Советский Союз обладал весьма развитой грузовой автопромышленностью. К началу 1960-х годов в СССР выпускалось почти 500 000 грузовиков в год. Для такой огромной страны с крайне разнообразным климатом и фактически неосвоенными территориями нужны были особые грузовики, и такие машины имелись. Ведь делать покорителей бездорожья в стране Советов умели.

7 место - КамАЗ 4310

КамАЗ-4310 представляет собой крупнотоннажный грузовик повышенной проходимости, выпуск которого начался в 1981 году на Камском автомобильном заводе. Он был разработан в первую очередь для армейских нужд и способен перевозить грузы по труднопроходимой местности благодаря колесной формуле 6×6. Гражданская версия под индексом 43105 отличалась конструкцией и размерами грузовой платформы.

В движение КамАЗ-4310 приводился дизельным двигателем КамАЗ-740 с рабочим объемом 10,85 л и мощностью 210 л.с., которую впоследствии увеличили до 220 л.с. Этот 8-цилиндровый мотор с жидкостным охлаждением и системой непосредственного впрыска славился надежностью и устойчивостью к эксплуатации в экстремальных климатических условиях. Позже на некоторых модификациях появилась версия двигателя с турбонаддувом мощностью до 260 л.с. Максимальная скорость грузовика составляла 85 км/ч, а запас хода достигал 830 км благодаря двум топливным бакам объемом по 125 литров каждый.

Трансмиссия включает 5-ступенчатую механическую коробку передач и раздаточную коробку с блокируемым межосевым дифференциалом планетарного типа, обеспечивающим распределение крутящего момента между осями в соотношении 1:2. Подвеска передняя — на полуэллиптических рессорах с амортизаторами, задняя — балансирная. Клиренс составляет 365 мм.

Особенностью конструкции стала лебедка барабанного типа, которая приводится через карданную передачу и оснащена тросом длиной 83 м.

Можно с уверенностью сказать, что КамАЗ является отличным грузовым внедорожником, который умеет проходить любое бездорожье, не боится крутых подъёмов и спусков и может преодолевать полутораметровые броды.

Однако КамАЗ уступает своим оппонентам из-за слишком большого удельного давления на грунт, а жёсткие шины слабо деформируются при снижении давления. В связи с этим из всей "Семёрки" машин рейтинга КамАЗ имеет самую глубокую колею.

6 место - ГАЗ-66

ГАЗ-66 — советский двухосный грузовой автомобиль повышенной проходимости, разработанный на Горьковском автозаводе. Его производство началось в 1964 году, но первые опытные экземпляры появились ещё в 1957-м. От цифр «шестьдесят шесть» автомобиль получил народное прозвище «Шишига».

Автомобиль оснастили бензиновым восьмицилиндровым двигателем ЗМЗ-66-06 объёмом 4,25 литра и мощностью 120 л.с. Впоследствии появились версии с дизельными двигателями, которые были востребованы в 1990-х годах. В паре с мотором использовалась четырёхступенчатая механическая коробка передач и двухступенчатая раздаточная коробка.

Подвеска автомобиля рессорная с телескопическими амортизаторами, передний мост отключаемый, а дифференциалы самоблокирующиеся. ГАЗ-66 мог преодолевать подъемы до 31° и водные преграды глубиной до 0,8 м. При этом масса в 2 тонны распределялась равномерно между осями.

Кабина грузовика, наклоняющаяся вперёд для доступа к двигателю, вмещала два сиденья и гамак для отдыха водителя. Кузов состоял из металлической платформы с откидными скамейками и натягиваемым тентом. Массовое производство завершилось в 1995 году, но выпуск отдельных модификаций для армии продолжался до 1999 года. Всего было выпущено почти миллион экземпляров.

5 место - ЗИЛ-131

ЗИЛ-131 — легендарный трёхосный грузовик с колесной формулой 6х6, который выпускался с 1966 года на Заводе имени Лихачёва. Он стал заменой ЗИЛ-157 и был разработан для военных нужд, а также использования на пересечённой местности. Благодаря высокому уровню проходимости и прочной конструкции, ЗИЛ-131 долгое время оставался востребованным как в армии, так и в гражданских областях.

