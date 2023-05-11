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Чудеса оптимизации на примере некоторых консолей

Сегодня игры клепают тысячами в год, но оптимизация в 99% никакая, будто разрабы железа доплачивают разрабам игр за тормознутость.
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Но есть противоположные примеры когда разрабы делали чудо, умудряясь выжимать из каждого транзистора все соки, выдавая невероятную для такого оборудования картинку при стабильных фпс. 

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Nintendo Game Cube

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Первый пример, это приставка GameCube. Графический чип Flipper у нее даже слабее 9200se - бюджетной затычки того времени, судя по характеристикам. Игр на платформе вышло намного меньше, чем на PS2 и даже, чем на XBOX. Приставка не так популярна, скорее для узкой аудитории фанатов Nintendo и многими воспринималась как детская. Зачастую мультиплатформненные проекты уступали по графике версиям для PS2 и XBOX. Но то, очень малое кол-во лучших по графике экзов, технически превосходили конкурентов.  


Процессор, модифицированный PowerPC 750, облегченный от всего лишнего, с кодовым названием "Gekko"  частота 485Мгц, 32-битный с 64-битными инструкциями для плавающей запятой, который по мощи на уровне Pentium II. Оперативки 24 Мб, видео 3Мб.

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Но вот несколько игр, которые выдают невероятную картинку для того времени.

Серия Metroid Prime (2002) Игра реально отменная, я играл на эмуляторе и мне очень понравилась. Но через эмуль микрофризы в самые динамичные моменты, даже на мощном пк уровня 3080ti+5800x, что с улучшалками графики, что в нативе, когда в оригинале все отлично. К тому же лучше проходить на старом телевизоре, потому что картинка на нём намного лучше и гармоничнее, чем на ПК мониторе даже в высоких разрешениях. Поэтому забросил эмулятор, чтобы пройти на кубике все части. Хочу купить его, если подвернется интересное предложение в моем городе. Графика, даже на сегодняшний день, выглядит хорошо и игровой процесс неподкачал. Игра сделана с душой и имеет неповторимую атмосферу. 

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Вот отрывок рецензии из журнала Страна Игр 2002, который касается графики игры: "Разработчики выцедили из Gamecube столько, сколько до них не удавалось никому. Абсолютно вся игра выглядит как пререндеренный CG-ролик, являясь при этом 3д шутером в реальном времени. А теперь внимание - частота кадров н и разу не опускается ниже 60"


Динамичный экшн-адвенчура Star Fox adventures (2002) с сочной графикой и хорошо реализованным мехом, при 60фпс. Я на Xbox original играл в похожую игру - Conker: Live & Reloaded, которая вышла только в 2005 году, в ней похожим образом реализован мех, чуть сочнее графика, но только 30 фпс, да и то иногда с просадками, и бокс сущесвенно мощнее по всем параметрам - P3-733, 64 озу, GeForce3 ti.


Rogue Squadron 2 (2001). Отрывок рецензии из журнала Страна Игр 2002: "Технически, игра просто не имеет аналогов в современном игровом мире. Истребители, созданные из нескольких тысяч полигонов, а каждый star destroyer состоит, в среднем, из 100000 полигонов, что очень впечатляет. Все это летает на скорости 60 кадров в секунду. Отличные световые эффекты и великолепные текстуры, многие из которых собраны аж из 8 слоев!"


На игровых ПК того времени 2000-2002 годов, не было ничего подобного, чтобы при такой сочной графике, все так летало. В 2002 году я довольно много играл в VIP зале на P3-1000&GF2, но такой графики, плавности и динамики в играх точно не видел, если фпс не ниже 20, то норм идет казалось тогда.

Еще одна игра напоследок - Resident Evil 4 (2005) которая вышла на закате поколения. Отрывок рецензии из журнала Страна Игр 2002: "Capcom удалось заставить GC выдавать изумительную картинку - по качеству графики RE4 превосходит все доступные на сегодняшний день игры для GC, а по детализации - такие мощные продукты, как Halo 2 и Fable. Игра располагает самой совершенной графикой на современных консолях, а на PC конкуренцию ему может составить разве что HL2." Позже RE4 вышла и на PS2, но сильно уступает версии для GC по графике и стабильности FPS. Я бы поспорил с этим, Metroid круче на мой взгляд в техническом плане. 


  

Sony PlayStation 2



Архитектура PS2 выглядет инопланетной, на фоне конкурентов в лице Xbox, GC, Dreamcast. Если в полседних используются чипы от традиционных вендоров Nvidia, Ati, PowerVR, то GPU в PS2, с кодовым названием "Graphics Synthesizer", является собственной разработкой SONY и не имеет аналогов в мире ПК. У него намного больше пиксельных и вершинных конвейеров, чем у GC и Xbox и любой видеокарты того времени, 4мб видеопамяти c невероятной шиной в 2560-bit и скоростью 48Gb/s. У GameCube всего 3Мб видеопамяти с ПСП 1.3Gb/s, что в 37 раз медленее. Тем не менее самая лучшая графика на PS2 значительно уступает таковой на GC на мой взгляд. Причина в сложности ее архитектуры, относительно GC и XBOX, у которых ОС и железо ближе к PC. Центральный процессор PS2 "Emotion Engine" также совсем иной, а именно из risc архитектуры с частотой около 300МГц и полностью 128-битный. Оперативы же 32Мб.

Разработчиков игр для PS2 больше чем для других платформ вместе взятых и они более продвинутые, поэтому есть множество игр, которые выжали почти все из PS2, в отличии от прошлой приставки. Но я хотел показать только несколько наиболее выдающихся, на мой взгляд, в этом плане игр. Это в первую очередь игры с максимально стабильными 60фпс при высоком уровне графики, а таких действительно немного, в отличии от довольно большого кол-ва игр, где значится 60фпс и с качественной графикой, но по факту он проседает до 30 и ниже.  

Burnout Revenge (2005) - вышедшая на закате поколения. Очень динамичная гонка, за которой я провел мнгоие часы выбивая золотые медали. Фпс только в режиме создания аварий переключается на стабильные 30, а в основной же части режимов игры 60фпс без существенных просадок. Я играл как на самой мощной приставке того поколения - Xbox original, так и на PS2 и разницы не увидел, на двух приставках игра шла и выглядела одинаково. На ПК эта часть так и не вышла, а вышла только следующая - Burnout Paradise, которая совсем другая игра и хуже во многих аспектах, если не по графике, то по дизайну и геймплею в целом, которую тут же снес с ПК после 5 минутного знакомства, Revenge была последней вменяемой частью этой серии, в которой хотелось подолгу зависать.


Gran Turismo 4 (2004). Отрывок рецензии из журнала Страна Игр 2005: "Пока не существует ни одной игровой платформы с более потрясающей графикой, чем GT4 на PS2. Включите например трассу EI Capitan, на прау минут у вас будет настоящий шок! Вы забудете о прохождении поворотов, обгоне соперников и будете просто любоваться красотой трассы, все так реально, что не вериться, будто старушка PS2 способна на такое! Это самая красивая из всех существующих гонок в игровом мире и похоже останеться ею, до выхода GT5!"


Ну и напоследок технодемки для PS2, которые также выжимают максимум возможностей консоли и показывают ранее невиданные эффекты, что трудно поверить. Созданы энтузиастами в 2011 и 2013 году.


Вот такие пироги. А в наши дни давно не в моде оптимизировать, но отыквить хоть и не новую, но еще довольно бодрую железяку, например 1080ti - всегда пожалуйста.

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