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Если задуматься о существенном апгрейде для игр то как вариант 7000 линейка или печки Intel с жором под 300Вт! с дорогими обвесами. Но можно махнуть просто на 5800х3д, не меняя старого обвеса и получить в играх сравнимую мощу. Если прошить материнку последним бивисом и вставить этот камень, то при первой ощутимой нагрузке скорее всего пшикнут врмы на материнке а320 и ей подобных, а процик будет сразу же долбиться в 90 градусов, постепенно снижая частоту до ниже плинтусной в любой игре. Для стока процу нужна довольно дорогая материнка на b550 и круче с большим кол-вом фаз и большими радиаторами, а охлаждение желательно водянка или топовый воздух за 10 косарей типа дарк рок про 4. Но если настроить его должным образом, то можно не париться, игровая производительность будет почти как в стоке, потеря будет только в бенчмарках и рабочих нагрузках типа рендеров видео и графики, в общем там где будут задействованы все потоки по максимуму, что в играх практически никогда не бывает и частота 4450 почти не проседает, если верить мониторингу AB. У меня материнка получше, чем а320, но все равно дешманская и ей уже 3.5 года - это MSI b450-a pro. Куллер гаммакс 300, память 3600, самая дешевая ддр4 на 32 гига что была в днс c xmp 3600(cl18). Я выставил в бивисе самое минимальное напряжение на проце, которое возможно - это 0.9в

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Также настроил в бивисе кривую на каждое ядро по -30.

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Это было 4 месяца назад, все работает как часы как в играх, так и рендерах, хотя в самом тяжелом стресс тесте ОССТ выдает 1 ошибку кэша L3 где-то через 5+ минут, на что я попросту забил. В этом же тесте за 5 минут температура не превысила 69 градусов, на куллере гаммакс 300 и пасту я не менял 4 месяца, с того момента как поставил проц. Минимальная частота 3750, что не так уж и плохо для рабочих нагрузок. Потребление в пределах всего 80Вт, что по зубам любой дешманской материнке. Если гонять час, то максимум +2-3 градуса на камень и пару вт не более. При этом кулер gammax300 шумит едва уловимо, а при играх и рендерах стоит гробовая тишина и нет постоянных скачков температуры и оборотов кулера от слова совсем.





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Это самый тяжелющий стресс-тест, который только возможен, в реальных задачах типа рендера видео и прочего температура будет намного ниже и жор до 70 Вт, а в играх редко выше 60 при 55 и ниже Вт. В бенчмарке cb r23 выдает 12800 баллов, стоковый где-то 14500, что некритично больше.

В играх же процик очень бодрый в таком режиме. В большинстве новинок выдает за сотку фпс, и я не видел ниже 60 по вине проца за те 4 месяца, что юзал, а тестирую я частенько различные новинки. Вот геймплей в данном режиме процика в нескольких играх без упора в гпу. Даже в таком режиме он шустрее в играх обычного стокового 5800х не 3д.





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Вот еще геймплеи, но в этих роликах я только понизил напряжение а курву пока не настраивал, поэтому процессор горячее.





Есть правда исключение, это Crysis 3, фпс дропается необоснованно на любых настройках, скорее всего из-за старости игры и плохой оптимизации под новое софт и железо.









На сабреддите r/AMD мой пост дважды удаляли админы без объяснения причин. Скорее всего данный факт представляет 7000 линеку процов в невыгодном свете, особенно для тех, кто хочет апнуться с ам4 сокета.





Я допускаю, что все это бред, а я поехавший. В таком случае жду аргументированной критики и предложений более оптимальных настройек проца для игр при имеющемся обвесе.







