В истории создания танков встречались неудачные модели, которые стали известными. Например, тяжёлый танк Pz.Kpfw.Maus, который не был выпущен серийно, привлек внимание своим необычным дизайном. Такие образцы особенно привлекают внимание, если они сохранились до наших дней, как это произошло с некоторыми экспонатами в Техническом центре парка "Патриот".

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Среди технических экспонатов бронетанковой техники, представленных в Техническом центре парка "Патриот", особое внимание привлекает тяжелый танк ИС-7. Этот танк был самым массивным из всех танков, созданных в Советском Союзе, и символизировал достижения советской танковой промышленности во второй половине 1940-х годов. Более 75 лет спустя с момента завершения проекта "Объект 260", ИС-7 по-прежнему удивляет своими характеристиками. Однако история этого танка далека от простой. Поэтому интересно рассказать как о самом танке, экспонируемом в парке "Патриот", так и о том, почему работы над ИС-7 были прекращены в начале 1949 года.

История разработки тяжелого танка ИС-7 началась весной 1945 года с проекта тяжелого танка Объект 257, известного также как ИС-7. В его первоначальном варианте было мало сходства с тем, что позднее было создано. Его концепцию сформировали исследования НИИ-48, предшественника Броневого института, который был эвакуирован из Ленинграда в Свердловск в начале Великой Отечественной войны, а также повышенные требования к бронезащите, включая защиту от боковых ударов. В начале 1945 года проект ИС-6, разработанный опытным заводом №100, был окончательно прекращен. Это привело к созданию крайне необычного танка по конструкции П. П. Исакова. Из-за использования V-образной формы днища танка было отказано от торсионной подвески в пользу блокированной, аналогичной используемой в танке Medium Tank M4. Согласно расчетам, Объект 257 мог выдерживать попадание 105-мм снаряда со скоростью 1000 м/с.

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Однако проект Объект 257 был недолгим. Основной причиной прекращения работ над ним стало появление немецкого сверхтяжелого танка Pz.Kpfw.Maus. Всего через неделю после представления эскиза Объекта 257, 11 июня 1945 года, появились новые тактико-технические требования. В соответствии с этими требованиями, вес танка должен был увеличиться до 60 тонн, а вооружение и броня должны были быть усилены. Другими словами, в Главном боевом танковом управлении Красной армии требовали разработки танка, который способен был бы бороться с Pz.Kpfw.Maus, успешно поражая его и выдерживая попадания снарядов 128-мм орудия. Не было подобных разработок, которые могли бы удовлетворить эти требования.

С начала сентября 1945 года появилось четыре новых проекта танков: Объекты 258, 259, 260 и 261, которые значительно отличались от Объекта 257. Конструкция танков была изменена: экипаж увеличился до пяти человек, основным вооружением стала 130-мм пушка С-26, а затем впоследствии была заменена на систему C-70. Башня увеличилась в размерах, а корпус претерпел существенные изменения. Одним из требований было увеличение подвижности, и идеальная удельная мощность составляла 20 л.с. на тонну. Это в значительной степени объясняет появление стольких проектов. Объекты 258 и 259 были оснащены двигателями ТД-30 (АЧ-30Б), в то время как Объекты 260 и 261 использовали двигательную установку В-16. Кроме того, трансмиссия также различалась: Объекты 258 и 260 использовали планетарные трансмиссии с 8-скоростной коробкой передач, а Объекты 259 и 261 - электромеханическую трансмиссию.

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При обсуждении "ИС-7" важно учитывать, что под этим обозначением может пониматься семь различных моделей танков, даже если не принимать во внимание незначительные изменения. Индексы "Объект" лишь добавляют больше сложностей в понимании. Например, Объект 261 относится к танку с двигательной установкой В-16 и электромеханической трансмиссией, а также к трем самоходным артиллерийским установкам (САУ), которые существенно отличаются друг от друга. Ситуация еще более запутана с танком Объект 260, который был выбран в качестве основного направления разработки. Танк, представленный в Кубинке, уже является третьей машиной с таким индексом. Кроме того, следует отметить, что основные конфигурации танков, созданные в 1946-м году и в 1947-48 годах, неоднократно изменялись в процессе проектирования.

История танка ИС-7 увлекательна, однако для данного контекста важно сосредоточиться на основных моментах. Исходно боевая масса танка составляла 60 тонн, но к началу 1946 года быстро возросла до 65 тонн, сохраняя при этом высокую подвижность. Максимальная скорость достигала 60 км/ч, что было значительным показателем для тяжелого танка. Форма корпуса оставалась практически неизменной по сравнению с конфигурацией танка Объект 260 1945 года, в то время как башня постоянно подвергалась экспериментам, и вооружение также претерпевало изменения. В 1946 году на танке было установлено целых 7 пулеметов трех различных типов, включая установку пары курсовых пулеметов, направленных вперед.

