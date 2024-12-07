Telegram представил программу «The Open Society», встроенную в экосистему TON. Пользователи могут получать коллекционные предметы и очки опыта (XP) за выполнение заданий. Инициатива одобрена сообществом (99,5% голосов «за») и реализуется в рамках проекта The Open League.

В пилотной версии доступны проекты экосистемы TON: Wallet, tApps, Notcoin, Egg Fight Club и Fanton. Пользователи могут выполнять задания, зарабатывать награды, повышать рейтинг и обменивать XP на Toncoin. За завершение заданий уровня 1 предусмотрен специальный приз – SBT младшего пилота, который открывает доступ к еженедельной лотерее XP.

Криптовалюта Toncoin (TON) продолжает привлекать внимание инвесторов и пользователей. За последний месяц ее стоимость увеличилась на 38,5%, вернувшись к уровням выше $6 после падения, связанного с арестом Павла Дурова в августе.

Венчурная компания Pantera Capital привлекла $20 млн для инвестирования в Toncoin. Pantera Capital управляет активами на сумму $4,4 млрд и ранее называла инвестицию в Toncoin крупнейшей в своей истории.