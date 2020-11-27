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Доброго времени суток. Имея достаточно мощный ПК с видеокартой 1080ti и процессором R5-3600 я загорелся идеей покупки карты rtx 3080 эталонного дизайна. Но прошло более 2х месяцев и мне это так и не удалось сделать по рекомендованной цене в 64000 рублей. Максимум на что я могу рассчитывать в ближайшее время это 3080 от palit в самом дешевом исполнении за 80000 руб от посредников, но такой вариант мне не подходит. За это время мой пыл на 3080 приутих, и все более начинает смущать объем её памяти в 10 Гб, ведь моя текущая 1080ti имеет на гигабайт больше и выходит даже частичный даунгрейд, а переплатить нужно более чем в 3 раза, даже в случае с мифической 3080FE за 64, ведь 1080ti я приобретал всего за 20 с рук. Поэтому решил пока отложить попытки покупки 3080, до весны-лета, пока карты с эталонным дизайном не станут более доступными как по наличию так и цене.

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А в данный момент решил поискать новых впечатлений на давно забытом мною секторе игровых приставок, тем более повод для этого появился, и этим поводом стал выход Xbox Series X и предстоящий новый год, в который у меня повышенный игровой настрой. Но сначала предыстория моего знакомства с консолями.

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С консолями от Microsoft я знаком не по наслышке еще почти со времен их зарождения. Первейший xbox original был моей второй приставкой после sega mega drive 2. Мое знакомство с ним началось на рубеже 2003-2004 года, перед новогодними школьными каникулами.

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Продавец приставочного магазина согласился обменять новый xbox original на один из моих мощных пк с видеокартой 9800pro и процессором pentium 4 2400. В этот магазин я часто наведывался просто поглазеть и помечтать еще с раннего детства. Там приставки можно было увидеть в работе, они были подключены к телевизорам и на какой-нибудь из них продавец обычно играл, а на остальных крутились циклические игровые заставки. На протяжении этого времени я стал там своим и в очередной визит я предложил продавцу обменять мой ПК на Xbox Original и продавец согласился. Данный ПК я собрал за счет подработки на стройке во время летних каникул и экономии денег на школьных завтраках.

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Помню, стоил Xbox тогда ровно 8000 рублей, но денег на покупку новой приставки у меня не было, а свой ПК быстро продать за нужную сумму было не просто. В те времена ни авито ни интернета еще не было и можно было размещать объявление только через газету. Xbox original был мало-популярным, в ходу были playstation 1,2 и Dreamcast а боксы были у единиц, несмотря на то, что PS2 была не сильно дешевле, по памяти где-то около 6000 рублей. Я поступил так потому, что меня впечатлила графика и динамичность игр на xbox, особенно в некоторых эксклюзивных играх. Также читал в журнале Страна Игр что это самая мощная приставка в мире (параллель с XSX сегодня).

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К тому же у меня был второй пк на третьем целероне 950МГц и видеокартой GF2MX, поэтому без пк не оставался. Бокс был прошит и пиратки на него стоили по 100-150 рублей в том же магазине и ассортимент был достаточно большой, около 100 игр. В качестве бонуса мне можно было менять там несколько раз один купленный диск, если возвращал без дефектов. В итоге я мог играть в три игры по цене одной. Графика на первом боксе была круче, даже по сравнению с моим прошлым ПК на прошке 9800. Некоторые игры на боксе показывали такую графику, которую я не видел даже в технических демках для Radeon 9800pro.

Дело не в четкости деталей и разрешении, ведь ПК это монитор с разрешением 1280х1024 через VGA, и Xbox это обычный телевизор с разрешением около 640х480 через SCART. Дело в большем разнообразии шейдеров, графических эффектов и анимации, а также стабильной частоте кадров, которую выдавал бокс. После игры на xbox, ПК игры того времени казались дубовыми и устаревшими, даже, местами, по сравнению с PS2 у которой мыла еще больше. Это сегодня графика на ПК в этом плане уже не уступает приставкам, но в те времена приставки были более прогрессивными. Мыло на боксе есть, но оно для меня было не столь критично, в отличие от нестабильности фреймрейта, скудности эффектов и дубовой динамики игр на ПК тех лет, хоть и при более чистой картинке.. К тому же на старых телевизорах того времени за счет особенностей кинескопа работало естественное сглаживание краев..

Xbox original вышел в 2002 году и сделан по тому же принципу, что и сегодня. Его начинка практически компьютерная. Процессор Pentium-3 733 Coppermine на 133 шине, но с урезанным кэшем L2. Память прогрессивная на то время DDR с частотой 200МГц в двух-канале и объем которой составляет 64Мб - общая на графику и процессор. Графика Geforce 3 - первая карта с поддержкой пиксельных шейдеров, которую бокс использовал на всю катушку, глядя на буйство эффектов и красок во многих играх. Приставка имеет обычный компьютерный жесткий диск формата 3.5" на 8Гб 3.5 с IDE-интерфейсом, остальные консоли этим похвастаться не могли.

Первыми играми были Водный шутер Bloodwake и платформер Malice, от которых получил массу новых впечатлений, которые дополнительно усиливались новогодними праздниками.

Позже играл в Doom 3 + его аддон и Half-life2. Первая отлично смотрелась и шла со стабильными 30фпс. Вторая неплохо смотрелась, но долго грузилась и часто подлагивала, вплоть до 10-15 фпс.

Приставка очень качественно спроектирована и у многих до сих пор работает, спустя почти 20 лет. Но в моем случае произошла программная поломка. Спустя год с небольшим я случайно запорол прошивку и приставка выдавала ошибку на экране. Узнав стоимость восстановления, стало ясно что проще ее продать на запчасти. Вот так печально закончилась эта история.

Через пару лет я прикупил xbox360, но впечатления уже не были такими яркими как от первого. Омрачал тот факт, что приставка PS3 еще не вышла, но было много информации, что PS3 будет гораздо круче и трейлеры игр для неё это доказывали. Чего стоило увидеть якобы геймплейный трейлер игры Killzone 2 на PS3, отвал челюсти был тогда обеспечен. Даже сейчас все смотрится весьма бодро. Позже выяснилось что это лишь рендер и нас развели.





Еще омрачал тот факт, что некоторые из первых игр для xbox360, которые уже были на ПК и должны были показать Xbox360 в более выгодном свете, сильно тормозили. Например Fear и Quake 4 которые шли местами почти как слайд-шоу. Для сравнения, на моем ПК на Athlon 64 4200+ и картой 7800gtx, quake 4 летал, а Fear шел намного бодрее. А железо X360 тогда значительно опережало даже топовые игровые ПК. Процессор Xenon от powerPC c 3 ядрами и 6 потоками казался тогда инопланетным артефактом, потому что даже самые топовые игровые ПК имели максимум 2 потока. Но со временем x360 раскрылся и даже превосходил PS3 в мульти-платформе, за счет более мощного графического ядра. Надеюсь что данная история повторится и в этот раз с XSX и PS5.

Аккурат через неделю после окончания годовой гарантии, мой xbox360 отдал концы от отвала чипа. На дворе тогда был 2007 год..

С того времени,у меня больше не было приставок, и вот спустя 13 лет я вновь приобрел Xbox уже в лице Series X (буду сокращенно называть его XSX), как в старые-добрые времена. Купил без проблем в Эльдорадо по официальной цене, с гарантией магазина год + год фирменной. Хотел в ДНС, но в наличии не было. Gamepass на год приобрел на авито по цене в разы ниже рыночной. Все обошлось мне чуть менее 50000 рублей. Около 200 игр бесплатно, несколько десятков из которых вполне добротных.

XSX мне понравился своим дизайном, как внешним, так и внутренним. Я люблю индустриальный минимализм и практичность. По строению системы охлаждения XSX напомнил мне дизайн рабочей станции Mac Pro от Apple, то же несколько плат и один большой вентилятор сверху. Уверен, что печальная судьба первых ревизий x360 с отвалами чипа, XSX не настигнет, как не настигла и первый Xbox original.

Характеристики XSX уже всем известны, но табличку прикрепил.

От себя подмечу, что характеристики процессора XSX\PS5 напоминают о первом Xbox original. Не менее топовый на сегодня, чем Pentium3-733 в 2002 году, процессор Ryzen на 8 ядер 16 потоков, но с урезанным кэшем L3 до 8Мб, вместо 32 и максимальным бустом 3.66 на все потоки. Вероятно наиболее близкий ПК-аналог это процессор Ryzen 7 4700 с кодовым названием Renoir, вышедший позднее 3000 серий и показавший себя в играх несколько хуже, предположительно из-за меньшего кэша L3, объем которого также равен 8Мб, против 32 у r7-3000. Суммарный объем памяти 16 гигабайт, из которой 10Гб видеопамяти с пропускной способностью 560Гб\сек и 6Гб более медленной на 336Гб\сек в качестве оперативной памяти. Для современных реалий ПК-гейминга даже 8Гб ОЗУ впритык, а стандарт 16Гб. Как консоль XSX имея на борту всего 6Гб ОЗУ будет тянуть игры еще лет 5-6? Возможно скорость памяти компенсирует ее объем, ведь даже в топовых ПК рзу во много раз медленнее чем в XSX. Инженерам виднее, я пока вижу только то, что загрузки игр на XSX раза в разы быстрее, чем загрузка тех же на моём ПК.

Первым на XSX я протестировал Gears 5. В отличие от ПК-версии, в него добавили лучи! Монитор у меня 1080p, но игра идет в 4K и это заметно даже на таком мониторе. Идет при этом в большинстве случаев в 60фпс, изредка проседания есть, но на глаз не менее чем до 55-50. На ПК я тоже выставил динамическое разрешение 4K а настройки на ультра. Игра шла в целом тоже на 60фпс, но микрофризы были намного чаще и просадки глубже, при этом игра выглядела мыльнее, что говорит о том что на ПК разрешение снижалось сильнее. При форсированном разрешении в 4K и ультрах фпс на 1080ti колеблется только между 35-50. Вот сравнение 2 скриншотов, которые я сделал на XSX и ПК: Слева ПК, справа XSX.

Вот ролик игрового процесса с моего ПК в динамическом 4K на ультра-настройках. А вот ролик записанный с XSX. Качество записи на приставке оставляет желать лучшего и способ замерить фпс слишком сложен для меня, в отличие от записи на пк через nvidia shadowplay с мониторингом Afterburner, но по записи видно, что на XSX идет плавнее, чем на ПК в целом. Еще заметил что на XSX иногда проявляются более насыщенные эффекты освещения и теней, что является результатом внедрения лучей в игру. По данной игре видно что видео-чип в XSX превосходит мою видеокарту 1080ti, которая имеет почти 14 ТФЛОПС мощи при стандартном бусте ядра 1850-1900. Напомню что чип у XSX имеет пиковую производительность только в 12.15 ТФЛОС.

Следующая игра - Forza Horison 4. На ПК поставил 4K и ультра-пресет, и отключил динамическое разрешение. На обеих платформах игры выглядят одинаково и идут без просадок при стабильных 60фпс, кроме более быстрой загрузке на XSX увидел плюсов в этой игре. Вот скриншоты, слева ПК, справа XSX.

В общем коробкой доволен, и верю в ее потенциал, который пока не раскрылся. Консоль, как минимум, не слабее виграх моего огромного и более дорого ПК-гроба.

Думаю что XSX это спящий монстр, которого пока бодает полностью бодрствующая в архитектурном плане PS5, а боксу еще предстоит проснуться. А если разработчики добавят Windows режим, то это будет просто супер и сделает коробку чемпионом во всем, захотел поиграть - нативная ось, захотел поработать - загрузил Windows. Даже сейчас к XSX можно подключить обычную клавиатуру и мышь USB и установить массу программ, которые можно найти в Microsoft Store, от браузера хром и различных медиаплееров до видео-редактора. Отдельно хочу отметить полностью бесшумную работу устройства. Даже в тяжелых играх после продолжительной игры можно услышать шум только если близко приложить ухо к решетке.

По обратке хоть и нахваливают совместимость со всеми боксами, но для оригинального бокса, который был у меня в первой половине нулевых, игр еще очень мало, а те которые есть шли в 30фпс, только разрешение подтянули. И не все входят в gamepass. Я хотел перепройти Hunter the reconing, но его надо покупать. Для 360 тоже перепробовал много игр и выше 30 фпс пока не видел, в их числе и Crysis 3. Даже от прошлого поколения игры которые пробовал шли в 30 фпс, например последний NFS heat. Думаю еще поправят со временем. В общем обратку считаю перехваленной, 30 игр для Xbox original это далеко не вся его библиотека и даже не десятая часть.

Искал в приложениях синтетические тесты\бенчмарки типа Geekbench, но ничего подобного в Micrisift Store на бокс пока нет, а так бы хотелось добавить результаты этих тестов.

В целом же рад приобретению, и уверен консоль подарит еще много ярких эмоций усиленных предстоящими новогодними праздниками. За 2 недели перепробовал около 50 игр и ни одного нарекания, работает как часы. Отдельно понравилось то, что приставка качает игры даже в спящем режиме, поставил на ночь на закачку несколько игр на 300 Гб, консоль по бездействии выключилась, к утру включил, а игры уже готовы. Еще не пробовал возможностей фирменного приложения для смартфона, которое позволяет управлять консолью удаленно.

Это были мои впечатления, надеюсь было интересно читать, потому что сам люблю подобные статьи и прочитал несколько. На этом спешу откланяться и до новых встреч.