Компания уже анонсировала, что в ближайшие дни представит ещё три знаковых модели видеокарт для поклонников.

Компания NVIDIA объявила о розыгрыше легендарной видеокарты GeForce 8800 Ultra в рамках мероприятия GeForce Greats, посвященного культовым продуктам бренда. Особенность этой видеокарты – автограф генерального директора NVIDIA Дженсена Хуанга.

Выпущенная в 2007 году, GeForce 8800 Ultra стала второй видеокартой на базе технологии CUDA. Эта карта пришла на смену GeForce GTX, первой в мире CUDA-совместимой видеокарте, выпущенной в 2006 году.

Характеристики видеокарты GeForce 8800 Ultra:

Архитектура — G80

Количество CUDA-ядер — 128

Частота ядра — 612 МГц

Объем памяти —768 МБ (GDDR3)

Ширина шины памяти — 384 бита

Чтобы выиграть GeForce 8800 Ultra, достаточно оставить комментарий с хэштегом #GeForceGreats под соответствующей веткой в социальной сети X (ранее Twitter). Этот же принцип будет действовать для участия в розыгрыше других культовых видеокарт.

NVIDIA уже анонсировала, что в ближайшие дни представит ещё три знаковых модели видеокарт для поклонников.