Под капотом автомобиля устанавливался карбюраторный двигатель ЗИЛ-5081 — V-образный восьмицилиндровый мотор объёмом 6 литров и мощностью 150 лошадиных сил. Машина комплектовалась пятиступенчатой механической коробкой передач и двухступенчатой раздаточной коробкой. Передний мост включался автоматически.

ЗИЛ-131 был оснащён уникальной системой регулирования давления в шинах, которая обеспечивала высокую проходимость даже на мягких грунтах. Машина могла преодолевать броды глубиной до 1,4 м и подъёмы с уклоном до 30 градусов. Её грузоподъёмность составляла 5 тонн на твёрдых дорогах и 3,5 тонны на мягких покрытиях.

Особенности конструкции кузова включали металлическую платформу с откидными лавками для перевозки людей, а также возможность установки вооружения или специального оборудования. Например, ЗИЛ-131 использовался для размещения ракетных установок «Град» и радиолокационных станций.

Машина имела два топливных бака по 170 литров, что было важно из-за её значительного расхода топлива — около 40 литров на 100 км. Ещё одним интересным фактом является возможность быстрой адаптации шасси для модификаций.

Производство модели завершилось в 2002 году, однако её надёжность и простота позволили ЗИЛ-131 оставаться в эксплуатации и сегодня, особенно в северных регионах России.

4 место - ЗИЛ-157

ЗИЛ-157 — это трёхосный грузовик повышенной проходимости, выпуск которого был начат в 1958 году на заводе имени Лихачёва. Автомобиль предназначался для Вооружённых Сил, а также для использования в лесном хозяйстве.

Под капотом ЗИЛ-157 стоял рядный шестицилиндровый бензиновый двигатель объёмом 5,6 литра, который развивал мощность 110 л.с. Коробка передач была установлена механическая пятиступенчатая в сочетании с двухступенчатой раздаточной коробкой. ЗИЛ-157, как и его предшественник ЗИЛ-151, имел сложную трансмиссию с пятью карданными валами.

Особенностью трансмиссии является возможность отключения переднего управляемого моста и отсутствие межосевого дифференциала. Также предусматривалась дополнительная опция — коробка отбора мощности, устанавливавшаяся на грузовик по запросу покупателя.

Масса автомобиля составляла примерно 10 тонн, а грузоподъёмность — 4,5 тонны. Значительным недостатком для такого тяжёлого грузовика было отсутствие гидравлического усилителя рулевого управления.

Но был у ЗИЛа один неоспоримый плюс — это максимальный крутящий момент двигателя, который он развивал на низких оборотах. На тяжёлом бездорожье такие характеристики мотора, схожие с дизельными, позволяли машине легко преодолевать различные препятствия.

Базовая модификация грузовика комплектовалась трёхместной конструкцией. Особенностью грузового автомобиля стала система вентиляции и отопления, в которой была предусмотрена установка электрического вентилятора.

За выдающиеся эксплуатационные характеристики автомобиль был удостоен Гран-при на Всемирной выставке 1958 года в Брюсселе. Его поставляли в десятки стран по всему миру. Серийное производство моделей семейства ЗИЛ-157 продолжалось до 1988 года, а в Новоуральске их выпускали до 1991 года, хотя последние экземпляры были изготовлены в 1994 году.

3 место - МАЗ-6317

МАЗ-6317 — этот трёхосный грузовик, который был спроектирован в 1980-х годах для выполнения множества задач: от перевозки грузов и личного состава до буксировки артиллерийских установок и служения базой для реактивных систем. Производство модели стартовало в 1987 году, а на вооружение МАЗ-6317 был принят в 1991 году, после чего началась его серийная сборка в 1993 году.

Под капотом этого мощного грузовика находится дизельный двигатель объёмом 17,2 литра с турбонаддувом, который развивает мощность 425 л.с. МАЗ-6317 оборудован девятиступенчатой механической коробкой передач, а на его колёсах установлены шины повышенной проходимости с системой централизованного регулирования давления. Эти характеристики позволяют машине легко преодолевать различные препятствия, включая броды и сложные подъёмы на пересечённой местности, а также уверенно двигаться по зыбким грунтам.

