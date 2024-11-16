Это уникальный концепт с трансформируемым салоном и гибридной установкой седьмого поколения.

Компания Chery представила на автосалоне в Гуанчжоу концепт-кар Fulwin Jinyun. Это минивэн с трансформируемым салоном и гибридной системой Kungpeng седьмого поколения. Заявленный запас хода автомобиля составляет до 2500 километров.

Fulwin Jinyun имеет угловатый кузов с динамичными линиями и увеличенный дорожный просвет. Задняя дверь выполнена из прозрачного материала с диодной подсветкой.

Салон оборудован вращающимися передними сиденьями и центральной консолью, предположительно с раскладным столом. Рулевое колесо выполнено в форме штурвала, передняя панель оснащена широким дисплеем.

Гибридная установка включает 2-литровый двигатель и электромотор. Подвеска оснащена системой регулировки клиренса с учетом состояния дорожного покрытия. Машина поддерживает режимы "танковый разворот" и движение по диагонали.

Chery также работает над расширением линейки Fulwin, включая электромобили с твердотельными батареями.

На данный момент компания Chery активно обновляет свой модельный ряд на российском рынке. Недавно у дилеров появилась обновленная версия кроссовера Chery Tiggo 4. Этот автомобиль представлен в комплектациях Active, Prime и Ultra с ценами от 2,33 до 2,63 миллиона рублей. Он оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 147 л.с. и 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Среди улучшений — новый дизайн, передняя оптика, заимствованная у Tiggo 7 Pro Max, а также полный «зимний» пакет и возможность голосового управления медиасистемой.