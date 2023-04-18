Рынок видеокарт в последнее время заметно подешевел. Больше нету конских цен на слабые видеокарты, ибо спрос упал и магазины пытаются кое-как их продать за довольно низкую стоимость. Сегодня я не буду рассматривать предложения с aliexpress и OZON, так как шанс брака высок и частично отсутствует гарантия.

5 место. RX 6600 XT





Цена - от 24к

Характеристики

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Плюсы:

На уровне RTX 3060

Потребляет меньше RTX 3060

Тянет все игры в FullHD в +60FPS

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Минусы:

Не подойдет для приятной игры с RT

4 Место. RTX 3070

Цена - от 46к

Характеристики

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Плюсы:

Запас на будующее для игры в FullHD

Хорошая цена для входа в 2K-гейминг

Приятная игра с RT

Минусы:

Небольшое количество видеопамяти

3 место. RX 6700 XT

Цена - от 37к

Характеристики

Плюсы:

Большое количество видеопамяти

Низкая цена

Хорошая производительность в FullHD и 1440p

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Минусы:

Слабая производительность в трассировке лучей

2 место. RTX 3060 TI





Цена - от 38к

Характеристики

Плюсы:

Отличная видеокарта за свою цену

Отличный запас мощности в FullHD

Приличная производительность в 2K с DLSS

Минусы:

Небольшое количество видеопамяти при такой мощности

Не тянет игры в 4К

1 место. RX 6500 XT





Цена - от 14к

Характеристики

Плюсы:

Стоит меньше GTX 1660 SUPER

Равен по мощности GTX 1660 SUPER

Самая доступная видеокарта

Минусы:

Не все игры идут на высоких настройках

4 гигабайт оперативной памяти критично мало для игр

Вывод

В данном топе я подобрал 5 видеокарт в разный ценовых категориях. Абсолютно идеальной видеокарты не найти, но я постарался выделить из большинства те видеокарты которые более выгодны для покупки, будь у вас маленький либо средний бюджет. В любом случае данная статья - сугубо личное мнение автора. Я не призываю вас, что-либо покупать из данного топа.

Благодарю за просмотр.