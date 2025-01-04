В моде добавлены NPC, транспорт, звуки, метро, карты, радар, радиостанции и HD-текстуры.

На этой неделе вышел новый мод для Grand Theft Auto V, который переносит легендарный Liberty City из GTA IV в новую часть с невероятной точностью.

Liberty City Preservation Project — это не первая попытка перенести Liberty City в GTA V, но то, насколько разработчики проработали мегаполис, впечатляет. В моде имеются:

NPC, транспорт и звуковые эффекты из оригинальной игры.

Полностью функционирующая система метро.

Интерактивные карты, радар и радиостанции.

Поддержка HD-текстур, улучшающих графику и создающих ощущение полноценного ремастера GTA IV.





Команда разработчиков не планирует останавливаться на достигнутом. В интервью для Rockstar Intel они рассказали о своих планах. Команда собирается полностью восстановить интерьеры, сделав их идентичными оригиналу. Также будут добавлены разрушаемые объекты, а вертексная покраска будет переработана для улучшения визуального качества. После завершения текущего проекта разработчики планируют взяться за создание новых карт, среди которых будут культовые локации из предыдущих частей серии GTA.

Мод доступен для загрузки на официальном сервере Discord команды разработчиков.







