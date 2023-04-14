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Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня мы рассмотрим цены на различные видеокарты и поищем среди них самые выгодные предложения. Ну что ж, начнем.

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Первым делом предлагаю рассмотреть видеокарты среднего ценового сегмента.

Первой у нас будет RTX 3060. Мощная однако видеокарта за свою относительно скромную цену, но будем честны, что не у всех есть деньги даже на видеокарту такого ценового сегмента, поэтому если вам она не интересна листайте ниже, там мы рассмотрим GTX 1660 SUPER. Ну а пока вернемся к RTX 3060.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Давайте для начала рассмотрим Регард. Как мы видим, цена на одну модель может сильно колебаться, но тем не менее цены здесь относительно низкие. Но это мы рассмотрели версию на 12gb, а что там у нас по цене на 8gb?

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Тут все довольно неплохо, но все же если лучше поискать, можно и найти подешевле, что мы дальше и сделаем.

А что же у нас там с DNS? А тут все еще лучше!

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Цена здесь ниже чем в Регарде, причем на целых 2 тысячи, что довольно таки существенно если вы собираете бюджетную сборку. Но при доплате в тысячу вы получаете версию с двумя вентиляторами, что увеличит эффективность охлаждения.

Следующей видеокартой у нас будет GTX 1660 SUPER. Давайте сразу начнем с DNS так как там самые дешевые видеокарты относительно citilink'a и Регарда.

Цена на данную видеокарту сильно упала, и купить ее уже можно не за 30к как раньше, а уже за 20. Хорошая видеокарта, также в среднем ценовом сегменте, тесты в бенчмарках и играх можете посмотреть в интернете.

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Так-с ну и напоследок рассмотрим цены на царь-видеокарту, а именно RTX 4080. Видеокарта высокого ценового сегмента, позволить ее сможет не каждый. Но обходить ее стороной не вижу смысла, мы же рынок все-таки обозреваем.

Как мы видим, цена для этого "монстра" довольно небольшая, если вспомнить прошлый год и цену на RTX 3090, которая составляла около 140-200к в моменте, то это еще относительно дешево. В любом случае цена на данную модель, да и на всю 40xx линейку, со временем спадет, если конечно же не случится майнинг бум или еще что похуже. Но будем надеяться на хороший исход событий.

Благодарю всех за просмотр

P.S. В данной рубрике я не рассматриваю видеокарты, процессоры, ОЗУ и материнские платы с таких маркетплейсов как OZON, aliexpress, alibaba и т.д. Ибо гарантия там отсутствует, а шанс, что прейдет брак, довольно высок.