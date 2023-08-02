GM утверждает, что первые экземпляры 5-местного внедорожника уже сошли с конвейера и направляются в дилерские центры США, однако за них придется выложить на 10 000 долларов больше, чем предполагалось ранее.

Сейчас Chevrolet отгружает в дилерские центры США электрические внедорожники Blazer, которые будут готовы для покупателей к концу лета. Но как бы ни было радостно видеть появление на рынке нового электромобиля, эта модель несет в себе нотку разочарования, учитывая более высокую, чем ожидалось, цену.

В прошлом году компания General Motors заявила, что стоимость Blazer будет начинаться от 47 595 долларов за комплектацию 2LT и 51 995 долларов за более премиальную комплектацию RS. Однако теперь GM добавил к этим оценкам чуть менее 10 000 долларов. Согласно информации, представленной на сайте, версия 2LT стоит 56 715 долларов, а RS - 60 215 долларов. RS поступит в дилерские центры летом этого года, а более дешевая модель 2LT - осенью 2023 года.

реклама

Более премиальная комплектация Super Sport появится весной 2024 г.; цены на нее GM не раскрывает. На сайте ничего не говорится о модели L1T, которая, по первоначальному заявлению, будет самой дешевой в линейке, начиная с 44 995 долларов.

В комплектации 2LT запас хода составляет 440 километров, а в RS - 515. Это соответствует базовой модели Tesla Model Y и версии с увеличенным запасом хода, соответственно, хотя при стартовой цене 47 740 долларов.

Спереди располагается обширная приборная панель. За рулем водитель имеет 11-дюймовый информационный экран, который соединен с 17,7-дюймовым основным экраном. Есть и другие технологические удобства, такие как система автономного вождения Super Cruise (только на совместимых трассах), беспроводная зарядка и система запуска двигателя без использования рук.

"Не нужно возиться с ключами или нажимать кнопки", - говорится на сайте. "Достаточно просто войти в автомобиль с брелоком, нажать на тормоз, и Blazer EV готов к поездке".

Под Blazer скрывается новая аккумуляторная платформа Ultium компании GM. Она используется во всех электромобилях GM нового поколения, включая Cadillac Lyriq и Hummer EV. Недавно GM также отменил свое решение о прекращении производства Chevy Bolt стоимостью 26 тыс. долл. из-за устаревшей аккумуляторной технологии. Вместо этого он будет оснащен батареей Ultium.

Повышение цены на Blazer может не предвещать ничего хорошего для запуска этой осенью Chevrolet Equinox 2024 года. Первоначально GM презентовал его как самый доступный новый EV, который появится на американском рынке в этом году, по цене от 30 000 долларов с запасом хода 483 километра. Хотя потребители ожидают, что цены на электромобили со временем будут снижаться, похоже, что потребуется еще несколько лет, чтобы рынок созрел и стал более доступным для обычных покупателей.

Компания Ford также испытывает трудности с расходами на электромобили. По прогнозам генерального директора компании Джима Фарли, для того чтобы цены на них сравнялись с ценами на бензиновые автомобили, потребуется ещё около 10 лет, сообщает Reuters. По мнению Фарли, основными путями снижения цен на электромобили являются снижение затрат на оплату труда (поскольку в автомобилях меньше деталей и их легче производить), уменьшение стоимости материалов для батарей, снижение затрат на дистрибуцию за счет продажи электромобилей через Интернет, а также новые источники дохода от покупки программного обеспечения для автомобилей.

GM, Ford и другие производители электромобилей в последнее время также уделяют особое внимание удобству зарядки своих автомобилей. Обе марки заключили с компанией Tesla соглашение о том, что с 2024 г. их автомобили смогут заряжаться на зарядных станциях Superchargers. GM также является одним из семи автопроизводителей, создавших совместное предприятие для создания новой сети общественных быстрых зарядных станций.