С 2013 по 2020 год я пользовался процессором Intel Core i7-3770. Он не был самым мощным, но радовал стабильностью. Даже если не хватало мощности в играх, фреймрейт был предсказуемым без неожиданных фризов или резких просадок. Плавность изображения сохранялась, и если fps снижался, то это сразу чувствовалось и имело логичное объяснение, что процессора явно не хватает.

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В 2020 году я решил перейти на AMD и выбрал Ryzen 5 3600 — после того как армия техно-блогеров наперебой хвалили его.

Сначала всё выглядело отлично: fps вырос, система казалась бодрой. Но вскоре я начал замечать странности: несмотря на высокую частоту кадров, в играх пропала прежняя плавность. Даже при записи видео для YouTube появились микроподёргивания, которых раньше не было. И это при том, что видеокарта осталась прежняя (GTX 1070).

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Видео, которое я записывал во времена использования 3770+1070

Я начал искать причины. За следующие несколько лет сменил четыре процессора: Ryzen 3600, затем 3700, потом 5800X, а в 2023 году - 5800X3D. Сменил множество видеокарт. Все апгрейды происходили на одной материнской плате, месяц назад заменённой с B450 на B550. Видеокарту обновил до RTX 4090 почти одновременно с 5800X3D.

Несмотря на все апгрейды, ощущение микрофризов и нестабильности фреймрейта осталось. За пять лет я привык к этим нюансам и даже верил, что это норма, когда при fps 300+ случались резкие просадки до 30 при любом резком движении, повороте камеры или даже на ровном месте.

Тогда я начал изучать чужой опыт и понял, что не один. Нашлось немало людей в сети, кто перешёл с Intel на AMD аналогично мне и которые столкнулись с похожими проблемами. В их описаниях fps действительно возрастал, но стабильность ухудшалась — как и у меня. Люди пробовали всё: меняли блоки питания, видеодрайверы, оперативную память, настраивали BIOS, переустанавливали Windows, отключали лишние процессы и ничего не помогало. В итоге единственным решением оказывался возврат на платформу Intel.

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Вот несколько типичных отзывов:

«Играл на старом Intel с RX580 — было 90 фпс, но всё стабильно и плавно. С переходом на 7800X3D получил 240 фпс, но постоянные заикания сделали игру менее приятной. Думаю вернуться на Intel, ведь профессиональные игроки тоже предпочитают их, и в этом, видимо, есть причина».

«Собрал систему на 9800X3D — идеальные характеристики на бумаге, но в Apex Legends подёргивания начались постоянно. Ни смена драйверов, ни чистая установка Windows, ни отключение фоновых процессов не помогли. Старый 13600K работал стабильнее и отзывчивее. Не понимаю, как флагман AMD может работать хуже».

«С Ryzen 7 9800X3D и RTX 4080 Super я перепробовал всё и андервольтинг, PBO, настройку памяти, тесты в стабильности. Но в Far Cry 5 результаты были печальные. Даже старый i5-7600K давал более ровный геймплей».

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Все эти случаи говорят об одном и том же: платформа AMD даёт высокий средний fps, но стабильность оставляет желать лучшего. Особенно в динамичных сценах, при резких поворотах камеры или в боевых ситуациях. И это касается даже самых современных и дорогих процессоров серии X3D.

На днях я протестировал взятую на время систему на Intel Core i7-12700 с поддержкой старой DDR4. Использовал ту же память, что и на моей платформе AMD Ryzen 7 5800X3D — DDR4 3600 CL18. И сразу почувствовал разницу: в играх вернулась плавность и отзывчивость, которых мне так не хватало с момента перехода с i7-3770.

На графиках тестов, большой разницы как ни странно не видно, просадки примерно одинаковые. Но по ощущениям — небо и земля. Даже не знаю как это можно объяснить. Возможно, на AMD эти просадки происходят многократно чаще и фоново, тогда как на Intel это скорее статистическое исключение. Да, средний fps у AMD может быть выше. Но что толку, если он высокий там, где это не имеет значения, а в ключевые моменты происходит провал. Intel даёт меньше, но стабильно. Поэтому, если вы не гонитесь за цифрами в MSI Afterburner, а хотите именно качественный геймплей, то лучше выбрать Intel.

Лично я уже принял решение: в ближайшее время полностью перейду на платформу Intel. Даже если это будет не самый новый чип вроде i7-12700, то он всё равно даст лучший игровой опыт. А если получится, возьму 14700K с DDR5.

Меня не покидает ощущение, что AMD дурит геймеров и что-то у них нечисто с процессорами любой линейки и датчиками частоты кадров, которые посылают результаты программам вроде Afterburner. Пять лет я жил в пелене обмана, вместо того чтобы иметь полноценный игровой опыт, не сворачивая с «синего пути».



