Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение





реклама

Каждый музыкант рано или поздно сталкивается с проблемой: как сыграть песню, если не можешь подобрать на слух мелодию, или отдельный аккорд? Это проблема не только начинающих, но и профессионалов, потому что не все песни пишутся по одинаковой гармонии, есть разные стили, жанры.

анонсы и реклама RTX 3060 - дефицит кончается с падением Эфира Дешевая RX 6900XT дешевле чем 6800XT -40% на 1Tb Toshiba в Ситилинке 2Tb Seagate: -30% за пару дней Очень дешевые майнерские 1660 - по такой цене нет нигде 7 видов RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз 2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней 4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров -8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают Galaxy S21 - цена упала на порядок

Конечно, в интернете есть различные сайты, где можно увидеть ноты, табулатуры, аккорды популярных песен, однако они не для всех композиций и качество такого подбора от другого человека может быть плохим.

реклама









реклама

Digital Music Mentor v2.5 - это программа, которая научилась "ловить" аккорды для всей песни, и самое главное, она строит басовые партии по ходу данных аккордов.

Интерфейс программы чем-то напоминает гитар-про, но здесь она только показывает партии и проигрывает музыку, которую вы загрузили.

реклама

Программа хорошо работает в стилях рок, поп, где есть гитарные / басовые партии и клавишные. Конечно, это не панацея:100% подбор партии возможный только на слух, но Digital Music Mentor является лучшим для быстрого подбора простых песен.

Очень понравилось наличие аппликатуры, особенно для сложных аккордов, расположение которых на грифе гитары трудно найти. Возможность транспонирования песни и аккордов на несколько тонов вверх и вниз понравится вокалистам, которые поют, а автоматическое определение темпа будет на руку барабанщикам, которые играют под метроном.





Загружать для анализа можно песни почти всех известных форматов.

Digital Music Mentor v2.5 является условно бесплатной, однако можно найти полную версию на рутрекере и музыкальных форумах.