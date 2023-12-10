С начала 1920-х годов командование Советской Армии осознавало необходимость разработки ранцевых огнеметов. Требовалось создать портативное оружие, способное эффективно применяться как для уничтожения укрепленных огневых точек противника, так и для атаки легкобронированной техники, танков и пехоты в укрытиях, таких как здания, окопы и ходы сообщения.

В начале 1930-х годов советские оружейники разработали первый образец огнемета ранцевого типа РОКС-1 (Ранцевый Огнемет Клюева-Сергеева модель номер 1), который идеально решал широкий спектр задач. Подробные характеристики первой модели пока остаются неизвестными. Впоследствии огнемет был модернизирован, и под руководством инженеров НИИ химического машиностроения Клюева и Сергеева была создана модель РОКС-2.

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Огнемет РОКС-2 имеет отчетливо видимый прямоугольный резервуар для топливной смеси, а также баллон для сжатого воздуха ниже него.

Структурно, огнемет состоял из плоского металлического резервуара объемом 9 литров, в который заправлялась смесь для огня (дизельное топливо, смесь мазута с бензином и керосином, сырая нефть).

Ниже бака устанавливался баллон сжатого воздуха объемом 1,3 литра, который заправлялся под высоким давлением (170-190 атмосфер).

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Это устройство работало следующим образом: под давлением сжатого воздуха смесь для огня выбрасывалась через специальный горелый, генерируя пламя на значительное расстояние.

Советские огнеметчики используют огнемет РОКС-2 для стрельбы. Пара огнеметчиков работает вместе. На левой стороне взгорья солдаты и офицеры спокойно стоят, проводя учебные стрельбы.

Воздушное давление из баллона проходило через редуктор и поступало в бак с топливной смесью под давлением 18-19 атмосфер. Наиболее доступным способом для огневой смеси покинуть бак было использование ружья, соединенного с баком специальным шлангом.

Ружье выполняло роль направления огнеметания и поджигала смесь. Для зажигания поступающей огне смеси на конце ружья был установлен барабан, куда помещали 10 гильз от ТТ, заполненных специальным зажигательным зарядом.

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Солдат с огнеметом РОКС-2, соответствующим высоким стандартам вооружения и оберегающим безопасность войск. Гильзы, предназначенные для поджигающей смеси, хорошо заметны на барабане огнемета.

Огнеметчик поджигал огненный заряд посредством курка, который пробивал капсюль гильзы, в результате чего смесь поджигалась. После этого огнеметчик вращал барабан с гильзами для подготовки к следующему выстрелу. Время удержания курка и продолжительность непрерывного обстрела врага определялись самим стрелком.

Когда было достигнуто заданное огневым средством воздействие и необходимость в оружии отпала, огнеметчик закрывал вентиль на баллоне с воздухом и сбрасывал излишнее давление из топливного бака с помощью обратного клапана.

Во время атаки на здание, на фоне виден огнеметчик из 1-й штурмовой инженерно-саперной бригады.

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В условиях боевых действий, таких как штурм окопов или вражеских ДОТов, оказывалось, что десятых гильз в барабане оказывалось недостаточно для поджига смеси. Кроме того, стрелку требовалось слишком много времени для проворота барабана, что было недопустимо в боевой обстановке.

Для решения подобных проблем была предусмотрена более простая система поджига – горящая пакля, которая крепилась к специальной решетке на конце ствола. С использованием этого "улучшения" стрелок мог вести огонь в любое удобное время, без необходимости перезаряжать и поворачивать барабан.

Характеристики огнемета РОКС-2:

Топливо - смесь дизельного топлива, мазута, бензина, керосина, сырой нефти Объем емкости для топлива - 9 литров Метод поджигания - возможно капсульное зажигание на 10 выстрелов или традиционное с помощью горящей пакли Эффективная дальность - 25-30 метров Максимальная дальность - 40 метров Количество залпов - до 8 коротких, 2 продолжительных Общий вес - 23 кг

Практическое использование на поле боя

В ходе Зимней войны 1939 года огнемет РОКС-2 получил свое первое боевое испытание.

В этот период финны предприняли тщательные меры подготовки к советскому наступлению и создали мощную систему оборонительных укреплений, известную как Линия Маннергейма, простиравшуюся на 135 км от Финского залива до Ладоги.

В эту систему входило более 170 бетонных и железобетонных огневых позиций, со сложной системой подземной связи. ДОТы были оснащены не только крупнокалиберным стрелковым вооружением, но также артиллерийскими орудиями.

Для атаки на ДОТы советскими войсками, были активно задействованы огнеметные подразделения, вооруженные огнеметами РОКС-2.

Атака на финский ДОТ при помощи огнемета РОКС-2.

Стратегия применения огнеметных отрядов была удивительно простой: под прикрытием пехоты огнеметчики приближались к вражескому ДОТу и заполняли огнем огневую точку соперника. В замкнутом пространстве огнемет создавал своеобразный объемный взрыв, не давая врагу никаких шансов на спасение.

После уничтожения пулеметных точек и стрелков противника подрывники приступали к подрыву ДОТа. Во время Советско-финской войны финны захватили часть огнеметов и использовали их в своей армии под названием "liekinheitin M/41-r".

Захваченный финнами советский огнемет РОКС-2.

Применение огнеметов в период Великой Отечественной войны

В начале Великой Отечественной войны стрелковые полки Красной Армии были укомплектованы огнеметными отрядами, вооруженными 20 огнеметами РОКС-2. Успешное использование этих устройств против финнов продемонстрировало их высокую эффективность.

В 1942 году был выпущен новый огнемет РОКС-3, который являлся дальнейшим развитием предыдущей модели. Это вооружение активно применялось советскими штурмовыми группами до конца войны и оставалось на вооружении до 1952 года, когда было заменено более совершенным огнеметом ЛПО-50, имеющим большую дальность стрельбы (70 метров) и увеличенный объем горючей смеси.

При испытании огнемета ЛПО-50 с дальностью стрельбы 70 метров, легко заметны были три баллона с огневой смесью, прикрепленные к спине стрелка.

В период Великой Отечественной Войны огнемет РОКС-3 применялся не только при штурме оборонительных сооружений, но также в городских боях, чтобы уничтожать врагов в окопах и подземных укрытиях, поджигать и выводить из строя вражескую технику.

В городских боях советские огнеметчики несут на себе огнемет РОКС-3, перемещаясь из места в место.

Городские бои Великой Отечественной войны характеризовались обилием разрушенных зданий, заваленных дорог и проходов строительными материалами, образовавшимися в результате бомбардировок и обстрелов. Благодаря такой обстановке вражеские солдаты имели множество укрытий, где могли создать импровизированные огневые точки. По этой причине огнеметчики были чрезвычайно важны в городских боях, их ценили и берегли как золото.

Огнеметный солдат Советской армии, используя огнемет РОКС-3, атакует здание.

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Иногда огневую смесь снабжали загустителем ПО-2, что придавало ей плотность и высокую адгезию. Улучшенная смесь уверенно прилипала к стенам зданий, бетонным структурам ДОТов и бронированной технике, что существенно повышало боевую эффективность оружия.