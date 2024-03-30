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Муки выбора - 4080 или 7900XTX

О, терзания души моей! Стою я на распутье, терзаемый муками выбора. Nvidia или AMD? Сердце мечется, разум ищет истину.
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В безмолвных цифрах Steam читаю я приговор: 5 к 1, Nvidia торжествует над AMD. Геймеры, словно завороженные, тянутся к зеленому знамению, игнорируя красное. Привычка ли то, иль коварная реклама? За зелеными закрепилась слава игрового гиганта, легенда, передающаяся из поколения в поколение. А может, дело в коварной рекламе? Nvidia не скупится на маркетинг, льется хвалебная песнь из уст заморских блогеров.

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Взглянем на вершины ценового Олимпа: Radeon RX 7900 XTX и GeForce RTX 4080.

Radeon RX 7900 XTX:

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Чуть более высокий FPS в играх без трассировки лучей, о да, это манит!

Цена на 10-15% ниже, что греет душу.

24 ГБ видеопамяти против 16 ГБ у Nvidia, о, щедрость!

GeForce RTX 4080:

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Значительно более высокая производительность в играх с трассировкой лучей, о, желанная красота!

Превосходство в программах для работы, нейронных сетях, 3D-рендеринге, о, мощь!

Поддержка всех типов GPU-рендеров, о, универсальность!

Более богатый список аппаратных кодеков, что дает приемущества для стриминга - о, возможности!

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Radeon – удел геймеров, жаждущих максимального FPS за меньшие деньги, но не заинтересованных в трассировке лучей и использовании компьютера для работы. Nvidia же – выбор тех, кто хочет не только играть, но и творить, а также ценит высокую производительность во всех задачах. И потому Nvidia по праву занимает трон, хотя AMD и не стоит недооценивать.

Данная статья является лишь моим скромным мнением, основанным на изучении информации и личном опыте. Выбор видеокарты: дело сугубо индивидуальное, и перед покупкой необходимо тщательно изучить все характеристики и возможности доступных моделей. Другие факторы: помимо производительности и цены, при выборе видеокарты следует учитывать такие факторы, как энергопотребление, уровень шума, наличие и стоимость дополнительных функций.

Если вам нужна максимально высокая производительность в играх без трассировки лучей, Radeon RX 7900 XTX может стать отличным выбором.

Если же вы хотите играть в игры с трассировкой лучей, а также использовать компьютер для работы, то Nvidia RTX 4080 будет более предпочтительным вариантом. Nvidia RTX 4080 – более универсальный выбор для профессионалов, занимающихся 3D-моделированием, видеоредактированием, нейронными сетями и другими ресурсоемкими задачами.

Надеюсь, данная статья поможет вам сделать осознанный выбор между Nvidia и AMD.

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amd nvidia 4090 7900xtx
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