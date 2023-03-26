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Неоднозначные впечатления от Diablo 4

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Для начала поясню, что я не являюсь упоротым фанатом серии, но провел очень много времени в Diablo 2 и Diablo 2 Ressurected. Третью часть я пропустил, так как то состояние, в котором игра вышла на запуске - меня не устроило совершенно. Казалось бы, нас ждали изменения. Половина фанатского сообщества хотела изменений, другая половина радела за следование канонам второй части. Никто не оказался прав. Мы получили доильный аппарат в одном из худших его проявлений.

Да, в дальнейшем Близы очень долго допиливали общее состояние игры, шлифовали механики, но для меня время опробовать третью часть уже ушло. В тот момент я очень крепко подсел на Path of Exile. Судя по тому, что мы получили в открытом бета-тесте, остаются противоречивые впечатления. Видно, что компания стремилась одновременно и угодить олдфагам и старалась подцепить новую аудиторию, дополнительно прихватив фанатов Diablo 3. Однако, давайте обо всё по порядку.

Сюжет

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Начинаем мы свое путешествие с мира, который называется Санктуарий. Он был создан совместными усилиями ангелов и демонов, которым уже порядком поднадоела вечная борьба небес и ада - возглавили всё это дело отступники Лилит и Инарий. Спустя время, создательницу мира людей Лилит, снова призвал какой-то культист, который с напарниками по жажде наживы искал знания (какие знания, история умалчивает).

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Лилит после призвания начинает подчинять умы людей ради какой-то загадочной миссии. Наша цель проста - остановить королеву суккубов. Также мы должны понять какие цели она преследует. История в подаче Близзов интригует, когда это подается как всегда мастерски сделанными роликами и кат-сценами. Однако здесь мы можем сразу увидеть некоторые огрехи в постановке. Всё-таки старый движок имеет свои ограничения и вы не увидите никакой мимики и даже открытия ртов при разговорах вне сюжетных роликов на движке. Которые, между прочим, сразу же дропают fps, так как видно, что включается множество фильтров, увеличивается детализация и движок, которому уже неизвестно сколько лет, просто работает на пределе.

В ОБТ доступен только первый акт, поэтому мы смотрим лишь за завязкой сюжета. И насколько он будет интересен - можно будет узнать только на релизе. Кто его знает, возможно Близзы работали над первым актом несколько лет, а остальное слепят по остаточному принципу. "Будем посмотреть". Да и вы сами прекрасно понимаете, что Диабло - никогда не была про сюжет и "вот эти вот все" скрытые смыслы.

Графика

15 мая 2012 - дата выхода Diablo 3. Теперь вдумайтесь - анонс был в 2008 году. Ссылаясь на несколько источников, разработка на уровне концепта началась вообще в 2000 году. Многие утверждают, что движок новый, в том числе и сами Близзард:

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"Игра использует новый движок, с поддержкой физически обоснованного рендеринга (PBR). Новый движок позволяет использовать более крутые и плавные анимации (включая смену форм у друида), делать более сложные локации, иметь больше эффектов погоды, включая смену дня и ночи. А еще друид сможет некоторыми навыками менять погоду."

Многие говорят, что это старое двигло от Diablo 3, хоть и сильно переработанное. Я считаю, что истина где-то посередине и скорее всего это старый движок, но сильно переработанный, от которого мало что осталось.

И после этого хочется просто аплодировать Близзам за то, что они смогли с этим движком вытворить. Не все решаются на такое, но когда столько лет разработки с анонса было пройдено, то переходить на двигло, которое не было знакомо разработчикам - не самый умный шаг. Но не стоит заблуждаться, ведь доработка кода для текущих реалий - тоже занимает уйму времени. И мы видим ограничения, которые кочуют ещё с тех бородатых времен. Но, результат меня полностью устроил и в некоторых случая просто впечатлил.

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Игра смотрится мрачно и готично, соответствуя стилю Diablo 2, что оценят многие фанаты серии. Города выполнены и отдельные локации выполнены просто невероятно красиво и детализированно. Даже порой не веришь - как это было возможно на старом движке. Однако, не все так радужно. Пострадал от недостатка времени на разработку открытый мир и "условно" генерируемые подземелья, которые похожи друг на друга как 2 капли воды.

Открытый мир тоже не блещет и видно, что разработчики сначала хотели наполнить его большим количеством деталей, а потом подвезли лошадь (которая недоступна в бете) и забили на этот аспект. Порой, приходится просто топать по безжизненным опушкам и заснеженным равнинам. Да, очень красивым, но пустым. Единственная надежда - однообразность будет разбавляться в других актах, которые будут представлять нам совершенно другие биомы, которые мы видели в трейлерах игры.



Оптимизация

С учетом официальных системных требований виден приоритет Близзов - работа игры даже на старых системах. Игра идет отлично на моей системе (5600X и RX6800 - да, это отнюдь не слабый конфиг), по многочисленным отзывам других игроков - всё замечательно, если сопоставить уровень графики и производительность на слабых системах. Близы как и в случае с другими почти всеми играми хотят максимально широкий охват аудитории. Подпортить впечатление могут редкие статтеры, но делаем поправку на то, что это бета и некоторые проблемы были из-за большой нагрузки на сервера.

