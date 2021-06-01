Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Для начинающих музыкантов: подбор аккордов для гитары и бас партии с помощью компьютера

Обзор старой, но очень полезной программы для новичков и профессионалов, которые не могут подобрать аккорды
[ ] для раздела Блоги
+
3060 по цене 2060S в Ситилинке
-40000р на RTX 3080 в Ситилинке
3Tb WD - цена упала <b>в полтора раза</b>
-10000р на 6Tb Seagate в Ситилинке
-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.


реклама

Каждый музыкант рано или поздно сталкивается с проблемой: как сыграть песню, если не можешь подобрать на слух мелодию, или отдельный аккорд? Это проблема не только начинающих, но и профессионалов, потому что не все песни пишутся по одинаковой гармонии, есть разные стили, жанры.

анонсы и реклама
RTX 3060 - дефицит кончается с падением Эфира
Дешевая RX 6900XT дешевле чем 6800XT
-40% на 1Tb Toshiba в Ситилинке
2Tb Seagate: -30% за пару дней
Очень дешевые майнерские 1660 - по такой цене нет нигде
7 видов RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз
2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней
4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru
Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров
-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают
Galaxy S21 - цена упала на порядок

Конечно, в интернете есть различные сайты, где можно увидеть ноты, табулатуры, аккорды популярных песен, однако они не для всех композиций и качество такого подбора от другого человека может быть плохим.

реклама



реклама

Digital Music Mentor v2.5 - это программа, которая научилась "ловить" аккорды для всей песни, и самое главное, она строит басовые партии по ходу данных аккордов.

Интерфейс программы чем-то напоминает гитар-про, но здесь она только показывает партии и проигрывает музыку, которую вы загрузили.

реклама

Программа хорошо работает в стилях рок, поп, где есть гитарные / басовые партии и клавишные. Конечно, это не панацея:100% подбор партии возможный только на слух, но Digital Music Mentor является лучшим для быстрого подбора простых песен.

Очень понравилось наличие аппликатуры, особенно для сложных аккордов, расположение которых на грифе гитары трудно найти. Возможность транспонирования песни и аккордов на несколько тонов вверх и вниз понравится вокалистам, которые поют, а автоматическое определение темпа будет на руку барабанщикам, которые играют под метроном.


Загружать для анализа можно песни почти всех известных форматов.

Digital Music Mentor v2.5 является условно бесплатной, однако можно найти полную версию на рутрекере и музыкальных форумах.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

звук digital music mentor аккорды бас гитара нот песня под гитару подбор слух табы
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XIII Hero
15
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX Vega 64
8
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
11
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XIII Extreme Glacial
24
Битва процессоров: Core i3-10320 VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 ХТ
5
Холодный дуэт из MSI MPG Z590 Gaming Carbon WIFI и MPG CoreLiquid K360
7
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: май 2021
21
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z590 Tomahawk WiFi: средний класс
13
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
6
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: май 2021
51

Интересные материалы

Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: май 2021
25 мая 2021 51
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: май 2021
27 мая 2021 21
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 10 тысяч рублей: май 2021
21 мая 2021 37
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XIII Extreme Glacial
29 мая 2021 24
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – начало
22 мая 2021 50
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Flow X13 (GV301QH)
24 мая 2021 33

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Криптовалютный пузырь Shiba Inu – как создателям шуточного токена удалось стать миллионерами
18
Видеокарты NVIDIA появились в магазинах РФ – изучаем цены в самый разгар криптовалютной лихорадки
150
GeForce RTX 3080 стоит $4000 – кто виноват, и какие будут последствия, если добыча Эфира продолжится
23
Китайские майнеры научились обходить запреты правительства, а Биткоин может вернуться к росту
49
Китай нанёс сильный удар по майнерам, снизив количество шахтёров на 16% и цену Биткоина до $35 000
29
В Windows 10 может появится одна из самых неудобных функций – Charms, удалённая из Windows 8
27
Испанку приговорили к тюремному заключению и штрафу в 3600 евро за пиратскую Windows
42
36 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 12.5 – вторая волна обновления завершена
1
Обновление KB5003214 вызывает проблемы с панелью задач Windows 10
10
RTX 3090 и RX 6900 XT обеспечивают около 30 FPS в новом технодемо Unreal Engine 5 при разрешении 4K
52
Nintendo Switch Pro получит 7-дюймовый OLED дисплей
6
Процессоры AMD продолжают дешеветь в РФ – 16-ядерный Ryzen 9 5950X со скидкой 9000 рублей
13
Энтузиасты продемонстрировали Unreal Engine 5, создав реалистичный лес на новом движке
40
При создании AMD Zen Джиму Келлеру пришлось внушать сотрудникам уверенность в успехе
26
Предварительная стоимость GeForce RTX 3070 Ti в Европе оказалась выше RTX 3080
19
AMD Ryzen 7000 «Raphael» на сокет LGA1718 получат новый теплораспределитель
19
Процессоры AMD Ryzen 7000 получат необычный дизайн — рендеры от инсайдера
25
Джим Келлер пожаловался на сложности работы в структуре Intel
15
Спидранер прошёл Resident Evil Village за полтора часа
11
Представлен смартфон Realme X7 Max – Dimensity 1200, экран 120 Гц и 64-Мп камера по цене от $370
6

