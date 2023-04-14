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Обзор рынка комплектующих на 04.23 (Видеокарты)

Рассмотрим самые выгодные предложения, с различных интернет магазинов и подберем лучшие варианты для покупки. Курс рубля к доллару - 82.35 на 12.04.23
[ ] для раздела Блоги
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-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
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-7% на ASUS 3050 = 28 тр
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
RTX 4080 дешевеет вопреки курсу
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
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Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня мы рассмотрим цены на различные видеокарты и поищем среди них самые выгодные предложения. Ну что ж, начнем.

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Первым делом предлагаю рассмотреть видеокарты среднего ценового сегмента.

 Первой у нас будет RTX 3060. Мощная однако видеокарта за свою относительно скромную цену, но будем честны, что не у всех есть деньги даже на видеокарту такого ценового сегмента, поэтому если вам она не интересна листайте ниже, там мы рассмотрим GTX 1660 SUPER. Ну а пока вернемся к RTX 3060.

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Давайте для начала рассмотрим Регард. Как мы видим, цена на одну модель может сильно колебаться, но тем не менее цены здесь относительно низкие. Но это мы рассмотрели версию на 12gb, а что там у нас по цене на 8gb?

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Тут все довольно неплохо, но все же если лучше поискать, можно и найти подешевле, что мы дальше и сделаем.

А что же у нас там с DNS? А тут все еще лучше!

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Цена здесь ниже чем в Регарде, причем на целых 2 тысячи, что довольно таки существенно если вы собираете бюджетную сборку. Но при доплате в тысячу вы получаете версию с двумя вентиляторами, что увеличит эффективность охлаждения.

Следующей видеокартой у нас будет GTX 1660 SUPER. Давайте сразу начнем с DNS так как там самые дешевые видеокарты относительно citilink'a и Регарда.

Цена на данную видеокарту сильно упала, и купить ее уже можно не за 30к как раньше, а уже за 20. Хорошая видеокарта, также в среднем ценовом сегменте, тесты в бенчмарках и играх можете посмотреть в интернете.

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Так-с ну и напоследок рассмотрим цены на царь-видеокарту, а именно RTX 4080. Видеокарта высокого ценового сегмента, позволить ее сможет не каждый. Но обходить ее стороной не вижу смысла, мы же рынок все-таки обозреваем.

Как мы видим, цена для этого "монстра" довольно небольшая, если вспомнить прошлый год и цену на RTX 3090, которая составляла около 140-200к в моменте, то это еще относительно дешево. В любом случае цена на данную модель, да и на всю 40xx линейку, со временем спадет, если конечно же не случится майнинг бум или еще что похуже. Но будем надеяться на хороший исход событий.

Благодарю всех за просмотр

P.S. В данной рубрике я не рассматриваю видеокарты, процессоры, ОЗУ и материнские платы с таких маркетплейсов как OZON, aliexpress, alibaba и т.д. Ибо гарантия там отсутствует, а шанс, что прейдет брак, довольно высок. 

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