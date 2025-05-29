Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Почему процессоры AMD хуже подходят для игр — личный опыт

Перешёл с Intel на Ryzen и пожалел: несмотря на высокий fps, игры стали ощущаться менее плавными, с постоянными микрофризами. Рассказываю, почему даже топовые AMD процессоры не дают стабильного геймплея и как возвращение на Intel решило все проблемы.
[ ] для раздела Блоги
39
39

С 2013 по 2020 год я пользовался процессором Intel Core i7-3770. Он не был самым мощным, но радовал стабильностью. Даже если не хватало мощности в играх, фреймрейт был предсказуемым без неожиданных фризов или резких просадок. Плавность изображения сохранялась, и если fps снижался, то это сразу чувствовалось и имело логичное объяснение, что процессора явно не хватает.

реклама



В 2020 году я решил перейти на AMD и выбрал Ryzen 5 3600 — после того как армия техно-блогеров наперебой хвалили его.

Сначала всё выглядело отлично: fps вырос, система казалась бодрой. Но вскоре я начал замечать странности: несмотря на высокую частоту кадров, в играх пропала прежняя плавность. Даже при записи видео для YouTube появились микроподёргивания, которых раньше не было. И это при том, что видеокарта осталась прежняя (GTX 1070).

реклама



Видео, которое я записывал во времена использования 3770+1070

Я начал искать причины. За следующие несколько лет сменил четыре процессора: Ryzen 3600, затем 3700, потом 5800X, а в 2023 году - 5800X3D. Сменил множество видеокарт. Все апгрейды происходили на одной материнской плате, месяц назад заменённой с B450 на B550. Видеокарту обновил до RTX 4090 почти одновременно с 5800X3D.

Несмотря на все апгрейды, ощущение микрофризов и нестабильности фреймрейта осталось. За пять лет я привык к этим нюансам и даже верил, что это норма, когда при fps 300+ случались резкие просадки до 30 при любом резком движении, повороте камеры или даже на ровном месте.

Тогда я начал изучать чужой опыт и понял, что не один. Нашлось немало людей в сети, кто перешёл с Intel на AMD аналогично мне и которые столкнулись с похожими проблемами. В их описаниях fps действительно возрастал, но стабильность ухудшалась — как и у меня. Люди пробовали всё: меняли блоки питания, видеодрайверы, оперативную память, настраивали BIOS, переустанавливали Windows, отключали лишние процессы и ничего не помогало. В итоге единственным решением оказывался возврат на платформу Intel.

реклама



Вот несколько типичных отзывов:

«Играл на старом Intel с RX580 — было 90 фпс, но всё стабильно и плавно. С переходом на 7800X3D получил 240 фпс, но постоянные заикания сделали игру менее приятной. Думаю вернуться на Intel, ведь профессиональные игроки тоже предпочитают их, и в этом, видимо, есть причина».

 «Собрал систему на 9800X3D — идеальные характеристики на бумаге, но в Apex Legends подёргивания начались постоянно. Ни смена драйверов, ни чистая установка Windows, ни отключение фоновых процессов не помогли. Старый 13600K работал стабильнее и отзывчивее. Не понимаю, как флагман AMD может работать хуже».

«С Ryzen 7 9800X3D и RTX 4080 Super я перепробовал всё и андервольтинг, PBO, настройку памяти, тесты в стабильности. Но в Far Cry 5 результаты были печальные. Даже старый i5-7600K давал более ровный геймплей».

реклама



Все эти случаи говорят об одном и том же: платформа AMD даёт высокий средний fps, но стабильность оставляет желать лучшего. Особенно в динамичных сценах, при резких поворотах камеры или в боевых ситуациях. И это касается даже самых современных и дорогих процессоров серии X3D.

На днях я протестировал взятую на время систему на Intel Core i7-12700 с поддержкой старой DDR4. Использовал ту же память, что и на моей платформе AMD Ryzen 7 5800X3D — DDR4 3600 CL18. И сразу почувствовал разницу: в играх вернулась плавность и отзывчивость, которых мне так не хватало с момента перехода с i7-3770.

На графиках тестов, большой разницы как ни странно не видно, просадки примерно одинаковые. Но по ощущениям — небо и земля. Даже не знаю как это можно объяснить. Возможно, на AMD эти просадки происходят многократно чаще и фоново, тогда как на Intel это скорее статистическое исключение.  Да, средний fps у AMD может быть выше. Но что толку, если он высокий там, где это не имеет значения, а в ключевые моменты происходит провал. Intel даёт меньше, но стабильно. Поэтому, если вы не гонитесь за цифрами в MSI Afterburner, а хотите именно качественный геймплей, то лучше выбрать Intel.

Лично я уже принял решение: в ближайшее время полностью перейду на платформу Intel. Даже если это будет не самый новый чип вроде i7-12700, то он всё равно даст лучший игровой опыт. А если получится, возьму 14700K с DDR5.

Меня не покидает ощущение, что AMD дурит геймеров и что-то у них нечисто с процессорами любой линейки и датчиками частоты кадров, которые посылают результаты программам вроде Afterburner. Пять лет я жил в пелене обмана, вместо того чтобы иметь полноценный игровой опыт, не сворачивая с «синего пути».


Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
Telegram-канал @overclockers_news - обновлённый формат нашего канала. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
Оценитe материал
рейтинг: 2.4 из 5
голосов: 20
Добавить в закладки

Теги

ryzen 9800x3d 7800x3d 5800x3d amd vs intel 12900k плавность фризы в играх
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор умного кошачьего лотка AmiCura Cura X1
7
Обзор мини-ПК Khadas Mind 2
4
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5080 Vanguard SOC (Launch Edition)
7
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B860 Tomahawk WIFI
4
Обзор планшетного компьютера Blackview MEGA 8
6
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A1000GS PCIE5
5
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid A15 360
3
Ретроклокинг: Rise, Rise, Rise – уникальный процессор на Socket 7 с пасхалкой внутри
15
Что показывали Doogee на выставке «Связь-2025»
4
Обзор процессорных кулеров Ocypus Delta A62 WH ARGB и Iota A62 BK
1
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

NVIDIA представила режим высокой производительности в DLSS 4
3
Турбовинтовые бомбардировщики Ту-95МСМ оказались дешевле в эксплуатации, чем Ту-160
+
Нейросеть DeepSeek R1 получит первое обновление с момента своего появления
+
Samsung Galaxy S26 Ultra станет тоньше S25 благодаря новым объективам камер
+
В Подмосковье стартовало строительство нового завода по производству горно-шахтного оборудования
+
Франция показала атомную подлодку «Де Грасс» водоизмещением 5200 тонн и автономностью 270 суток
+
Американский проект термоядерного реактора Infinity Two мощностью 350 МВт успешно прошёл экспертизу
+
Windows Update из состава Windows научится обновлять сторонние приложения
+
Итальянская SITAEL представила спутниковую платформу нового поколения Empyreum
+
Под Севастополем нашли клад 1917 года из медных монет и редкой серебряной медали
1
TCL объявила о доступности новой серии телевизоров QM8K с mini-LED
+
Сокет LGA 1954 для процессоров Intel Nova Lake сохранит совместимость с кулерами от LGA 1700/1851
2
Sapphire начинает продажи Radeon RX 9060 XT по цене от $347
3
Casio выпустила часы G-Shock MTG-B4000 с карбоновой рамой и поддержкой ИИ-дизайна
+
Сенатор США Линдси Грэм выдвинул новый ультиматум Москве
5
В Samsung рассказали, как работает их 3D-монитор
1
В столице Чечни построят самый высокий небоскрёб Европы в сейсмоопасной зоне
+
Pixel 10 поступит в продажу выходит в четырёх цветах
+
Компактный Vivo S30 Pro Mini с AMOLED-экраном, IP69 и батареей 6500 мАч выпустят 29 мая
+
Американский беспилотный гиперзвуковой самолет Quarterhorse Mk 1 достиг скорости 240 км в час
1

Популярные статьи

8 проверенных методов экономии при сборке игрового компьютера в 2025 году
12
GeForce RTX 5060 vs PlayStation 5 – что выгоднее и почему GeForce RTX 3060 так быстро устарела
25
Почему процессоры AMD хуже подходят для игр — личный опыт
37
Почему Radeon RX 7700 XT выгоднее GeForce RTX 5060 Ti, и какую видеокарту купить для игровой сборки
19
Почему нет смысла покупать ноутбук с GeForce RTX 5060, и когда игровые лэптопы в РФ подешевеют
2
В Финляндии продали построенную Александром Суворовым крепость Кюменегород за 1 евро
5
Почему Илон Маск ушёл из DOGE, и как бюрократы в США победили самого богатого человека на планете
3
Обзор умного кошачьего лотка AmiCura Cura X1
7
Как Steam продает игры в 2025 году — изучаем тактику магазина
+
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 60 тысяч рублей (Май)
3

Сейчас обсуждают

Юра Максимов
02:34
"микроподёргивания, которых раньше не было" так покажи выведи графики времени кадров сетчики редких и очень редких событий, "просто я так чувствую и мне по" не бывает так
Почему процессоры AMD хуже подходят для игр — личный опыт
DIP32
01:18
Нестабильность fps и микроподергивания наблюдал и на i3770k в своё время. Работа энергосберегающих технологий, дергающих туда сюда частоты процессора, да еще не совсем адекватно. Вроде и fps большой, ...
Почему процессоры AMD хуже подходят для игр — личный опыт
Mike3000
00:58
>>На первый взгляд Кому вообще интересно мнение блохера?
Министр обороны Польши впервые открыто назвал Россию военным противником
Dark_Cloud
00:56
Про юриспруденцию и консалтинг особенно смешно когда ИИ не знает - и начинает придумывать правдоподобный бред и пользователь, вместо того чтобы продолжить искать правильный ответ - удовлетворяется неп...
ИИ упразднит примерно 50% офисных специальностей начального уровня за следующие пять лет
Mike3000
00:56
Лучше бы этот министр жрать себе ограничил
Глава Минцифры допустил ограничение иностранных облачных сервисов при наличии российских аналогов
Dark_Cloud
00:51
Это какой ИИ? Который в виде тысячи индусов?
ИИ упразднит примерно 50% офисных специальностей начального уровня за следующие пять лет
Димка Тупицкий
00:46
Пользуешься Амудэ - ты конченный бомж. Ниже коментаторы дегенераты и пытаетсются сэкономить, на чем нельзя экономить
Почему процессоры AMD хуже подходят для игр — личный опыт
Кантемир Агузаров
00:45
Я не понимаю как, я вообще таких проблем не замечаю и из моего анализа проблемы чаще всего с материнкой, да материнки порой выдают какой-то бред, у одного знакомого буквально каждую неделю мать неурез...
Почему процессоры AMD хуже подходят для игр — личный опыт
Fess 11fess11
00:32
Не синий путь, а путь синьки)
Почему процессоры AMD хуже подходят для игр — личный опыт
Рузиль Акбашев
00:29
На 5060 смысла особо нет смотреть. На RTX5050 говорят 8ГБ видеопамяти предоставили. Дальше по уровню только 5070ti из-за своих 12ГБ видеопамяти. Тратить 150тысяч рублей и больше на 4070/5070 абсолютно...
Почему нет смысла покупать ноутбук с GeForce RTX 5060, и когда игровые лэптопы в РФ подешевеют
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем