PS5 против Xbox: сравнение по уровню шума и качеству охлаждения компонентов
Известный зарубежный ресурс Gamers Nexus детально протестировал обе консоли нового поколения на основании которых можно сделать определенные выводы.
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Для измерения температуры компонентов и уровня шума использовались высокоточные датчики температуры и шумомеры.
Тест Xbox Series X показал следующие результаты:
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Как видно из теста, самые горячие компоненты системы - процессор и чипы памяти не достигают 80 ℃, а температура vrm не превысила 70 ℃.
По шумовым параметрам - следующий график:
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При максимальном нагреве уровень шума Xbox в пределах 23дБ, что ниже фонового, величина которого составляет 26дБ.
Теперь по результатам для PS5.
Из графика видно, что температура памяти PS5 превышает 90 ℃ и примерно на 15-20℃ выше чем на Xbox.
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Результаты акустических измерений для PS5:
.Из графика видно, что максимальный уровень шума может достигать 35дБ, при среднем в 32дБ, что существенно выше, чем у Xbox и хорошо различим на фоне фонового шума.
Массивный радиатор с испарительной камерой у Xbox покрывает процессор и чипы памяти одновременно.
На PS5 основной радиатор покрывает только процессор, а с памятью контактирует не напрямую, а посредством пластины, отсюда и более высокая температура.
Xbox использует массивный 130mm вентилятор, который гонит воздух вверх.
Вентилятор на PS5 имеет диаметр 120mm и по устройству напоминает таковой у видеокарт турбинного типа, который гонит воздух вдоль себя.
На этом все, спасибо за внимание. Более подробно можно ознакомиться с материалом посмотрев 2 видео.
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