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В 1946 году было произведено строительство двух танков Объект 260 и двух комплектов корпусов с башнями. Однако результаты испытаний показали уязвимость башни, и башня была пробита, что потребовало разработки новой башни. Это также привело к принятию ряда других технических решений, которые были внедрены в улучшенный образец танка, иногда известный как "ИС-7 образца 1948 года". Однако фактически первый танк был передан в августе 1947 года и не имел статуса "образца". Танк обозначался как ИС-7 или Объект 260. К моменту создания этого образца в нем был установлен двигатель М-50Т, а также были внесены изменения в систему охлаждения, вооружение, приборы наблюдения и другие аспекты. Новый танк нельзя назвать совершенно новым, но он имел существенные отличия.

В общей сложности было заказано 5 танков Объект 260 в конфигурации 1947 года, и у каждого из них имелись различия по сравнению с предыдущим образцом. Например, первый образец танка не имел зенитного вооружения и пулеметов на бортах башни. Второй образец, построенный в октябре 1947 года, был оснащен зенитным вооружением. Позднее, в декабре 1947 года, вышел третий образец, который можно распознать по его угловатым передним крыльям и ограждениям фар. Он был полностью вооружен и прежде всего предназначался для проверки вооружения на полигоне НИИБТ в Кубинке. Четвертый образец должен был служить эталоном, в то время как пятый был изготовлен для обстрела во время испытаний.

Результаты государственных испытаний в обычном порядке вызывают много положительных отзывов об этом танке, и действительно, есть чем гордиться. Государственные испытания проводились с использованием образца №4, который должен был соответствовать образцу для производства из 15 танков. Эти испытания проходили с 21 июля по 11 сентября 1948 года. Планировалось, что в них должны были участвовать два образца, однако образец №2 так и не был доставлен. Образец №4 не смог преодолеть 2000-километрового пробега. Всего он прошел 1650 километров, в ходе которых мотор, элементы трансмиссии и выхлопная система были заменены. Было выявлено несколько недостатков, включая превышение боевой массы на 3 тонны. Комиссия заявила, что в данном виде этот танк не может быть принят на вооружение Советской Армии.

В конце июля 1948 года ИС-7 столкнулся с трудностями. Кировский завод не приступил к подготовке к производству партии из 15 танков ИС-7. Позже, 17 сентября, было принято решение прекратить дальнейшие испытания танка и отправить образец №3 в Кубинку для тестирования, но и это не состоялось. В любом случае, серийный танк должен был отличаться от образцов №3 и №4. К концу 1948 года работы над ИС-7 постепенно прекратились, и 18 февраля 1949 года на заседании Совета Министров СССР обсуждалась ситуация с тяжелыми танками. Проблемы с ИС-7 и ИС-4, у которого боевой вес достиг 60 тонн, а ресурсы для модернизации были исчерпаны, были выявлены. В результате Совет Министров СССР принял постановление № 701-270сс о прекращении разработки и производства тяжелых танков с массой более 50 тонн.

При создании танка ИС-7 использовались передовые технологии, делавшие его уникальным достижением советской танковой промышленности. Даже ходовая часть танка была инновационной, с применением торсионной подвески с пучковыми торсионами, в которой вместо одного длинного торсиона использовался пучок коротких, обеспечивающий более плавное передвижение и позволяющий разместить подвеску вне корпуса. Также было внедрено использование опорных катков большого диаметра с внутренней амортизацией, сохраняющих высокую скорость движения, а также траки с резинометаллическими шарнирами.

Значительным достижением было разработка моторно-трансмиссионной группы танка ИС-7. Мотор М-50Т являлся эволюцией силовой установки танков КВ-4 и КВ-5, и изначально предполагалось оснащение их адаптированным авиационным мотором М-40. Этот процесс привел к появлению авиационного двигателя М-50, который впоследствии был использован на военных и гражданских судах военного флота. В танке ИС-7 мотор М-50Т был установлен как корабельный двигатель. Кроме планетарной коробки передач, следует отметить использование эжекционной системы охлаждения, созданной в 1947 году для Объекта 260 для улучшения охлаждения мотора. На танке использовался первоначальный вариант этой системы, который предусматривал отдельные выхлопные трубы, тогда как впоследствии, в процессе разработки тяжелого танка Объект 730, выхлоп и эжекционную систему объединили.

