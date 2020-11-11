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Сколько бюджетных игровых карт можно купить вместо 1080Ti

Кто-то задумывался над вопросом, сколько влезет в тишку более-менее актуальных бюджетных игровых карт? В этой статье разберу данный вопрос немного под своим углом.
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Есть тестовый ресурс Gamegpu, которому доверяю, так как результаты его тестов всегда совпадали с моими, на картах 4 поколений, которые я успел сменить за 7 лет.

Был выбран некоторый диапазон карт, которые бы присутствовали в 30 играх одновременно и результаты каждой были усреднены для разрешений 1080p и в 4K для gtx1080 ti.

Как известно 4K требует ровно в 4 раза больше в основном вычислительной мощи графического процессора, чем памяти, по-сравнению с 1080p. То есть если одна карта выдает столько же фпс в 4K, сколько другая в 1080p, то первая вчетверо мощнее второй. Отсюда и буду плясать.

Более бюджетные карты имеют меньший объем видеопамяти, чем на 1080ти, поэтому не совсем корректно сравнивать их лоб в лоб в 4K, так из-за недостатка памяти разница может быть и в 10 раз, хотя чисто по вычислительной мощности чипов, как и в распространённых игровых условиях разница может быть намного меньше. С другой стороны не корректно сравнивать 1080ti с бюджетными картами и в разрешении 1080p, так как будет иметь место ограничение быстродействием центрального процессора. 

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Итак 1080ti в 4K против бюджетных карт в 1080p.Таблица является плодом долгих подборов тестов и подсчетов, полную версию таблицы можно увидеть в данном видео.

Как видно из таблицы если без фанатизма разогнать gtx1080 ti, то 1080ti OC ~ 4x gtx1066 ~ 5x Radeon r9 290 ~ 5x gtx780 ~ 6x r9-380x ~ 6x gtx960 ~ 7x gtx1050 ti ~ 8x r7-370 ~ 9x rx460 ~ 10x gtx750 ti.  

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В стоке же 1080ti без труда вместит в себя 4 штуки таких карт, как rx488, gtx1063, gtx970, gtx780ti, r9 290x, rx474, 5 штук r9 380x и gtx960, 6 штук gtx1050 ti, 7 штук r7-370, 8 штук rx460, 9 штук gtx750 ti.

Кстати средние цены данных карт на авито практически так же соотносятся со средней ценой на 1080 ti,  как и по производительности выше, за исключением карт 1066 и 488. 

Сегодня можно приобрести новейшую карту rtx 3080, которая в стоке с трудом вместит в себя только 2 штуки 1080ti. Но реальный ценник на rtx 3080, в зависимости от модели и везения покупателя, без труда вместит в себя от 3 до 4 ценников на бу gtx1080 ti.

Вот такие пироги. Надеюсь эта краткая статья была интересной и кому-то даже пригодится.  

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