Геймплей

По классам и кастомизации ничего экстраординарного. Знакомые нам классы, простенький, но самодостаточный редактор внешнего вида вашего героя.

Но, после попадания в мир игры меня не оставляли въетнамские флешбеки, что это та же Diablo 2, но с более диким темпом геймплея, который вдохновлялся Path of Exile и ещё несколькими ARPG. Древо прокачки стало очень похоже на PoE, темп игры стал более динамичным. Что здесь не так? Спросите вы.

Стремление угодить всем - вот, что здесь не так. Я не могу сказать, что геймплей Diablo 2 был неторопливым, но хотя бы при первом и втором уровне сложности на экране не творилась вакханалия от спецэффектов. Любой бой с мобами превращается в жуткую мешанину заклинаний, мельтешения и прочего непотребства прямо как в лучших играх от корейских компаний, где мы видим "цыферки", "слова", буйство эффектов, в котором очень сложно разобрать - что вообще здесь происходит.

Особенно это актуально для магов и в особенности для некроманта, за которого я по привычке начал играть. Представьте себе 7 скелетов, которые бегают с вами, сочные эффекты заклинаний, литры крови - черед 10 секунд после начала боя практически невозможно увидеть, что происходит.

Цветовая мрачная палитра локаций и мобов не способствует этому. Всё просто сливается друг с другом. Но это не главная моя претензия. Даже когда Близзы следуют последним трендам в жанре - ничего нового. Единственное, что было добавлено за 10 лет - уклонение. Почему компания боится инноваций? Закликивание мобов до изнеможения. Где вариативность? Где интересные сайдквесты? Таскание различных кубов и "идолов" по правилу "трех"? За весь первый акт - только 1-2 интересных сайдквеста.

Помните как Divinity OS 1-2 можно было влиять на бой и геймплей, используя предметы на локации, свойства стихий - так вот, этого здесь нет. А могло очень сильно разнообразить игровой процесс.

Билды, прокачка, шмот, сложность

И здесь меня ожидало некое разочарование. Особенно после свежих воспоминаний после Diablo 2 Ressurected. Я просто не успевал менять шмот, так как количество выпадающего лута здесь просто запредельное. А если мы учитываем, что каждые 2 метра на любой локации усыпаны разрушаемыми бочками и прочим, в которых есть "РЕСУРСЫ", то уже начинаешь ощущать, что ты попал в очередной выживач. Спасибо, что хоть не надо утолять жажду и спать.

Сложность на максимальном уровне, который доступен в бете - мягко говоря рассчитана на тех, кто первый раз зашел в игру для познания - что такое ARPG. Где вызов для игрока? Его просто нет. Развалить можно всех и вся ну очень просто.

Не спорю, что некоторые решения, вежливо стыренные из PoE, пошли на пользу. Это и унификация склянок с зельями, древо прокачки - вносят что-то новое. Но этого очень мало, чтобы дать какие-то новые ощущения или вызвать чувство удовлетворения у игрока, когда он выбил какой-то новый шмот. Здесь он меняется на персонаже со скоростью света. Будем надеяться, что часть косяков Близзы исправят. Хотя бы часть, потому что не будем лукавить, релиз очень скоро и внести кардинальные изменения нельзя так быстро. Только бесконечно количество патчей, "сезонов" и тд.

Покупать или нет?

ARPG - Action RPG. В этом жанре сложно привнести что-то кардинально новое. Может и не надо, достаточно взять то, что есть, и сделать качественно. Action здесь визуальный, но не на уровне геймплея. Диабло 4, несмотря на свой внешний мрачный вид, стала более казуальной. Будьте готовы к рыночной системе, которая точно перекочует из третьей части. Наверняка, 4 часть понравится тем, кто до сих пор убивает время.

Понравится ли игра фанатам Diablo 2 и олдфагам? 50 на 50. Возможно визуальный стиль вернет многих фанатов в игру. Но графика ничто без геймплея.

Diablo 4 - не плохая игра, а качественно сделанный проект, который пережил множество переосмыслений. Разработка была затянута. И некоторые прорывные, якобы, решения для этой вселенной уже смотрятся устаревшими. Делать предзаказ? Нет. Покупать ли сразу на релизе? Тоже нет. Я думаю, что есть смысл подождать месяц, два после релиза, почитать ревью, спросить у знакомых и только тогда принимать решение. А если продажи будут не впечатляющими (что вряд ли), можно дождаться первых скидок. Хотя зная Близзов, ждать придется долго.

Если хотите успеть опробовать бету - здесь инструкция как скачать для нашего региона. Тем более ожидания в очереди уже нет. Всё заходило моментально еще вчера.

https://overclockers.ru/blog/Overdose_blog/show/89241/kak-poigrat-24-26-marta-v-otkrytuju-betu-diablo-iv-v-rossii-kratkaya-instrukciya