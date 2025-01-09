Три вентилятора диаметром 32 мм обеспечивают статическое давление до 8,14 мм-H2O и поток воздуха до 105,8 CFM. Работают тихо благодаря поддержке PWM и наличию термодатчика.

Компания HYTE представила премиальную систему жидкостного охлаждения (AIO) с радиатором на 360 мм – THICC Q80 TRIO. Новинка была показана на CES и уже доступна для предзаказа по цене $319.99.

Кулер THICC Q80 TRIO совместим с корпусами HYTE Y70 и Y70 Touch Infinite, а также с другими корпусами, поддерживающими радиаторы длиной 360 мм. Радиатор имеет длину 360 мм, толщину 52 мм и выполнен из белого материала. Оснащен вентиляторами и 42 ARGB-светодиодами для подсветки.

Три вентилятора диаметром 32 мм обеспечивают статическое давление до 8,14 мм-H2O и поток воздуха до 105,8 CFM. Работают тихо благодаря поддержке PWM и наличию термодатчика. Утолщенные трубки усиливают поток охлаждающей жидкости, а медное основание создает плотный контакт с процессором.

На процессорном блоке установлен дисплей с IPS-матрицей разрешением 720p и частотой обновления 60 Гц. Имеется RGB-подсветка. Экран отображает системные данные и поддерживает настройку.

Программное обеспечение NEXUS 2.0 позволяет настраивать параметры дисплея, добавлять GIF-файлы, видео и управлять RGB-эффектами в реальном времени.



