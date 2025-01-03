По утечке, опубликованной инсайдером @GawroskiT, видеокарта ASUS RTX 5080 была замечена в одном из европейских магазинов.

В преддверии выхода новой серии видеокарт NVIDIA GeForce RTX 50 в сети стали появляться новые утечки с характеристиками и ценами на новые видеокарты. Главная новость — в европейских магазинах была замечена кастомная версия ASUS RTX 5080 с поддержкой DLSS 4.

До официального релиза NVIDIA RTX 50 осталось всего три дня, но уже сейчас европейские ритейлеры начали размещать цены на кастомные версии видеокарт. По утечке, опубликованной инсайдером @GawroskiT, видеокарта ASUS RTX 5080 была замечена в одном из европейских магазинов по цене €1699 с учётом НДС в 20%.

Источник: @GawroskiT

Если пересчитать эту сумму в доллары, то получится около $1748 с учётом налога. Без НДС цена примерно $1456. Однако, учитывая традиционную наценку ASUS, конечная стоимость видеокарт для североамериканского рынка может составить около $1349. Это ориентировочная цена на кастомные версии.

Предположительно, версия Founders Edition (FE) будет стоить дешевле кастомных решений. По предварительным оценкам, цена FE может находиться в диапазоне $1200–$1300. Ранее были слухи о том, что цена будет выше $1500, но новые данные указывают на более доступный прайс.

Вот предположительные характеристики GeForce RTX 5080:

Количество CUDA-ядер — 10,752

Видеопамять — 16 ГБ GDDR7

Потребляемая мощность — 360 Вт

Скорость памяти — 30 Гбит/с

RTX 5080 будет первой картой в линейке с самой быстрой памятью GDDR7. Остальные модели серии будут использовать память с пропускной способностью 28 Гбит/с.

Одной из основных инноваций серии RTX 50 станет новая версия технологии DLSS — DLSS 4.0. Это улучшенная технология масштабирования и повышения производительности, которая придет на смену DLSS 3.5.

Инсайдер @Kopite7Kimi подтвердил выход DLSS 4.0, однако подробностей о её особенностях пока мало. Ожидается, что DLSS 4.0 будет конкурировать с технологией FSR 4 от AMD, которая должна выйти вместе с видеокартами RDNA 4.

По последним данным, релиз RTX 5080 запланирован на 6 января. Это даже раньше выхода флагманской модели RTX 5090. Видеокарта поступит в продажу в розничных магазинах с 21 января.