Отделение управления также отличалось прогрессивной конструкцией. Базовая концепция была заимствована из модифицированного проекта ИС-6 (где впервые была использована двухскатная конструкция лобового листа корпуса, аналогичная конструкция применялась также на ИС-2У). Следовательно, утверждать, что ИС-7 унаследовал решение от ИС-3, было бы неверным. Именно с ИС-3 была заимствована аналогичная система, тогда как СКБ-2 ЧКЗ использовала систему, аналогичную той, что была применена на ИС-4. Когда дело касается Объекта 260 в его конфигурации 1947 года, то система была модернизирована. Это позволило открывать люк механика-водителя без необходимости предварительно снимать перископ за счет внедрения новых смотровых приборов, а также появления боковых смотровых приборов, что существенно улучшило обзорность.

Изменение конструкции башни было абсолютно обоснованным решением. Изначально выбранный вариант не только оказался неподходящим с точки зрения бронестойкости, но и неудачным с компоновочной точки зрения. В результате модификаций башня стала не только более удачной с точки зрения боевой прочности, но и имела более сбалансированную компоновку. Таким образом, от откровенно спорных решений, таких как полное вынос спаренных пулеметов наружу (вместе с их питанием), было отказано. Форма купола также была улучшена, что в сочетании с новой орудийной установкой дало положительные результаты. Теперь спаренные пулеметы КПВ-44 и РП-46 не выступали за пределы башни, а подвижная бронировка установки имела более высокую степень защиты от снарядов.

Отдельно стоит упомянуть вопрос о вооружении, связанный с пулеметами. В процессе множественных изменений в конструкции танка, некоторые технические подробности были исключены, но о них остались упоминания. Это привело к созданию легенды о дистанционно управляемой установке зенитного пулемета на ИС-7. На самом деле, этот пулемет управлялся вручную с опорной тумбы. Для защиты от атаки спереди был установлен большой люк в крыше башни. Несмотря на то, что эта конструкция возникла частично случайно, ее удачность оказалась довольно сомнительной. Решение с кольцевой турелью было гораздо более удачным.

ИС-7 стал первым советским танком, в котором была внедрена механизированная система заряжания. Из-за этого у танка выходила большая кормовая ниша. Согласно тестам, полный цикл заряжания 130-мм раздельного снаряда занимал 9,3 секунды. Поскольку заряды и снаряды загружались вручную, в танке должны были находиться два заряжающих. Боеприпасы составляли 30 выстрелов, что для 130-мм орудия считалось вполне достаточным.

Значительные усилия были направлены на совершенствование систем наведения и приборов наблюдения в процессе разработки танка. Даже образцы, выпущенные в 1947 году, имели различия, включая различия в приборах наблюдения. Для второй половины 1940-х годов это было значительным достижением, хотя вынос командира вперёд и вправо имел свои недостатки. Также неудачной идеей оказалась концепция командирской башенки с ограниченным количеством приборов. На танке Объект 730 система приборов наблюдения была улучшена.

Безусловно, ИС-7, особенно в своей поздней конфигурации, стал значительным достижением. Тем не менее, возникают вопросы относительно самой концепции так называемого "Удара по Маусам". Возникла проблема борьбы с танком Мауса из-за его боевой массы, что создало сложности с логистикой, особенно при эвакуации. Производство также вызывало серьезные трудности. Даже ИС-4 вызвал проблемы, и производство Объекта 260 в Ленинграде было совершенно неготово. Кроме того, стоимость этого танка составила бы около 3 миллионов рублей.

В свете событий, связанных с программой ИС-7, неудивительно, что проект был закрыт. Тем не менее, было бы разумно построить партию из 15 танков и показать их на военных парадах. Если даже ИС-3 вызвал такой ажиотаж за рубежом, представьте только, какой эффект произвел бы проезд колонны ИС-7 по Красной площади. Это бы в полной мере оправдало затраты на разработку и производство данного танка.

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Итак, следует отметить, что программа ИС-7 нельзя считать неудачной. Хотя серийный танк так и не появился, реализованные в нем решения оказали значительное влияние на отечественное танкостроение. Куполообразная башня и другие элементы были впоследствии адаптированы для других танков. Кроме того, ряд технических решений ИС-7 были использованы на Т-10, который был принят на вооружение Советской Армии как Объект 730. В целом, программа ИС-7 можно считать весьма полезной с точки зрения развития отечественного танкостроения, а сам танк, без преувеличения, представляет собой значительное достижение советской инженерной мысли.