Популярные статьи

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
11
Как подготовить ПК и ноутбук для корректного обновления на Windows 10 May 2021 Update (21H1)
21
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX Vega 64
8
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XIII Hero
15
Chromebook - прогресс или же втягивание в зависимость от сервисов Google
6
Высокие задержки DPC в видеокартах NVIDIA GTX 10-х серий и метод решения этой проблемы
2
Ключ к Windows 10 Pro за 1 100 рублей доступен на летней распродаже
Для начинающих музыкантов: подбор аккордов для гитары и бас партии с помощью компьютера
+

Сейчас обсуждают

MriS
01:25
Я когда на Интеле собирал был только 2700х. Мне его производительность не понравилась и мало линий pci-e. У меня дискретные звуковые и сетевые карты. Комп хотел с тремя накопителями nvme, на АМД можно...
Процессоры Intel продолжают дешеветь в РФ – флагманский Core i9-11900K со скидкой 11 600 рублей
korney
01:23
Не туда копаешь, написано же "Your system appears to be suitable for handling real-time audio and other tasks without dropouts". До 500мкс вроде как не беда и на fps влиять не должно. Высокие "задержк...
Высокие задержки DPC в видеокартах NVIDIA GTX 10-х серий и метод решения этой проблемы
DarkShaman
01:23
>> Видеокарты Nvidia 10 серии прославились фризами и подвисаниями в играх Для начала наглядные примеры фризов и подвисаний в играх в студию ! Без этого цитата не более чем очередные фантазии блоХера
Высокие задержки DPC в видеокартах NVIDIA GTX 10-х серий и метод решения этой проблемы
Yolanda Tarska
01:21
Тут ещё внушение, если в слепом тесте и без счётчика, уже такого эффекта не будет. У меня 9900К и 3570К на руках, и я не про fps, а именно разницу на глаз, нигде Иви не тормозит, нет такого, тут он то...
Core i5-2500K vs Core i5 11400F – самое время положить старый 4-ядерник на полку по мнению TG
Анатолий Молдаванов
01:19
Есть такое. Вот я и решил продать его, а на Intel как-то не думал переходить. Как раз про 5800х везде писали. В целом я доволен, вот только поиграть нормально не могу. Была у меня 2080 супер, ну я её ...
Процессоры Intel продолжают дешеветь в РФ – флагманский Core i9-11900K со скидкой 11 600 рублей
Yolanda Tarska
01:19
Тык и карту надо хотя бы 2080Ti-3070 как бы для таких 120-144 fps
Core i5-2500K vs Core i5 11400F – самое время положить старый 4-ядерник на полку по мнению TG
Yolanda Tarska
01:18
3570К, 9900К и 1070 на руках, всё нормально, фризов нет, не просто на глаз найти где какой проц, упор именно в видеокарту.
Core i5-2500K vs Core i5 11400F – самое время положить старый 4-ядерник на полку по мнению TG
MriS
01:11
У меня дома комп на 9900к. На дачу на 3800х собрал, думал он будет лучше, а всё оказалось наоборот. У знакомых есть пк на 3700х и он лучше для игр. Нет проблем с перегревом и fps лучше. Думаю аналогич...
Процессоры Intel продолжают дешеветь в РФ – флагманский Core i9-11900K со скидкой 11 600 рублей
Анатолий Молдаванов
01:08
Ну а мне надо было чтоб лучше I9 9900k. Это уже потом десятое поколение вышло. Ну раз 3800х был, то решил и дальше на AMD играть. Как раз цена в декабре на 5800х была 35500. Ну я и купил по акции.
Процессоры Intel продолжают дешеветь в РФ – флагманский Core i9-11900K со скидкой 11 600 рублей
MriS
01:05
Мне компа на 3800х хватило на три месяца. От этого ада избавился целиком. Надо было один фиг покупать видюху и спокойно до Zen4 сидеть. Я если честно не понимаю для кого создавались 3800х и 5800х. Их ...
Процессоры Intel продолжают дешеветь в РФ – флагманский Core i9-11900K со скидкой 11 600 рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем