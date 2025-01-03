Компания NVIDIA объявила о розыгрыше легендарной видеокарты GeForce 8800 Ultra в рамках мероприятия GeForce Greats, посвященного культовым продуктам бренда. Особенность этой видеокарты – автограф генерального директора NVIDIA Дженсена Хуанга.
Выпущенная в 2007 году, GeForce 8800 Ultra стала второй видеокартой на базе технологии CUDA. Эта карта пришла на смену GeForce GTX, первой в мире CUDA-совместимой видеокарте, выпущенной в 2006 году.
Характеристики видеокарты GeForce 8800 Ultra:
- Архитектура — G80
- Количество CUDA-ядер — 128
- Частота ядра — 612 МГц
- Объем памяти —768 МБ (GDDR3)
- Ширина шины памяти — 384 бита
Чтобы выиграть GeForce 8800 Ultra, достаточно оставить комментарий с хэштегом #GeForceGreats под соответствующей веткой в социальной сети X (ранее Twitter). Этот же принцип будет действовать для участия в розыгрыше других культовых видеокарт.
NVIDIA уже анонсировала, что в ближайшие дни представит ещё три знаковых модели видеокарт для поклонников.