интеллектом. Эта честь досталась AI Shark, возрожденной версии классического инструмента для обмана GameShark, переделанной в программное обеспечение для искусственного интеллекта. Компания тихо объявила о своей новой инициативе и партнерстве с аудиокомпанией Altec Lansing на выставке с помощью привлекающего внимание маркетинга. В пресс-релизе будет сказано, что "официальный запуск планируется приурочить к выходу Nintendo Switch 2 в сентябре 2024 года". Преемник Switch еще не был подтвержден Nintendo.

В течение дня AI Shark воздерживался от этого утверждения, сначала уточняя прогноз Nintendo до осени 2024 года, а затем заявляя, что Nintendo вообще не подтверждала план выпуска. Это был странный ход, которому есть три правдоподобных объяснения: AI Shark случайно слила конфиденциальные планы, она просто угадала, основываясь на слухах, или же она полностью выдумала этот факт, чтобы привлечь внимание к своему продукту.

Независимо от того, какая из версий правдива, это плохой ход, который идеально отражает все присутствие AI на CES. В этом году индустрия видеоигр представляла собой беспорядок на выставке. На многодневной выставке новости об искусственном интеллекте появлялись стремительно, но в спешке, из-за чего компании выглядели нетерпеливыми, пытаясь поспеть за прогрессом, к которому они еще не готовы. Было трудно отделить настоящий продукт, использующий лицензионные данные, от мошенничества, выдающего себя за солидные компании. Более подходящей метафоры, объясняющей, почему люди так обеспокоены этикой ИИ, чем голограмма Марио, призывающая людей делать покупки в Target, не найти.

В данный момент становится неважно, есть ли у такой компании, как Replica Studios, согласие на воспроизведение человеческих голосов или нет, тревога заключается в том, что мы строим будущее, лишенное человечности, где продукт доминирует над искусством. Если вы собираетесь полностью автоматизировать NPC, а не поручить художнику вручную создавать его с повествовательным умыслом, то зачем вообще вводить его в игру? Что-то вроде Nvidia Ace выглядит не столько как полезный инструмент для разработчиков, сколько как способ разжиться в играх бессмысленным контентом, который не преследует никакой цели, а только вовлекает в игру.

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Тот факт, что такие компании, как AI Shark и Proto, похоже, готовы вводить игроков в заблуждение, чтобы добиться этого, вызывает еще большее беспокойство.

#nvidia #ces 2024 #искуственный интелект #ace nvidia #ai 2024 #ai shark
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