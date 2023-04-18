Топ 5 лучших видеокарт в соотношении цена-производительность
Рынок видеокарт в последнее время заметно подешевел. Больше нету конских цен на слабые видеокарты, ибо спрос упал и магазины пытаются кое-как их продать за довольно низкую стоимость. Сегодня я не буду рассматривать предложения с aliexpress и OZON, так как шанс брака высок и частично отсутствует гарантия.
5 место. RX 6600 XT
Цена - от 24к
Характеристики
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Плюсы:
На уровне RTX 3060
Потребляет меньше RTX 3060
Тянет все игры в FullHD в +60FPS
Минусы:
Не подойдет для приятной игры с RT
4 Место. RTX 3070
Цена - от 46к
Характеристики
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Плюсы:
Запас на будующее для игры в FullHD
Хорошая цена для входа в 2K-гейминг
Приятная игра с RT
Минусы:
Небольшое количество видеопамяти
3 место. RX 6700 XT
Цена - от 37к
Характеристики
Плюсы:
Большое количество видеопамяти
Низкая цена
Хорошая производительность в FullHD и 1440p
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Минусы:
Слабая производительность в трассировке лучей
2 место. RTX 3060 TI
Цена - от 38к
Характеристики
Плюсы:
Отличная видеокарта за свою цену
Отличный запас мощности в FullHD
Приличная производительность в 2K с DLSS
Минусы:
Небольшое количество видеопамяти при такой мощности
Не тянет игры в 4К
1 место. RX 6500 XT
Цена - от 14к
Характеристики
Плюсы:
Стоит меньше GTX 1660 SUPER
Равен по мощности GTX 1660 SUPER
Самая доступная видеокарта
Минусы:
Не все игры идут на высоких настройках
4 гигабайт оперативной памяти критично мало для игр
Вывод
В данном топе я подобрал 5 видеокарт в разный ценовых категориях. Абсолютно идеальной видеокарты не найти, но я постарался выделить из большинства те видеокарты которые более выгодны для покупки, будь у вас маленький либо средний бюджет. В любом случае данная статья - сугубо личное мнение автора. Я не призываю вас, что-либо покупать из данного топа.
Благодарю за просмотр.
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