Грузовик также получил высокую оценку за свою способность преодолевать глубокие броды (до 1,5 метров) благодаря герметизации двигателя и трансмиссии, а также наличию мощной лебёдки. Однако, несмотря на отличные внедорожные качества, на асфальтированных дорогах МАЗ-6317 показывает себя несколько неуклюже, особенно из-за больших шин, что делает его не самым удобным для регулярной эксплуатации на шоссе.

Кроме того, этот грузовик стал основой для установки различных видов спецоборудования, таких как манипуляторы, эвакуаторы и цистерны, а также использовался для размещения реактивных систем залпового огня. МАЗ-6317 продолжает выпускаться и модернизироваться.

2 место - КРАЗ-255Б

КРАЗ-255Б — легендарный советский грузовик, ставший одним из самых известных в своем классе. Он был произведен на Кременчугском автомобильном заводе с 1967 года и активно использовался в самых разных областях, включая транспортировку грузов, инженерные работы и военные нужды. Эта модель, известная также под именем "Лаптежник", предназначалась для работы в тяжелейших условиях, включая пересечённую местность и бездорожье, благодаря своей высокой проходимости и конструкции.

Автомобиль был оснащён дизельным двигателем ЯМЗ-238 с рабочим объёмом 14,87 л, мощностью 240 л.с., что обеспечивало ему отличные тяговые характеристики. Максимальная скорость КРАЗ-255Б достигала 70 км/ч, а проходимость позволяла преодолевать броды глубиной до 1 метра и подниматься по уклонам до 30°. Важным элементом конструкции являлась система централизованного контроля давления в шинах, что значительно повышало проходимость на песчаных или снежных покрытиях.

Конструкция включала три ведущих моста с двухступенчатыми редукторами и ШРУС для переднего моста. Средний мост имел площадку для установки промежуточной опоры карданного вала заднего моста. Подвеска была уникальной: передняя — с рессорами и амортизаторами, задняя — балансирного типа с шестью реактивными штангами. Модернизация 1980-х улучшила ресурс деталей, например, осей подвесок, а в 1979 году была введена двухконтурная тормозная система.

Грузоподъёмность машины составляла 9 тонн, а дорожный просвет — 370 мм. Под грузовой платформой установлена лебёдка для самовытаскивания. Грузовик с лёгкостью может преодолеть брод глубиной полметра.

На его базе выпускались буровые установки, топливозаправщики и специальные автомобили для транспортировки ракетного топлива. Всего с 1967 по 1993 год было выпущено более 160 тысяч единиц, причём около 30 тысяч были экспортированы в страны Азии и Африки.

1 место - Урал-4320

И первое место занимает легендарный Урал-4320. Этот автомобиль высокой проходимости начал выпускаться в 1977 году на Уральском автомобильном заводе. Разработанный как универсальная платформа для армейских нужд, он также нашел широкое применение в гражданской сфере, включая геологоразведку, нефтедобычу и строительство. Благодаря универсальности конструкции и непревзойденным внедорожным качествам, Урал-4320 остаётся актуальным до сих пор.

Для военных целей грузовик оснащался разнообразным спецоборудованием: от приборов ночного видения до систем химической и радиационной разведки. Некоторые модификации включают бронированные модули для перевозки личного состава в боевых условиях. На гражданском рынке автомобиль ценится за возможность установки оборудования для транспортировки буровых установок и генераторов.

Модель известна внушительными характеристиками: грузоподъёмность до 7 тонн и клиренс в 400 мм. Урал-4320 преодолевает броды до 1,5 метра глубиной, подъёмы с уклоном до 58% и работает в условиях от -50 °C до +50 °C, оставаясь надёжным даже в экстремальных ситуациях. Его дизельные двигатели (ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238) соответствуют современным стандартам экологичности Евро-4 и Евро-5. Максимальная мощность силовых агрегатов достигает 312 л.с.

С 1986 года Урал-4320 пережил несколько модернизаций, включая изменение кабины и улучшение двигателей. В 2009 году внедрены более обтекаемые формы и бескапотные кабины. С 2014 года появилась обновлённая серия Урал-М.

А какой из этих грузовиков вы бы поставили на первое место?